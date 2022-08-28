С миру по Нитке
Блог

Кого нужно обыграть Медведеву, чтобы взять 2-й US Open? Кто ждет Касаткину? А у женщин вообще есть фаворитки? Изучаем сетки US Open

Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
Серена Уильямс Серена Уильямс
Ига Швентек Ига Швентек
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
ATP ATP
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Арина Соболенко Арина Соболенко
Эмма Радукану Эмма Радукану
Андрей Рублев Андрей Рублев
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
WTA WTA
Даниил Медведев Даниил Медведев
US Open US Open
Теннис Теннис

🤓🤓🤓

В понедельник в Нью-Йорке стартует последний турнир «Большого шлема» в этом сезоне – US Open. Давайте посмотрим, что на нем может ждать главных фаворитов.

Первая ракетка мира Даниил Медведев будет защищать прошлогодний титул, и у него идеальная сетка для того, чтобы плавно вкатиться в турнир. А вот с 1/8 финала и потенциальной встречи с Ником Кириосом должно начаться веселье.

 

Вторым супертопом в половине Медведева стал Стефанос Циципас, обыгравший Даниила в Цинциннати. У грека ситуация похожая – пара матчей, чтобы набрать ритм, а в третьем круге маячит ультрагрессивный любитель выходов к сетке Максим Кресси. И тут нужно помнить, что Циципас в Нью-Йорке никогда не проходил дальше третьего раунда.

 

В нижней половине сетки расположился Рафаэль Надаль. Испанец в этом году выиграл два «Больших шлема» и имеет лучшие шансы на то, чтобы после US Open возглавить рейтинг. Но он совсем недавно вернулся в тур после разрыва мышц живота, в Цинциннати проиграл в первом же матче (хотя и стал единственным, кто взял сет у будущего чемпиона Борны Чорича), а на пресс-конференции перед стартом турнира заявил, что на подаче все еще осторожничает.

Но если Надаль будет в приличной форме, то у него вполне рабочая сетка аж до полуфинала.

 

В четверть с испанцем попал российский №2 Андрей Рублев, перед US Open выпавший из топ-10. И ему уже в первом круге достался Ласло Дьере, набравший отличную форму и вышедший в финал в Уинстон-Сейлеме. И дальше все соперники могут доставить серьезные проблемы – особенно начиная с Шаповалова в третьем раунде.

А еще в нижнюю половину попал третий сеяный Карлос Алькарас. У него в третьем круге возможна встреча с чемпионом Цинциннати Борной Чоричем, которая должна стать главным событием первой недели турнира.

 

Если мужчины пойдут по посеву, то четвертьфиналы будут выглядеть следующим образом.

 

У женщин оптимистичная для фавориток картина четвертьфиналов выглядит вот так.

 

Но всем понятно, что с вероятностью 99,9% не будет ничего даже близко на это похожего. Потому что сейчас в WTA нельзя положиться даже на первую ракетку мира Игу Швентек, которая после великой серии из 37 побед подряд проиграла половину матчей, а последние пару недель неоднократно говорила, как ей не нравятся мячи US Open.

Путь польки к титулу выглядит примерно так.

 

Топ-сеяной россиянкой стала Дарья Касаткина, которая после титула в Сан-Хосе потерпела два поражения от топов подряд, для получения практики взяла wild card в Гранби – и выиграла еще один титул.

У нее веселье может начаться с третьего круга, в котором она идет на Веронику Кудерметову.

 

Очень интересно, что на US Open покажет прошлогодняя полуфиналистка Арина Соболенко. Она начала североамериканскую серию новым эпизодом мучений на второй подаче – 77 двойных в четырех матчах. Но в Цинциннати ситуация выправилась, и Соболенко дошла до полуфинала.

 

Елена Рыбакина после победы на «Уимблдоне» выступала довольно скромно (на трех турнирах лучший результат – четвертьфинал в Цинциннати). Но нужно отметить, что она стала жертвой лишения «Уимблдона» очков. Вместо того, чтобы ворваться в топ-10, она осталась в конце топ-30, и в Сан-Хосе и Торонто сразу попадала на сильных соперниц.

А перед US Open вообще раскритиковала тур за то, что не чувствует себя чемпионкой «Уимблдона».

Защищать титул в Нью-Йорке будет Эмма Радукану, которая после прошлогоднего триумфа проиграла большую часть своих матчей (18 из 33) и только на трех турнирах дошла до четвертьфинала. Сейчас британка занята тем, что нагоняет пропущенные этапы теннисного развития.

 

А еще US Open, скорее всего, станет последним турниром в карьере 23-кратной чемпионки «Больших шлемов» Серены Уильямс. Многие мечтают, чтобы она повторила путь Пита Сампраса, для которого последним турниром стал победный US Open-2002. И сетка у Серены вполне располагает к тому, чтобы пройти далеко – потому что маячащая во втором круге Анетт Контавейт сейчас очень нестабильна.

С другой стороны, Серена сейчас далека от былого могущества, так что и проиграть может кому угодно.

 

Как думаете, кто возьмет титулы?

Кто выиграет мужской US Open?

Кто выиграет женский US Open?

Что делать теннисисту, выронившему ракетку? Можно ударить рукой? Или головой?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные