17 комментариев

Взлет продолжается.

«Уимблдон» – первый травяной турнир в карьере 16-летней Мирры Андреевой. На нем она прошла в квалификацию, выиграла первый круг, а во втором попала на 11-ю ракетку мира и чемпионку «Ролан Гаррос»-2021 Барбору Крейчикову.

В итоге – лучшая победа в карьере. Хотя Крейчикова и снялась из-за травмы при счете 3:6, 0:4, Андреева к тому моменту показала, что ее не напрягает ни новое покрытие, ни статусная соперница.

И важно отметить – какие-то физические проблемы у Крейчиковой стали заметны только после первого сета, когда она вызвала врача. Но к тому моменту Андреева уже захватила контроль над матчем.

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1. Андреева очень мощно давила на Крейчикову стабильностью и скоростью. Чешка пыталась двигать ее по корту, открывать себе пространство, но Андреева была везде и находила ответы.

2. Во втором сете, когда Барбора стала хуже двигаться, она пыталась ходить к сетке после подачи, но зачастую не закрывала и там.

3. В целом Андреева выигрывала борьбу в затяжных розыгрышах, когда они обе пытались друг друга перехитрить.

4. Еще чувствовалось, что у нее есть преимущество и в голой атаке, она очень часто ловила соперницу мощными переводами по линии.

5. Плюс Андреева очень классно подавала: 4 эйса, 67% попадания первым мячом, 75% выигранных первых подач и 90% – вторых. Очень мощные цифры.

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Андреева второй раз играет в основной сетке «Большого шлема» и второй раз вышла в третий круг. И теперь она точно дебютирует в топ-100.

Дальше ее ждет либо Анастасия Потапова, либо Кайя Юван.

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