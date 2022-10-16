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Лунин помог «Реалу» выиграть класико. Он уже две недели основной вратарь

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Ровно 6 лет назад он дебютировал как профи.

«Реал» уверенно справился с «Барсой» – 3:1. Ворота мадридцев защищал 23-летний Андрей Лунин, который вот уже две недели основной голкипер команды Анчелотти.

Такой важный матч Лунин провел достойно: четыре сэйва (три из пределов штрафной), оценка 7 от SofaScore (выше, чем у любого защитника в матче, у вратаря «Барсы» Тер Штегена – 5,9). Единственный гол Андрей пропустил на 83-й минуте, когда дернулся на Левандовского, а получил от Торреса.

Но это не помешало Лунину выиграть первое класико в карьере. Он, кстати, первый украинец, который вообще сыграл в класико (Дмитрий Чигринский против «Реала» не выходил).

Почему вообще играет Лунин? Где Куртуа?

У бельгийца проблемы с поясницей. В начале октября у него диагностировали ишиас – это воспалительный процесс, который сопровождается сдавлением или раздражением седалищного нерва и сильными болевыми ощущениями в одной или обеих конечностях.

С тех пор Лунин в старте «Реала» вот уже пять матчей подряд:

• 1:1 с «Осасуной»

• 2:1 и 1:1 с «Шахтером» в ЛЧ (досрочно вышли из группы)

• 1:0 с «Хетафе» (первый сухой матч Лунина в Ла Лиге)

• И вот теперь победа над «Барселоной».

Лунин перешел в «Реал» в 2018-м – и до травмы Куртуа у него набралось всего пять матчей в составе мадридцев: два в Ла Лиге и три в Кубке. В чемпионате Анчелотти впервые доверился украинцу только в концовке прошлого сезона, когда матчи уже не имели турнирного значения.

В «Леганесе» и «Вальядолиде», куда Лунин ездил в аренду сразу после перехода в «Реал», опыта в серьезных турнирах тоже не набралось: пять игр в Ла Лиге и четыре в Кубке.

И вот теперь такая возможность. Правда, Куртуа, может вернуться уже на следующей неделе.

16 октября – важнейшая дата для Лунина

Ровно шесть лет назад 17-летний вратарь дебютировал в профессиональном футболе, выйдя в старте «Днепра» против «Карпат» (1:1).

Вот первый пропущенный Андрея в карьере.

Тогда Лунин тоже считался вторым голкипером команды, но получил шанс после нескольких провалов основного вратаря Дениса Шелихова и воспользовался им по максимуму.

Лунин после той игры занял твердое место в воротах, а летом следующего года перебрался в «Зарю». По итогам сезона-2017/18 вратаря признали лучшим игроком команды, после чего летом того же года он подписал 6-летний контракт с «Реалом».

Три аренды, годы на скамейке – и вот он долгожданный отрезок в старте «Мадрида».

«Реал» взял класико. «Барсу» убрали еще в первом тайме

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; East News/AP Photo/Michal Dyjuk

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