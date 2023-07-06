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Мирра Андреева – в 3-м круге «Уимблдона»! Прошла 11-ю ракетку мира, хотя впервые играет на траве

Барбора Крейчикова Барбора Крейчикова
Уимблдон Уимблдон
WTA WTA
Мирра Андреева Мирра Андреева
Теннис Теннис

Взлет продолжается.

«Уимблдон» – первый травяной турнир в карьере 16-летней Мирры Андреевой. На нем она прошла в квалификацию, выиграла первый круг, а во втором попала на 11-ю ракетку мира и чемпионку «Ролан Гаррос»-2021 Барбору Крейчикову.

В итоге – лучшая победа в карьере. Хотя Крейчикова и снялась из-за травмы при счете 3:6, 0:4, Андреева к тому моменту показала, что ее не напрягает ни новое покрытие, ни статусная соперница.

И важно отметить – какие-то физические проблемы у Крейчиковой стали заметны только после первого сета, когда она вызвала врача. Но к тому моменту Андреева уже захватила контроль над матчем.

***

1. Андреева очень мощно давила на Крейчикову стабильностью и скоростью. Чешка пыталась двигать ее по корту, открывать себе пространство, но Андреева была везде и находила ответы.

2. Во втором сете, когда Барбора стала хуже двигаться, она пыталась ходить к сетке после подачи, но зачастую не закрывала и там.

3. В целом Андреева выигрывала борьбу в затяжных розыгрышах, когда они обе пытались друг друга перехитрить.

4. Еще чувствовалось, что у нее есть преимущество и в голой атаке, она очень часто ловила соперницу мощными переводами по линии.

5. Плюс Андреева очень классно подавала: 4 эйса, 67% попадания первым мячом, 75% выигранных первых подач и 90% – вторых. Очень мощные цифры.

***

Андреева второй раз играет в основной сетке «Большого шлема» и второй раз вышла в третий круг. И теперь она точно дебютирует в топ-100.

Дальше ее ждет либо Анастасия Потапова, либо Кайя Юван.

Медведев – за «Баварию», Радукану – за «Тоттенхэм», а Потапова – со скандалом за «Спартак». Теннисисты в футбольных джерси

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17 комментариев

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Melnikov1968
Ещё парочку!!!
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Egorushka56
Ай умница!
+12
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ponom4reffa
Надеюсь первая после Шараповой, суперзвезда тенниса из России!
+14
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Фанат спорта01
Ответ JohnySPB
Медведев, Рублев?
Рублёвпросто звезда,а не суперзвезда.
а Даня где-то посередине.
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Кагов
Ху ис ит герл?
-Рашн герл мисс Мирра!!!

Мирра сыграла в карьере 5 матчей на траве и выиграла 5, все!
Она творит историю, а может быть и сенсацию! Болеем за наших!
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igor 123
Статистика впечатляет для такого возраста.
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nick-basil
После тяжелого первого круга, (да и полного квала!) - это хорошая победа, где удача оказалась очень к стати. Мощный взлет в рейтинге ( район №80) и большие призовые - в награду
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ponom4reffa
Ответ JohnySPB
Медведев, Рублев?
Имелся ввиду женский теннис.
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Agent Smith
Ура!😇🥎
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nick-basil
Потапова сейчас на ходу - рейтинг отражает приличный уровень Насти.
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ПЕНСИОНЕР
болеем за нашу звёздочку !!!
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nnp165
Молодца! Дальше, конечно, совсем тяжело. Потапова, Киз, Сабаленка))
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Паша Конор
Чешка - чеши с корта! :)
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nnp165
Ответ ponom4reffa
Надеюсь первая после Шараповой, суперзвезда тенниса из России!
Сложно, физики на «супер» может не хватить. В этом смысле у Корнеевой потенциал повыше, надеюсь, в следующем году уже будет по взрослым постоянно играть, а в этом на успешный заход на юниорский БШ..
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Artmann
Ответ ponom4reffa
Имелся ввиду женский теннис.
*в виду
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