«Спартак» бьет исторические антирекорды. Болельщикам сюда лучше не заходить

Худший сезон по победам и голам, а еще близость к вылету.

Пока что самым жутким сезоном «Спартака» в РПЛ считается 2003-й. Тогда ушел Олег Романцев, а все закончилось 10-м местом и бромантановым скандалом.

Весной 2020-го «Спартак» приблизился к тому кошмару: рисковал финишировать 11-м (и даже ниже), но в двух последних турах команда Тедеско собралась и закончила на 7-й позиции

1. Сейчас ситуация снова близка к катастрофической: до зоны вылета (и последнего места) всего 6 очков. Даже в 2003-м после 23-го тура от зоны прямого вылета «Спартак» отделяли 8 очков. Правда, тогда шли на 11-м месте, а сейчас идут 10-ми.

2. После поражения от «Локомотива» случился промежуточный антирекорд по победам. Никогда в истории РПЛ к 23-му туру «Спартак» не выигрывал всего 7 матчей. Даже в том самом 2003-м к этому моменту было 8 побед.

3. По голам «Спартак» тоже идет в темпе антирекорда. Сейчас всего 24 забитых мяча, к 23-му туру это худший результат с отрывом – причем сравниваем его даже не с 2003-м (там на том же отрезке было 33 гола), а с сезоном-2019/20 (27).

4. 32 пропущенных гола – хотя и не темп антирекорда, но все равно жуткий показатель. Правда, до 2003-го все же далеко – тогда к 23-му туру получили 40 голов.

5. 2003-й удается превосходить еще по одному показателю: тогда к 23-му туру разница забитых и пропущенных была 33-40 (-7), а теперь она хуже – 24-32 (-8).

Дальше календарь «Спартака» будет попроще: «Арсенал», «Рубин», «Ростов», «Крылья Советов», «Урал», «Зенит», «Химки».

При этом стоит отметить, что только два клуба идут выше, поэтому ближайшие матчи вообще нельзя проигрывать. Есть риск сильнее усугубить ситуацию.