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На ЧМ-2023 у Канады одна из самых слабых команд за много лет. Мы собрали ее оптимальную версию

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Сборная Канады по хоккею Сборная Канады по хоккею
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И эта может победить, но с другой было бы интереснее.

Пост про сборную России, которая могла бы собраться на ЧМ-2023, получил очень большой отклик (я, правда, не понял – почему столько минусов?), и среди прочего в комментариях обсуждали, что в таком случае и Канаде есть кого привезти. Это правда. 

И это правда очень интересно (во всяком случае, редакция загорелась). И вообще канадцы периодически собирают классные банды.

Такая, например, была в 2008-м, когда чемпионат проходил в Квебеке и Россия выиграла первое золото за 15 лет. Канадцы тогда привезли шесть человек из топ-20 бомбардиров сезона, трех основных вратарей клубов НХЛ (в том числе обладателя Кубка Стэнли Кэма Уорда), сумасшедший набор защитников (Джовановски, Баумистер, Кит, Хэмьюс плюс молодой Бернс и матерый домосед Стэйос). Даже если перечислять одних только центральных, голова пойдет кругом – Гецлаф, Спецца, Эрик Стаал, Рой, Тэйвс.

Или в 2015-м: Кросби, Жиру, Сегин, Холл, Кутюрье, О’Райлли, Дюшен, Бернс и так далее.

Но прежде чем перейти к составу, который Канада могла бы собрать, напомним, кого она привезла на этот чемпионат мира.

Тут все довольно плохо. Никаких топ-20 бомбардиров – не то что шести, даже одного нет. Один приличный вингер (Тоффоли), пара опытных защитников (Уигар и Майерс), один более-менее опытный  вратарь (Монтембо – 103 матча в НХЛ), один сбитый летчик, бывший когда-то элитным силовиком (Лучич), и полсостава молодых пацанов, из которых только один талант с приставкой топ, но ему всего 18 и его еще даже не выбрали на драфте (Фантилли, будущий второй номер после Бедарда).

На 7-8 месте – парни из третьего звена «Баффало» и «Аризоны», Кребс и Макбэйн. Такой слабый состав канадцы очень редко привозят.

Хотя вот совсем недавно, в 2021-м, было еще хуже! Там и студентам нашлось место, и ахаэловцам, и даже одному товарищу из КХЛ (Дэнфорт). А лучший из того состава (Коннор Браун) занял 94-е место среди бомбардиров сезона в НХЛ. Но тогда, во-первых, был ковидный сезон, который получился сокращенным, уплотненным, и последний матч сыграли за два дня до начала ЧМ. И во-вторых, мы помним, чем все закончилось. По ходу турнира подъехал середнячок из «Калгари» Манджипани и убрал в овертайме четвертьфинала Россию, а в полуфинале – Америку. Ну и в финале тоже нашлось кому справиться с финнами. 

Так что Канаде топ-состав привозить вовсе необязательно.

Интересно, что единственный раз за последние 7 лет Канада не попала в финал, когда привезла кучу звезд во главе с 21-летним Макдэвидом, уже лучшим бомбардиром НХЛ. Кроме него, там был отличный подбор защитников (Влэшик, Парайко, Пулок, Экблад), четыре отличных звена в нападении (О’Райлли, Шенн, Шварц, РНХ, Эберле и так далее). И эта вот банда еле-еле заборола одну из самых слабых версий России в четвертьфинале, а потом в полуфинале проиграла Швейцарии!

А теперь к делу – в 2023-м Канада теоретически могла быть еще сильнее, чем в 2018-м, 2015-м, а может, и 2008-м.

С вратарями сильно лучше не стало, потому что у Канады в принципе вратарский кризис. Элита у них сейчас выглядит примерно так: Дарси Кюмпер, Марк-Андре Флери, Тристан Джерри, Картер Харт. Выбирай любого. Я взял Кюмпера – просто потому что он выигрывал ЧМ в 2021-м (правда, и проигрывал в 2018-м). Ну и он к ЧМ адаптирован, в отличие от Флери и Джерри. Вторым – относительно молодой Харт, который играл на ЧМ-2019. Третьим обычно берут перспективного парня, поэтому тут – будущий первый номер «Баффало» Леви, который есть и в реальном составе.

А вот в защите выбор большой – у меня в состав не прошли такие серьезные ребята, как Летанг, Девон Тэйвс, Бэрри, Пулок и Пелек, Сперджен, Мэтисон, Чикран, Парайко, Дамба и так далее, включая Уигара, который в этом составе уже набомбил 6 очков за 3 игры. 

Ориентировался на то, что какой-то минимальный костяк нужен из команд, вообще не попавших в плей-офф, плюс не стал трогать игравших во втором раунде. При желании оттуда можно добавить джокеров – Канада обычно резервирует пару мест, но не всегда их заполняет, поэтому и в нашем составе на двух игроков меньше, чем было в сборной России.

В нападении из реального состава только Тоффоли, он провел действительно классный сезон, лучший в карьере. Но там тоже есть варианты и в центре, и на краях. Жиру, Кайру и Томас, Хорват, Шайфли, Кутюр, Сузуки, Строум-средний и так далее. Тут уж дело вкуса и стратегии. Уровень все равно будет очень высокий. На такую Канаду было бы здорово посмотреть, правда?

К началу ЧМ освобождаются 24 из 32 клубов НХЛ – и там огромное количество звезд. И не только канадцы, не только русские. То есть даже в условиях тотального всевластия НХЛ теоретическая возможность сделать чемпионаты мира по-настоящему топовыми турнирами есть. Жаль, что федерация не в состоянии ее использовать.

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Фото: East News/AFP PHOTO / JONATHAN NACKSTRAND, Gints Ivuskans / AFP

4 комментария

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Диандерталец
Даже с потенциальным составом автор абсолютно мимо. Потому что у Вас Кросби во второй пятёрке. Серьёзно?! Не в одной параллельной вселенной невозможно себе представить, чтобы Сидни не был в первой пятёрке. Даже если Ротенберг возглавит Канаду, то Кросби будет центрить в первом звене! Иначе всю Канаду подорвёт, канадцы разорвут любого на Британский, Финский, да не важно какой флаг, если Сид не на своём троне! Так что нет, это даже не потенциальный состав, это даже не фантазия на тему, а просто список доступных игроков на начало ЧМ-2023.
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jonnysilverhand01
Канада даже с этим составом возьмет бронзу 🤣
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V.Damphousse #25
А по какой причине янки Хэнифин включен в состав краснокленовых? Это такой прикол ?
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jonnysilverhand01
Ответ Диандерталец
Даже с потенциальным составом автор абсолютно мимо. Потому что у Вас Кросби во второй пятёрке. Серьёзно?! Не в одной параллельной вселенной невозможно себе представить, чтобы Сидни не был в первой пятёрке. Даже если Ротенберг возглавит Канаду, то Кросби будет центрить в первом звене! Иначе всю Канаду подорвёт, канадцы разорвут любого на Британский, Финский, да не важно какой флаг, если Сид не на своём троне! Так что нет, это даже не потенциальный состав, это даже не фантазия на тему, а просто список доступных игроков на начало ЧМ-2023.
Желаю чтобы ротенберг возглавил Динамо !
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