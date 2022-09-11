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Гризманн снова вышел после 60-й – «Атлетико» спасает 40 млн даже в ЛЧ. «Барса» грозит судом

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Антуан Гризманн проводит ооочень особенный сезон. Оцените!  

 

Да-да, против «Байера» звезда «Атлетико» тоже вышла сразу после 60-й минуты. Как и в шести предыдущих матчах. Удивительное постоянство. Гризманн еще ни разу не попал в старт, хотя забил уже три гола.

Эммм, напомните, в чем дело? 

Многие из вас в курсе, но на всякий случай напомним: дело в условиях арендного соглашения между «Барсой» и «Атлетико». «Атлетико» обязан выкупить Гризманна у «Барсы» за 40 млн евро, если игрок проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона в клубе. Инсайдер Фернандо Поло добавлял, что 50% матчей в первом сезоне предполагало автоматическое продление аренды еще на сезон, что и случилось. 

Симеоне намекает, что выходы Гризмана после 60-й – решение клуба, а президент Энрике Сересо скидывает ответственность на аргентинца.

«Антуан – отличный игрок, и я очень рад, что он с нами. Он замечательный человек, и у меня с ним прекрасные отношения, – не влезает Сересо. – Я могу только сказать, что он великолепный игрок, и он с нами. Я никогда не занимаюсь вопросами состава или вопросами такого рода».

Сам Антуан не переживает и просто хочет приносить пользу команде.

«Все так, как есть. Это не в моих руках. Я благодарен Богу за то, что здесь. Семья счастлива. Конечно, хочется большего, но собираюсь отдать все в те минуты, которые получаю. Чувствую себя человеком клуба. Я счастлив здесь и просто хочу играть. Отдать все ради клуба, ради тренера и болельщиков», – признался игрок после игры с «Порту».

А вот «Барселону» эта ситуация напрягает.

«Барса» идет в суд. Клуб считает, что условия для выкупа уже выполнены

ESPN пишет, что в клубе уверены, что «Атлетико» обязан уже сейчас отдать 40 млн евро за Гризманна, ведь в прошлом сезоне тот сыграл более 45 минут в 30 из 37 возможных матчей. Точная юридическая формулировка из арендного соглашения неизвестна – «Барса» намекает, что у нее есть простор для маневра. 

«Атлетико» считает утечку информации о возможном иске попыткой оказать давление. Выход Гризманна лишь после 60-й минуты объясняют как техническое решение, которое никак не доказать или опровергнуть.

Издание El Larguero пишет, что каталонцы уже готовят иск. «Барса» не хочет возвращать Антуана, так как его зарплата в 20 млн евро в год станет проблемой в условиях жесткого лимита трат. «Атлетико» не хочет отдавать 40 млн евро за игрока, которому в конце нынешнего сезона исполнится 32 года и хочет скинуть ценник до 15 млн.

В ситуацию подключился даже президент Ла Лиги Хавьер Тебас: «Пусть его [пункт соглашения] истолкует нужный орган. Подобное происходит не в первый раз. Вопрос был передан в арбитражный суд и должен быть решен именно на этом уровне. Через 6 месяцев будет вынесено решение, не подлежащее обжалованию».

Кстати, неизвестно, учитывается ли компенсированное время. Возможно, поэтому «Атлетико» выпускает Гризманна не строго на 61-й минуте, а позже. Хотя к матчам часто добавляют 5+ минут – и суммарно футболист может проводить на поле более 45 минут, даже если выходит на 63-й (например, неделю назад сыграл в ЛЧ 11 добавленных!). Так что мадридцам стоит быть осторожнее!

Чтобы не рисковать, клубы ведут переговоры

По данным L’Équipe, опция выкупа форварда может быть снижена до 25 млн евро – это компромисс. Переговоры между клубами близки к успешному завершению. В «Барселоне» надеются закрепить все юридически во время паузы на матчи сборных. 

Когда клубы окончательно договорятся, «Атлетико», вероятно, даст Гризманну больше игрового времени.

0:0 к 90-й минуте и три гола за 11 добавленных – незабываемая драма от «Атлетико» и «Порту» 😱

Фото: REUTERS/Juan Medina, Susana Vera

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