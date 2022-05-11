ФИФА уже расследует, законно ли колумбиец стал эквадорцем.

В Южной Америке новый скандал, который может напрямую повлиять на участников ЧМ-2022. В Катар очень хочет сборная Чили – и у нее появился юридический вариант.

Федерация футбола Чили обратилась в ФИФА из-за полузащитника сборной Эквадора Байрона Кастильо.

Смотрим, в чем там дело и где зацепка.

Игрок Эквадора – возможно, переписанный колумбиец. Чили требует технари эквадорцам в восьми матчах отбора на ЧМ

Чилийцы заявили, что Кастильо на самом деле незаконно получил гражданство Эквадора – а вообще он колумбиец . Они предоставили ФИФА документы, в том числе свидетельство о рождении Кастильо, в которых указано, что тот родился в Колумбии.

Еще из документов следует, что футболист на три года старше, чем указано Эквадором (официально Кастильо 23 года).

Федерация футбола Чили попросила засчитать Эквадору поражения во всех восьми матчах отбора, где выходил полузащитник гуаякильской «Барселоны».

«Практика серьезных и сознательных нарушений при регистрации игроков нельзя одобрять, особенно когда речь идет о соревновании мирового уровня», – говорится в заявлении.

По словам юриста Эдуардо Карлеццо, представляющего чилийскую федерацию, в дополнение к эквадорскому свидетельству о рождении, которым пользовался Кастильо, имеется колумбийское свидетельство о рождении ребенка с аналогичным именем, родившегося в 1995-м , чьи родители носят те же имена, что и у Кастильо.

Эквадор все отрицает, ФИФА запустила разбирательство. Сомнения по игроку – и еще сотням – уже были в самой стране

Обвинения звучат очень масштабно и главное – подкреплены документами. Первая реакция уже есть.

•‎ Эквадор ответил, назвав все «ложными слухами»: «Категорически отвергаем любые попытки тех, кто хочет лишить нас права участия в ЧМ в Катаре. Мы законно добились этого на поле».

•‎ ФИФА приняла документы – и открыла дисциплинарное производство «в отношении возможного нарушения Байроном Кастильо критериев вызова на указанные матчи». Отвечать будет Эквадор, на заседание Дисциплинарного комитета ФИФА также пригласили представителей Чили и Перу – именно они претендуют на место эквадорцев на ЧМ.

•‎ Сомнения по поводу гражданства Кастильо были давно и в самом Эквадоре, о том, про что сейчас говорят в Чили, писали эквадорские медиа. Все это происходило на фоне того, что за последние несколько лет более 70 футболистов младших возрастов были дисквалифицированы за нарушения при регистрации. А всего под подозрение попали сотни игроков.

«Думаю, это вопрос безопасности и отсутствия проблем, – говорил босс Федерации футбола Эквадора Карлес Мансур. – Думаю, он хороший игрок. Но если бы вызов в сборную зависел от меня, я бы его не вызывал. Я бы не рисковал всем, что мы делаем, и не брал бы этот риск на себя».

Однако через пару месяцев после слов Мансура эквадорский суд подтвердил, что эквадорское свидетельство о рождении в порядке, поэтому Кастильо может играть за сборную. И вскоре он получил первый вызов.

Что будет с местами на ЧМ, если нарушения найдут?

Сборная Эквадора в квалификации набрала 26 очков, стала четвертой и напрямую отобралась на ЧМ, а у Чили всего 19 очков – седьмое место. Эквадорцы вообще-то уже готовятся играть в группе А: это они должны были открывать чемпионат мира матчем с Катаром, в итоге просто запланированы на первый день.

Если ФИФА не найдет нарушений в документах Кастильо, ничего не изменится. Но если найдет, перестановки будут. Эквадору могут засчитать технические поражения во всех матчах, в которых участвовал Кастильо, соответственно, оппоненты получат по три очка. Сейчас таблица (с 4 по 7 места) выглядит так:

4. Эквадор – 26 очков

5. Перу – 24

6. Колумбия – 23

7. Чили – 19

4 место – прямая путевка на ЧМ, 5-е – интерконтинентальный плей-офф.

А вот как все будет выглядеть после пересчета:

4. Чили – 24

5. Перу – 24

6. Колумбия – 23

Эквадор же упадет на последнее место, останется только 12 очков – в матчах с Кастильо эквадорцы набрали 14 очков.

Последим, что решит ФИФА.

Фото: Gettyimages.ru/Alberto Valdes, Franklin Jacome, Marcelo Hernandez