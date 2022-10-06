Перед трансфером в «Челси» Фофана обследовали больше 10 часов – но он опять сломался

В «Лестере» защитник выпадал аж на 7 месяцев.

Перед матчем АПЛ с «Вулверхэмптоном» у «Челси» появились кадровые проблемы в центре защиты. 21-летний защитник Уэсли Фофана травмировался в первом тайме игры ЛЧ против «Милана» и покинул поле в слезах.

«Травма Фофана – единственный момент, который разочаровал в этот вечер. На следующий день после игры мы должны провести обследование, чтобы выяснить, как он себя чувствует и насколько это серьезно. Пока же скрестили пальцы. Такое случается. Он молодой и сильный парень, мы его поддержим», – сказал Грэм Поттер после игры.

В итоге все оказалось не так страшно: у француза растяжение связок коленного сустава. Восстановление Фофана займет от 4 до 6 недель.

Фофана давно достают травмы: в «Сент-Этьене» тоже лечил колено, а в «Лестере» выпадал аж на 7 месяцев

Уэсли с самого старта карьеры страдает от травм. В «Сент-Этьене» он тоже лечил колено – причем дважды. Из-за этого в 2019-м пропустил аж 75 дней и 12 матчей.

Дальше был «Лестер» – и те же проблемы. В сезоне-2020/21 Фофана дважды лежал с коленом и еще раз – с повреждением мышц бедра. Грустный итог – 44 дня без футбола (9 матчей).

Но самое жуткое повреждение Уэсли словил перед началом сезона-2021/22. Его сломали во время предсезонки: в начале августа в игре с «Вильярреалом» в него влетел нападающий Фер Ниньо. Фофана унесли с поля на носилках. За фол Ниньо дали только желтую карточку – а потом он еще и забил гол. Матч закончился со счетом 3:2.

Уэсли же получил перелом малоберцовой кости и оставил Роджерса с проблемами в защите. В итоге Фофана вернулся на поле только спустя 224 (!) дня – и сразу же забил в Лиге конференций «Ренну». Защитник пробил головой после подачи Лукмана и сразу побежал к Брендану Роджерсу – тренер всегда поддерживал парня.

«Он просто вышел и забил. Я восхищаюсь этим железным парнем», – радовался бывший игрок «Лестера» Иван Робертс. Гол француза перечеркнул старания «Ренна» – клубу из Лиги 1 не хватило одного мяча, чтобы отыграться за 0:2 в первом матче. Так «Лестер» запрыгнул в четвертьфинал ЛК.

Перед трансфером в «Челси» Уэсли обследовали в Нью-Йорке: за 10+ часов проверили все

Даже такая внушительная история травм позволила ему перейти в «Челси»: забрали у «Лестера» за 75 млн фунтов (с учетом бонусов) – рекордная сумма за защитника. Но лондонский клуб перестраховался: перед трансфером провели углубленное обследование в Нью-Йорке – по словам Фофана, оно длилось больше 10 часов.

«Я думал, что его будут делать в Лондоне, а потом узнал, что проведут в Нью-Йорке. Это был срочный визит, но я провел в клинике много времени. Они обследовали мою лодыжку. Все было проанализировано – даже те части тела, о которых я не могу говорить. Все, чтобы увидеть, как я восстановился после травмы.

Это продолжалось больше 10 часов. Учитывая количество денег, потраченных на меня, это нормально. Тодд [Боули] и Бедхад [Эгбали] (владельцы «Челси» – Sports.ru) великолепны. Они приняли меня и в Лондоне, и в Нью-Йорке как члена семьи. Я никогда не был в Нью-Йорке, но, судя по видам из такси, обязательно вернусь сюда», – рассказывал Фофана.

Жаль, что теперь ему снова придется лечь в лазарет – но хотя бы уже не на 7 месяцев.

Фото: globallookpress.com/Paul Terry, Nigel Keene, Darren Staples