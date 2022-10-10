Бывший игрок РПЛ получил 1,5 года колонии – за организацию подпольного казино. Он говорит, что вложил 2,5 млн и не получил ничего

Скорее всего, вы два года ничего не слышали про Руслана Мухаметшина, сегодня – не очень веселый повод его вспомнить.

Легендарный игрок «Мордовии» получил 1,5 года колонии общего режима за организацию подпольных казино. Также Мухаметшин оштрафован на 800 тысяч рублей. Осуждены и трое его подельников. Мухаметшина взяли под стражу в зале суда.

Подпольное казино?!

Детали от саранского медиа «Столица С»: по версии следственного комитета, с ноября 2017 года по 2020 год Мухаметшин вместе с сообщниками незаконно проводили в Саранске и в Ковылкине азартные игры в арендованных помещениях. Внешне казино выглядели как легальные букмекерские конторы.

Следствие описало схему конспирации нелегальных игр фантастически запутанной формулировкой: «Заключались сделки по возмездному получению услуги облачного майнинга и возмездному отчуждению имущественных прав на единицы криптовалюты с визуализацией данного процесса в виде электронных азартных игр».

Как пишет «Бизнес Online», в 2020-м сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции накрыли в Саранске шесть подпольных игровых клубов, которые действовали два года. Задержали 30 подозреваемых и изъяли 3 млн рублей. Сообщалось, что договор на аренду некоторых помещений, в которых находились игровые автоматы, заключал лично Мухаметшин.

У Мухаметшина было три сообщника. 31-летний житель Казани Денис Романов – он же шурин Мухаметшина – получил 5,5 лет. Сын экс-замдиректора «Мордовии» Антон Кузенков 1,5 года условно с испытательным периодом в 2 года. 35-летний ранее судимый житель Саранска Сергей Рожков – 10 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 10 процентов в доход государства.

Мухаметшин подробно рассказывал свою версию – отвергал все обвинения

Вот главные цитаты из интервью бывшего футболиста изданию «Столица С».

• «В 2017 году я одолжил некоторую сумму (примерно два с половиной миллиона рублей) брату жены — Денису Романову. На открытие в Саранске филиала букмекерской конторы «Спорт Бет». Сроки возвращения не обсуждались. Но суть не в этом. Разве если даешь человеку деньги взаймы, то должен нести за это какую-­либо ответственность? Я был полностью уверен, что деятельность букмекерской конторы «Спорт Бет» законна. И самое главное, что, ознакомившись с материалами уголовного дела, я в этом убедился.

• О следствии узнал примерно год назад. Правоохранители приехали ко мне в Казань. После я приехал в Саранск… Для меня это было… Как обухом по голове ударили.

• Даже не понимаю до конца смысла этих слов [майнинг и криптовалюта]. Насколько мне известно, это был продукт «Спорт Бет» и на него была лицензия и все прилагающиеся к ней документы. Помню, что данная организация не была инициативой Дениса.

• Мне сложно рассуждать на эту тему, откуда взялись эти обвинения. Я не могу понять, почему «подпольном»? И тем более «казино»! Ведь это была букмекерская контора, которая работала открыто и имела лицензию.

• Просто не понимаю, как все это могло произойти. Хотя прошел год. Ознакомившись с материалами дела, просто недоумевал, как оно может дойти до суда. Но сейчас процесс начался. Мы имеем то, что имеем. Я просто в шоке.

• Организатор должен руководить. Отдавать какие-то распоряжения. В конце концов, получать прибыль. Ничего же этого не было! Не то что прибыли, даже долг мне не вернули. Насколько мне известно, бизнес не приносил никакого дохода. То есть все заработанные деньги шли на зарплаты и на налоги. Иногда Денис брал кредиты, так как уходил в убыток.

• На момент возбуждения уголовного дела у меня действовал контракт с «Мордовией» до 31 мая 2020 года. После этой даты я — официально безработный. И пока не собираюсь трудоустраиваться. Так как мне неудобно перед потенциальными работодателями. Предложения были, но я говорил о том, что нужно подождать, так как не очень хочется, чтобы их затронула данная ситуация. Что касается будущего, то намерен связать его с футболом. В качестве тренера. Каждый, кто меня знает, на сто процентов уверен в моей невиновности. Им известно, что я за человек. Да, я порой могу вспылить. Но всегда говорю только правду и от души. Никогда не юлил и не собираюсь».

Чем запомнился Мухаметшин?

• Рекордсмен ФНЛ по забитым голам – 31 мяч за «Мордовию» в сезоне-2011/12. Его достижение только в апреле 2021-го побил форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев.

• В РПЛ выступал за «Арсенал», «Мордовию» и «Рубин» – всего 93 матча в главной лиге страны и 20 голов.

• Уже после вылета «Мордовии» в ФНЛ исполнял обязанности главного тренера Марата Мустафина, клуб тогда шел в хвосте таблицы.

Завершил карьеру в июле 2019-го.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Юлия Честнова; VK/fc_mordovia13rus