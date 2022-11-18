Похоже, Роналду и правда думает о карьере в Саудовской Аравии (более 200 млн евро в год). И у него там есть пара вариантов

Роналду осваивает многозадачность: пытается тащить Португалию на ЧМ-2022 и параллельно ищет место работы. 23 ноября Marca выдала инсайд: Роналду получил предложение о трансфере от «Аль-Насра» из Саудовской Аравии – и даже предварительно принял его!

Уже опубликовали сумму возможного контракта: 200 (!) млн евро в год.

200 млн евро это:

- 3,84 млн евро в неделю.

- 547 тысяч евро в день.

- 22,8 тысячи евро в час.

- 380 евро в минуту.

Мощно! Если трансфер состоится, Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Надежный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию Marca, но уточняет, что решение пока не принято.

По данным Романо, «Аль-Наср» рассчитывает получить деньги на Роналду от спонсоров, но есть некоторые юридические проблемы с оформлением имиджевых прав. Вопрос решается, деталей пока мало.

Гонка за Роналду в Саудовской Аравии похожа на аукцион

Тот же Романо утверждает, что предложение «Аль-Насра» готов перебить «Аль-Хилаль».

«С Криштиану Роналду связывались люди, близкие к «Аль-Хилалю». Клуб готов сделать сумасшедшее предложение.

Однако есть один интересный момент. Мне сказали, что «Аль-Хилаль» не сможет подписывать игроков в январе. Они смогут покупать только летом. Поэтому на данный момент это сложно», – рассказал инсайдер на своем ютуб-канале.

Этим летом Роналду уже отклонял предложение из Саудовской Аравии

ESPN писал, что Криштиану не согласился перейти в неназванный клуб из этой страны, который предлагал ему 275 млн евро за два года. По данным от TVI, сумма была иной: 250 млн евро и 20 млн для агента футболиста Жорже Мендеша.

Роналду очень хотел видеть президент Федерации футбола Саудовской Аравии Яссер Аль-Мисехаль. В интервью The Athletic он говорил: «Мы были бы очень рады увидеть игрока калибра Роналду в чемпионате Саудовской Аравии. Это принесло бы огромный положительный отклик аудитории и было бы отличной новостью для каждого. Безусловно, это будет очень затратная сделка, но мы видим, что наши клубы увеличили свои доходы в последние годы. Мы уже привозили нескольких больших игроков, игравших в АПЛ».

Тогда Криштиану ответил на предложение отрицательно, поскольку не хотел уезжать из Европы и предпочел остаться в большом футболе. Похоже, пришло время для нового вызова.

Что нужно знать об «Аль-Насре» (пока он ближе всех саудовских клубов к Криштиану)?

«Аль-Наср» – клуб из Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Владелец – Мусалли Аль-Муаммар. Его административная роль сложная (придется перечитать): советник председателя администрации по культурным и досуговым развлечениям Саудовской Аравии по спортивным вопросам и международной коммуникации. С марта 2018-го по март 2020-го Аль-Муаммар был президентом национального чемпионата, Профессиональной лиги Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» – один из лучших клубов страны с девятью выигранными титулами национального чемпионата. Правда, сейчас побед мало: команда не выигрывала лигу с сезона-2018/19. С тех пор на вершине «Аль-Хилаль» – как раз тот клуб, который тоже хочет Роналду.

Половина состава «Аль-Насра» нам знакома: в воротах бывший голкипер «Арсенала» и «Наполи» Давид Оспина, в защите Альваро Гонсалес (экс-«Марсель»), в полузащите Луиз Густаво (экс-«Бавария», «Вольфсбург» и «Марсель») и Андерсон Талиска (экс-«Бенфика» и «Бешикташ»), а в нападении Венсан Абубакар, сверкающий на ЧМ в Катаре .

Тренирует команду Руди Гарсия, работавший до этого в «Роме», «Марселе» и «Лионе».

В сезоне 2015/16 с октября по февраль в клубе работал Фабио Каннаваро.

А еще с 2011-го по 2016-й вратарей «Аль-Насра» тренировал легендарный Рене Игита.

«Аль-Наср» очень хочет вернуть лидерство в чемпионате Саудовской Аравии. Криш может оказаться тем самым джокером, который придаст команде нужный импульс и вернет ее в чемпионы.

Коротко про расставание с «МЮ»

23 ноября клуб объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду по обоюдному согласию. Причина – то самое интервью.

Так что ортугалец выступает на ЧМ в статусе свободного агента и даже успел стать вторым в истории свободным агентом с голом на ЧМ.

Предметного интереса от более статусных клубов пока, кажется, нет – были размытые инсайды про «Челси» и «Ньюкасл». Так что пока наиболее вероятный вариант продолжения карьеры суперзвезды – Саудовская Аравия.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Suhaib Salem, Hannah Mckay; globallookpress.com/Nikku/XinHua