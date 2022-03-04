Суперлига возвращается с новым форматом. Ее будущее решит Европейский суд

Теперь планируют открытую лигу – с повышениями и понижениями.

Боссы «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» не оставили мечты о Суперлиге. Новая волна обсуждений началась с инсайда главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.

«В доме Аньелли неделю назад встретились представители трех клубов. Мы знаем это. Они могут говорить что угодно, но нам известно, над чем они работают».

Так что, Суперлига возвращается? Пока нет, ждут решения суда

Вдохновитель Суперлиги и босс «Ювентуса» Андреа Аньелли в четверг выступил на саммите Financial Times о футбольном бизнесе и подтвердил: да, революционные планы никто не сворачивал, но конкретики еще нет.

«Суперлига не провалилась. На мой взгляд, европейский футбол остро нуждается в реформах, – начал Аньелли. – УЕФА знал, что я как президент «Ювентуса» работаю над чем-то другим. Суперлига – это коллективная работа 12 команд, а не одного человека. 12 клубов подписали контракт на 120 страниц, и он все еще действует для 11 из этих клубов. Компромисс – уже не решение, нам нужны более глубокие реформы. Разве может монополия управлять таким бизнесом, как футбол? Я думаю, нет. Думал бы не об альтернативных продуктах, а о том, как управляется сектор».

Аньелли добавил, что запуск Суперлиги 2.0 – не вопрос ближайшего времени. Для начала ждут решения Европейского суда.

О чем речь? В прошлом году Коммерческий суда Мадрида встал на сторону «Реала», «Барсы» и «Юве», когда они потребовали прекратить дисциплинарные преследования за попытку революции. УЕФА в ответ потребовал отвода судьи Мануэля Руиса де Лары, но нарвался на отказ, а еще союз оштрафовали и обязали компенсировать судебные издержки.

Сейчас дело дошло до Европейского суда, его задача – определить, попадает ли деятельность УЕФА под определение монополии и нарушает ли она закон о конкуренции.

Президент «Реала» Флорентино Перес еще в ноябре заявил, что не сомневается в положительном исходе: «Нужно еще раз напомнить УЕФА, что такое «Реал Мадрид». Это самый успешный клуб в истории, который с момента своего основания в 1902 году участвовал во всех необходимых инновациях на протяжении многих лет и поддерживал традиции футбола, когда они были в опасности. Это был единственный клуб в мире, который основал ФИФА в 1904 году вместе с федерациями семи стран. А в 1955 году он также был инициатором создания Кубка европейских чемпионов вместе с газетой L’Équipe.

Мы полностью доверяем европейским судам и, в частности, суду Европейского союза. Их миссией и долгом является обеспечение свобод и прав, которыми пользуются все граждане Европейского союза. Никто не выше закона».

Инсайды о новом формате: два дивизиона по 20 клубов

Прошлым летом «Ювентус», «Реал» и «Барселона» заказали у агентств Flint и A22 кампанию по укреплению имиджа Суперлиги. Основа переформатирования – отказ от закрытого принципа Суперлиги, который все критиковали. По данным La Gazzetta dello Sport, в новой схеме турнира два дивизиона по 20 команд в каждом. Клубы смогут вылетать в нижнюю лигу и подниматься обратно.

При этом у Тебаса немного другая информация: он считает, что национальные лиги рассматриваются как второй уровень под Суперлигой. Лучшие оттуда попадают в главный турнир.

«Очень сложно будет включить в этот турнир английские клубы, поэтому они создают европейскую лигу с двумя уровнями, где национальные лиги – второй уровень».

А еще Тебас считает, что основатели хотят привилегий в новом турнире: «Они [вероятно, «Реал», «Барса» и «Юве»] говорят, что им не нужно гарантированное место в Суперлиге. Это ложь».

Реакция Чеферина: «Они живут в параллельной реальности»

Босс УЕФА Александер Чеферин в очередной раз осудил идею проекта: «Сначала они запустили эту нелепую идею посреди пандемии. Теперь они планируют сделать это еще раз посреди военного кризиса. Похоже, они живут в параллельной реальности».

Тебас, который может лишиться двух главных клубов Ла Лиги, тоже в ярости: «Ювентус», «Барселона», «Реал» нажили себе врагов из УЕФА и АПЛ, чей рост идет вразрез с их моделью. Они настаивают, что создание Суперлиги не повлияет на национальные лиги. Нужно быть идиотами, тупицами [чтобы поверить в это]. Мы все говорим, что это навредит лигам. Для меня это оскорбление, я чувствую себя униженным. Они нанесут огромный вред».

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс тоже против: «Европейская Суперлига завершилась в этой стране за 48 часов. Я никогда не видел, чтобы футбол был таким сплоченным, как в тот период. Идея победила сама себя. Настолько плохо это было исполнено».

Фото: East News/Nicol Campo/Sipa USA; globallookpress.com/Stephen Chung/Keystone Press Agency, Domenic Aquilina via imago-images.de; REUTERS/Gonzalo Fuentes