«Я встречался и с мужчиной, и с женщиной. Что с того?» Признание экс-игрока сборной Бразилии

Возможно, вы даже его помните.

Ришарлисон Барбоза (не путать со звездой «Эвертона») не стал суперзвездой Бразилии, но в 2008 году провел пару матчей за сборную, а на клубном уровне выступал за «Сан-Паулу», «Атлетико Минейро», «Зальцбург» и другие команды. Мог даже заехать в Россию: в 2005-м им интересовался ЦСКА, думая потратить на трансфер 1,5 млн евро и предложить игроку 5-летний контракт. Но не срослось.

На днях 39-летний Барбоза (без клуба с июня 2021-го) дал откровенное интервью и признался в бисексуальности.

«Мир пока не готов обсуждать такие вещи». Заявление Барбозы

«Всю жизнь меня спрашивали, не гей ли я. У меня были отношения и с мужчиной, и с женщиной. Но после сегодняшних высказываний напишут: «Ришарлисон – бисексуал». Слушайте, я обычный человек. У меня есть свои потребности и желания. Я встречался с мужчиной, встречался с женщиной, ну и что с того?

К сожалению, мир пока не готов обсуждать такие вещи, но из-за большого числа людей, утверждающих, что мое заявление сыграет важную роль, я решил признаться: я бисексуален. Если для полноты картины не хватало этого – пожалуйста.

А теперь я хочу увидеть, действительно ли ситуация станет лучше», – заявил Барбоза в подкасте Nos Armarios dos Vestiarios.

«После смерти от каждого остается череп – не розовый, не блестящий». Ришарлисон – о страданиях ЛГБТ в Бразилии

После признания Барбоза высказался на тему ЛГБТ в целом, сказав, что гомосексуалы ничем не отличаются от других людей.

«Часто гомосексуалы слишком сильно себя виктимизируют (процесс, при котором человек становится жертвой – Sports.ru). Нет, парень, ты ничем не отличаешься. У геев такая же плоть и кровь, как у всех. После смерти от каждого остается одинаковый череп – не розовый, не блестящий. Геи ничем не отличаются от других. Не нужно ощущать себя другим, нужно чувствовать себя счастливым», – сказал Барбоза.

Также Ришарлисон заявил, что в Бразилии геев убивают чаще, чем в других странах. «Вы понимаете, почему я думаю, что порой нет необходимости вешать какие-то ярлыки на себя? Есть серьезная проблема – умирают люди. В Бразилии геев убивают чаще, чем где-либо еще. А мы тут говорим про футбол. Но футбол – относительно небольшая сфера.

«Ах, ваши высказывания помогут делу». Нет, не помогут. Да кто вообще такой этот Ришарлисон? Я простой гражданин, у которого была неплохая карьера, но я не смогу сдвинуть горы, чтобы прекратить преступления и покончить с гомофобией в футболе», – высказался бразилец.

«Игроки-натуралы должны высказываться четче». Барбоза призвал футболистов активнее поддерживать ЛГБТ

«Игроки должны позиционировать себя лучше, особенно натуралы. Дело не в том, чтобы надевать футболку с радугой, а в том, чтобы уйти с поля при проявлении гомофобии. «Погодите-ка, толпа не уважает моего одноклубника или соперника как человека? Тогда я не буду играть».

У меня есть друзья и бывшие партнеры по командам, у которых действительно были трудные времена в карьере, потому что они хотели быть теми, кто они есть, но их подавляли клубы и даже фанаты», – сказал Ришарлисон.

В Бразилии правда так много убийств на почве ЛГБТ?

Да. По информации немецкой компании Statista (содержит больше миллиона статистических данных по разным темам), в 2021 году количество насильственных смертей среди представителей ЛГБТ в Бразилии увеличилось по сравнению с 2020-м и составило 300 случаев. Больше половины жертв – гомосексуалы. По статистике, каждые 29 часов в стране совершается убийство на почве гомофобной ненависти.

Это действительно один из самых высоких показателей в мире – но не факт, что первый, точных цифр по всем странам нет. Вероятно, на сложную ситуацию с гомофобией повлиял и приход к власти в 2019-м Жаира Болсонару – политика с крайне консервативными взглядами. В 2011-м он даже говорил, что не смог бы принять гомосексуальность своих детей: «Я предпочту, чтобы мой сын погиб в результате несчастного случая, чем оказался бы гомосексуалистом».

Фото: instagram.com/richarlyson