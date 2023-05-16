И эта может победить, но с другой было бы интереснее.

Пост про сборную России, которая могла бы собраться на ЧМ-2023, получил очень большой отклик (я, правда, не понял – почему столько минусов?), и среди прочего в комментариях обсуждали, что в таком случае и Канаде есть кого привезти. Это правда.

И это правда очень интересно (во всяком случае, редакция загорелась). И вообще канадцы периодически собирают классные банды.

Такая, например, была в 2008-м, когда чемпионат проходил в Квебеке и Россия выиграла первое золото за 15 лет. Канадцы тогда привезли шесть человек из топ-20 бомбардиров сезона, трех основных вратарей клубов НХЛ (в том числе обладателя Кубка Стэнли Кэма Уорда), сумасшедший набор защитников (Джовановски, Баумистер, Кит, Хэмьюс плюс молодой Бернс и матерый домосед Стэйос). Даже если перечислять одних только центральных, голова пойдет кругом – Гецлаф, Спецца, Эрик Стаал, Рой, Тэйвс.

Или в 2015-м: Кросби, Жиру, Сегин, Холл, Кутюрье, О’Райлли, Дюшен, Бернс и так далее.

Но прежде чем перейти к составу, который Канада могла бы собрать, напомним, кого она привезла на этот чемпионат мира.

Тут все довольно плохо. Никаких топ-20 бомбардиров – не то что шести, даже одного нет. Один приличный вингер (Тоффоли), пара опытных защитников (Уигар и Майерс), один более-менее опытный вратарь (Монтембо – 103 матча в НХЛ), один сбитый летчик, бывший когда-то элитным силовиком (Лучич), и полсостава молодых пацанов, из которых только один талант с приставкой топ, но ему всего 18 и его еще даже не выбрали на драфте (Фантилли, будущий второй номер после Бедарда).

На 7-8 месте – парни из третьего звена «Баффало» и «Аризоны», Кребс и Макбэйн. Такой слабый состав канадцы очень редко привозят.

Хотя вот совсем недавно, в 2021-м, было еще хуже! Там и студентам нашлось место, и ахаэловцам, и даже одному товарищу из КХЛ (Дэнфорт). А лучший из того состава (Коннор Браун) занял 94-е место среди бомбардиров сезона в НХЛ. Но тогда, во-первых, был ковидный сезон, который получился сокращенным, уплотненным, и последний матч сыграли за два дня до начала ЧМ. И во-вторых, мы помним, чем все закончилось. По ходу турнира подъехал середнячок из «Калгари» Манджипани и убрал в овертайме четвертьфинала Россию, а в полуфинале – Америку. Ну и в финале тоже нашлось кому справиться с финнами.

Так что Канаде топ-состав привозить вовсе необязательно.

Интересно, что единственный раз за последние 7 лет Канада не попала в финал, когда привезла кучу звезд во главе с 21-летним Макдэвидом, уже лучшим бомбардиром НХЛ. Кроме него, там был отличный подбор защитников (Влэшик, Парайко, Пулок, Экблад), четыре отличных звена в нападении (О’Райлли, Шенн, Шварц, РНХ, Эберле и так далее). И эта вот банда еле-еле заборола одну из самых слабых версий России в четвертьфинале, а потом в полуфинале проиграла Швейцарии!

А теперь к делу – в 2023-м Канада теоретически могла быть еще сильнее, чем в 2018-м, 2015-м, а может, и 2008-м.

С вратарями сильно лучше не стало, потому что у Канады в принципе вратарский кризис. Элита у них сейчас выглядит примерно так: Дарси Кюмпер, Марк-Андре Флери, Тристан Джерри, Картер Харт. Выбирай любого. Я взял Кюмпера – просто потому что он выигрывал ЧМ в 2021-м (правда, и проигрывал в 2018-м). Ну и он к ЧМ адаптирован, в отличие от Флери и Джерри. Вторым – относительно молодой Харт, который играл на ЧМ-2019. Третьим обычно берут перспективного парня, поэтому тут – будущий первый номер «Баффало» Леви, который есть и в реальном составе.

А вот в защите выбор большой – у меня в состав не прошли такие серьезные ребята, как Летанг, Девон Тэйвс, Бэрри, Пулок и Пелек, Сперджен, Мэтисон, Чикран, Парайко, Дамба и так далее, включая Уигара, который в этом составе уже набомбил 6 очков за 3 игры.

Ориентировался на то, что какой-то минимальный костяк нужен из команд, вообще не попавших в плей-офф, плюс не стал трогать игравших во втором раунде. При желании оттуда можно добавить джокеров – Канада обычно резервирует пару мест, но не всегда их заполняет, поэтому и в нашем составе на двух игроков меньше, чем было в сборной России.

В нападении из реального состава только Тоффоли, он провел действительно классный сезон, лучший в карьере. Но там тоже есть варианты и в центре, и на краях. Жиру, Кайру и Томас, Хорват, Шайфли, Кутюр, Сузуки, Строум-средний и так далее. Тут уж дело вкуса и стратегии. Уровень все равно будет очень высокий. На такую Канаду было бы здорово посмотреть, правда?

К началу ЧМ освобождаются 24 из 32 клубов НХЛ – и там огромное количество звезд. И не только канадцы, не только русские. То есть даже в условиях тотального всевластия НХЛ теоретическая возможность сделать чемпионаты мира по-настоящему топовыми турнирами есть. Жаль, что федерация не в состоянии ее использовать.

Фото: East News/AFP PHOTO / JONATHAN NACKSTRAND, Gints Ivuskans / AFP