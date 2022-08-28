Кого нужно обыграть Медведеву, чтобы взять 2-й US Open? Кто ждет Касаткину? А у женщин вообще есть фаворитки? Изучаем сетки US Open

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В понедельник в Нью-Йорке стартует последний турнир «Большого шлема» в этом сезоне – US Open. Давайте посмотрим, что на нем может ждать главных фаворитов.

Первая ракетка мира Даниил Медведев будет защищать прошлогодний титул, и у него идеальная сетка для того, чтобы плавно вкатиться в турнир. А вот с 1/8 финала и потенциальной встречи с Ником Кириосом должно начаться веселье.

Вторым супертопом в половине Медведева стал Стефанос Циципас, обыгравший Даниила в Цинциннати. У грека ситуация похожая – пара матчей, чтобы набрать ритм, а в третьем круге маячит ультрагрессивный любитель выходов к сетке Максим Кресси. И тут нужно помнить, что Циципас в Нью-Йорке никогда не проходил дальше третьего раунда.

В нижней половине сетки расположился Рафаэль Надаль. Испанец в этом году выиграл два «Больших шлема» и имеет лучшие шансы на то, чтобы после US Open возглавить рейтинг. Но он совсем недавно вернулся в тур после разрыва мышц живота, в Цинциннати проиграл в первом же матче (хотя и стал единственным, кто взял сет у будущего чемпиона Борны Чорича), а на пресс-конференции перед стартом турнира заявил, что на подаче все еще осторожничает.

Но если Надаль будет в приличной форме, то у него вполне рабочая сетка аж до полуфинала.

В четверть с испанцем попал российский №2 Андрей Рублев, перед US Open выпавший из топ-10. И ему уже в первом круге достался Ласло Дьере, набравший отличную форму и вышедший в финал в Уинстон-Сейлеме. И дальше все соперники могут доставить серьезные проблемы – особенно начиная с Шаповалова в третьем раунде.

А еще в нижнюю половину попал третий сеяный Карлос Алькарас. У него в третьем круге возможна встреча с чемпионом Цинциннати Борной Чоричем, которая должна стать главным событием первой недели турнира.

Если мужчины пойдут по посеву, то четвертьфиналы будут выглядеть следующим образом.

У женщин оптимистичная для фавориток картина четвертьфиналов выглядит вот так.

Но всем понятно, что с вероятностью 99,9% не будет ничего даже близко на это похожего. Потому что сейчас в WTA нельзя положиться даже на первую ракетку мира Игу Швентек, которая после великой серии из 37 побед подряд проиграла половину матчей, а последние пару недель неоднократно говорила, как ей не нравятся мячи US Open.

Путь польки к титулу выглядит примерно так.

Топ-сеяной россиянкой стала Дарья Касаткина, которая после титула в Сан-Хосе потерпела два поражения от топов подряд, для получения практики взяла wild card в Гранби – и выиграла еще один титул.

У нее веселье может начаться с третьего круга, в котором она идет на Веронику Кудерметову.

Очень интересно, что на US Open покажет прошлогодняя полуфиналистка Арина Соболенко. Она начала североамериканскую серию новым эпизодом мучений на второй подаче – 77 двойных в четырех матчах. Но в Цинциннати ситуация выправилась, и Соболенко дошла до полуфинала.

Елена Рыбакина после победы на «Уимблдоне» выступала довольно скромно (на трех турнирах лучший результат – четвертьфинал в Цинциннати). Но нужно отметить, что она стала жертвой лишения «Уимблдона» очков. Вместо того, чтобы ворваться в топ-10, она осталась в конце топ-30, и в Сан-Хосе и Торонто сразу попадала на сильных соперниц.

А перед US Open вообще раскритиковала тур за то, что не чувствует себя чемпионкой «Уимблдона».

Защищать титул в Нью-Йорке будет Эмма Радукану, которая после прошлогоднего триумфа проиграла большую часть своих матчей (18 из 33) и только на трех турнирах дошла до четвертьфинала. Сейчас британка занята тем, что нагоняет пропущенные этапы теннисного развития.

А еще US Open, скорее всего, станет последним турниром в карьере 23-кратной чемпионки «Больших шлемов» Серены Уильямс. Многие мечтают, чтобы она повторила путь Пита Сампраса, для которого последним турниром стал победный US Open-2002. И сетка у Серены вполне располагает к тому, чтобы пройти далеко – потому что маячащая во втором круге Анетт Контавейт сейчас очень нестабильна.

С другой стороны, Серена сейчас далека от былого могущества, так что и проиграть может кому угодно.

Как думаете, кто возьмет титулы?

Кто выиграет мужской US Open?

Кто выиграет женский US Open?

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