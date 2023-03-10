У экс-игрока сборной Чехии гигантские долги: почти 1 млн евро! Занимал у партнеров, в том числе у Нецида

У родителей за это чуть не отобрали дом.

34-летнего защитника Адама Глоушека мы можем помнить по Бундеслиге, чемпионской «Легии» Станислава Черчесова и нескольким матчам в сборной Чехии.

Теперь у парня большие проблемы – он в долгах.

Глоушек должен очень многим. Даже Нециду

В конце февраля чешский isport.cz опубликовал материал об исчезновении Адама Глоушека, который принадлежит клубу «Тринити Злин» (бывший «Фастав Злин», с которым в Лиге Европы играл «Локомотив»). Вот что известно из чешских медиа:

• У Глоушека гигантские долги – около миллиона евро . Проблемы не только в Чехии. Он играл в Германии и Польше – остался должен там тоже.

• Известному чешскому защитнику Онджею Челюстке он задолжал более 300 тысяч евро, в списке и экс-форвард ЦСКА Томаш Нецид – ему надо вернуть около 14 тысяч евро.

• Bild, ссылаясь на Sportnet, сообщил, что Глоушек подал заявление о банкротстве. Писали, что за ним охотятся коллекторы, а сам Адам сменил номер телефона и покинул Чехию.

• Чешский таблоид Blesk называл причиной игроманию футболиста – особенно ставки на спорт . Опасной ситуация была уже десять лет назад, когда он играл за «Нюрнберг». С тех пор стало только хуже. В апреле 2022-го к родителям Глоушека постучались специальные службы, чтобы оценить стоимость дома и земельного участка (скорее всего, владелец – сам футболист). В итоге за два дня до того, как дом должны были поместить на аукцион, Глоушек решился подать заявление о банкротстве. Что будет с домом, решится по ходу процедуры, она может растянуться на годы.

• По данным польской Przeglad Sportowy, в последнее время агенты пытались пристроить Глоушека в польские клубы, но все отказывались, узнав, что игрок занимает деньги у партнеров и не отдает.

«Так часто бывает – с вами связываются, предлагают бизнес и возможность вложиться. Деньги у ребят есть, куда-то хочется вложить, но нужно принять правильное решение. К сожалению, часто что-то идет не так», – грустно прокомментировал ситуацию чешская легенда Владимир Шмицер.

В Чехии это далеко не единственный громкий случай. Параллельно обсуждается дело экс-хоккеиста Михала Сикоры – его долги достигают восьми миллионов евро.

Тренер уже даже не ищет Глоушека, клуб приостановил контракт

В сезоне-2022/23 Глоушек появился только в трех матчах: дважды в чемпионате и еще раз в Кубке. С середины сентября 2022-го его не было на поле.

Адам был травмирован и зимой делал операцию. «Тринити» сейчас возглавяет экс-тренер «Анжи» Павел Врба: в январе 2023-го он еще говорил, что надеется увидеть игрока на январских сборах.

В конце февраля, когда его спросили о Глоушеке, знакомом еще по «Виктории», Врба ответил: «Не знаю, где он. На больничном или на пляже в Бразилии. Последний раз я видел его в начале года, а потом он пропал. Кто-то все еще ищет его, но не я».

«Тринити» выступил с заявлением о приостановке контракта с Глоушеком. «Это деликатный вопрос», – прокомментировал решение экс-игрок «Аякса» и «Челси» Зденек Грыгера, который теперь работает в «Тринити» вице-президентом.

Глоушек вышел на связь: признает, что виноват, но не скрывается

Сразу после сообщений об исчезновении Глоушек проявился и ответил на вопросы. Заявил, что находится в Чехии: «Я не бегу от долгов и не прячусь от них».

«Я не сержусь на Врба, но его заявление свело с ума – будто бы я какой-то мошенник в бегах», – футболист пояснил, что не играет из-за травмы, до ноября находился в расположении клуба, а потом по договоренности с руководством работал по индивидуальной программе.

«Это была глупость, – объясняет он проблемы с долгами. – Знаю, что мог бы обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь, но облажался. Ситуация деликатная, больше бы обсуждать не хотел, пока не уладится вопрос с кредиторами. Конечно, разрыв контракта с клубом – проблема. Похоже, я больше не буду в нем играть. Верю ли я, что карьера продолжится? Потому я и ходил по врачам почти весь прошлый год. Посмотрим, что будет, когда заживет ахилл. Мои проблемы не влияли на то, что происходило на поле».

Врбе сказали, что Глоушек в Чехии. Диалог был таким:

– Глоушек нашелся. Что скажете?

– Да? И где он? Он не говорил мне, где он был. Что он сказал?

– Что пытается решить проблемы.

– А, ну пусть продолжает. Желаю ему успеха. Но лучше не буду говорить, что я об этом думаю.

После этого isport.cz к Врбе обратился редактор сайта Радек Спрынар с просьбой проявить больше сочувствия. И описал типичную чешскую проблему:

«К сожалению, в отечественной футбольной среде, если человек действительно попадет в беду, не получит профессиональной помощи изнутри. Предполагаю, то же произошло и с Глоушеком: он боялся сказать правду, его затянула спираль из кредитов. Выбил клин клином – и все переросло в зверские долги.

Глоушек пристрастился к азартным играм. И это на всю жизнь. Его нужно лечить. Это единственный способ частично восстановиться. Это то же самое, что алкогольная зависимость. Он не заслуживает жалости. Но не заслуживает и презрения, тренер Врба».

А ведь когда-то Глоушек впечатлял Эмери. И играл против «Реала»

В конце 2000-х Глоушека считали очень перспективным, он должен был поехать на тот самый молодежный чемпионат мира в Канаде, где сборная с Мареком Сухи и Любошем Калоудой проиграла финал Аргентине с Ди Марией, Банегой и Агуэро. Глоушек туда не попал из-за тяжелой травмы – как пишут в Чехии, «от русского игрока на сборах за несколько месяцев до ЧМ», не уточняя деталей.

В 2009-м Глоушек выиграл в опросе «Талант года». За «Славию» в Лиге Европы он сделал две голевые против «Валенсии» – дико утомил португальца Мигела и впечатлил Унаи Эмери, который охарактеризовал Адама: «Теперь мы знаем, на что он способен».

Самым тяжелым периодом сам Глоушек называл карьеру в Германии, хотя там играл за «Нюрнберг» и «Штутгарт». В Польше он познакомился с Лигой чемпионов. Тогда «Легия» сыграла 3:3 с «Реалом», да и 4:8 от «Боруссии» были яркими.

Еще в юности Глоушек внимательно относился к питанию и отказался от алкоголя. По работоспособности и характеру его сравнивали с Павлом Недведом. Но карьеру регулярно портили травмы.

Сейчас травма – всего лишь одна из неприятностей. Громадные долги, а репутация уже испорчена. Ситуация совсем мрачная.

Но какой настрой у Глоушека? «Мир не рушится, а жизнь продолжается. Я боец, а дела наладятся».

Фото: East News/imago sportfotodienst; globallookpress.com/Fabian Kleer via www.imago-image / Neis /Eibner-Pressefoto / Rafal Rusek, Predrag Milosavljevic/XinHua