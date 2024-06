Путь Коннора Макдэвида: от «распиаренного бегунка» до главной звезды НХЛ

Как взрослел капитан «Эдмонтона».

Коннор Макдэвид – в одном шаге от Кубка Стэнли. Еще неделю назад мечта казалась недостижимой: «Флорида» вела в серии 3-0, и история знает лишь один случай, когда такого преимущества в финале не хватило. Но если в вопросе чемпиона еще есть интрига, то будущий обладатель «Конн Смайт Трофи» уже фактически известен, как бы не старались Александр Барков и Сергей Бобровский. Это пока что кульминация карьеры Макдэвида – а как он к этому пришел?

1. Звезда еще до НХЛ. Его сравнивали с Кросби

Как и любая будущая суперзвезда, Макдэвид в детстве играл против старших – и это не мешало побеждать. В составе «Йорк Симко Экспресс» Макдэвид четырежды подряд стал чемпионом OMHA – детской хоккейной ассоциации Онтарио, а после присоединился к «Торонто Мальборос» из GTHL (старшей хоккейной лиги Торонто).

В первый же год Коннора признали лучшим игроком GTHL и самым ценным игроком кубка OHL-2011/12 (хоккейной лиги Онтарио). Еще бы: Макдэвид тогда настрелял 209 (79+130) очков в 88 матчах – и того единственного сезона было достаточно, чтобы переписать все бомбардирские рекорды лиги.

Юниорские успехи Макдэвида привели к тому, что Hockey Canada присвоила Коннору статус исключительного игрока – ранее ими становились только Джон Таварес и Аарон Экблад, первые номера драфтов-2009 и 2014. Это позволило Макдэвиду дебютировать в OHL на год раньше – в 15 лет.

В составе «Эри Оттерс» Коннор провел три года. В первом сезоне выбил 66 очков в 63 матчах, хотя был моложе всех игроков в лиге. Больше него тогда набрали два его нынешних одноклубника. Сет Гриффит (81 балл в 54 играх) последний раз выходил на лед НХЛ в сезоне-2021/22, и то на одну игру, а сейчас играет в АХЛ за «Бейкерсфилд», фарм-клуб «Эдмонтона». Другим был бог меньшинства Кубка Стэнли-2024 Коннор Браун – 69 очков в тех же 63 матчах.

Через год оба Коннора забрались гораздо выше: Браун выиграл бомбардирский зачет со 128 очками в 69 играх, а Макдэвид финишировал четвертым – 99 в 56. Рыжеволосый юнец уже ощущался главной звездой лиги. За год до драфта-2015 никто не сомневался, что именно Макдэвид уйдет под первым номером, а «Эри» дал ему капитанскую нашивку. Любопытно, но и в последний сезон в юниорах Коннор не выиграл бомбардирскую гонку – набрал 120 очков, его обогнали Митч Марнер (129 в 68 играх) и Дилан Строум (126 в 63 играх), но при этом Макдэвид сыграл лишь 47 матчей из-за травмы. Коннор был невероятен – и, как прежде Сидни Кросби, его также называли The Next One. Дебют в НХЛ приближался.

2. Первые сезоны Макдэвида в НХЛ: мимо «Колдера», самый молодой капитан в истории

Коннор дебютировал в НХЛ 7 октября 2015 года против «Сент-Луиса». Но ни тогда, ни тремя днями позже против «Нэшвилла» Макдэвид не отличился. Счет очкам открылся в третьей игре против «Далласа» – тот матч «Эдмонтон» проиграл, но Коннор быстро влился в НХЛ: чуть позже набрал 3 очка против «Калгари», после чего еще пять матчей подряд не уходил без очков.

Казалось, юный канадец не останется без «Колдера», награды лучшему новичку сезона НХЛ – и, вероятно, так бы и случилось, но в матче с «Филадельфией» Макдэвид сломал ключицу и остался без хоккея на три месяца. Столь серьезных травм в карьере Коннора не было ни до, ни после, но тогда он вернулся роскошно: 3 очка в первом же матче, а через неделю – 5 (2+3) против «Торонто». Дальше результативность распределялась равномерно, но на «Колдер» Коннор всерьез не претендовал – шикарный дебют был не только у него, но и у Артемия Панарина, который от травм не страдал. Тем не менее Макдэвид все же оказался в финальной тройке.

Перед началом второго сезона в НХЛ Коннор получил капитанскую нашивку. Это сделало его самым молодым капитаном в истории – ему на тот момент было 19 лет и 266 дней. Макдэвид был почти на месяц моложе прежнего рекордсмена Габриэля Ландескуга из «Колорадо».

Доверие Коннор, разумеется, оправдал: выбил ровно сотню (30+70) и стал первым «нефтяником» с 1996 года, кому это удалось. В итоге – первые в карьере «Арт Росс» (награда лучшему бомбардиру – никто моложе Макдэвида его не брал), «Харт» и «Тед Линдсей» (самому ценному игроку по версии журналистов и игроков соответственно). В плей-офф Коннор уже не так активничал: 5+4 в 13 матчах и вылет во втором раунде. А после этого «Эдмонтон» два года пролетал мимо розыгрыша кубка.

3. Хейт от болельщиков: «распиаренный бегунок», «мусорные очки»

Коннор выбил 100+ очков в семи из девяти сезонов в НХЛ – оба раза, когда это не удалось (2015/16 и 2019/20), он получал серьезные травмы. Пять «Арт Россов», четыре «Теда Линдсея», три «Харта» – казалось бы, что еще Макдэвид должен сделать, чтобы его ценили? Но многим казалось, что этого мало.

В сезонах-2017/18 и 2018/19 «Эдмонтон» остался за бортом плей-офф, и, несмотря на еще две сотни (108 и 116 баллов), среди многих болельщиков сложилось мнение, что Коннор штампует бесполезные очки и набивает статистику на слабом Тихоокеанском дивизионе. Именно тогда его прозвали «бегунком»: Макдэвид – один из самых быстрых игроков лиги, чем нередко пользуется, прошивая обороны соперников слаломными проходами.

Но проблемы «Эдмонтона» долгие годы лежали гораздо глубже. Во-первых, Макдэвид набирает очки против любых соперников, а не только против аризон, коламбусов и чикаг. Во-вторых, для успеха команды важны отдача и мастерство не только лидеров, а каждого в составе. А нижние звенья «Ойлерс» традиционно были набиты игроками, которые не приносили ощутимой пользы и надолго не задерживались.

Тем не менее все шишки за слабые результаты доставались Макдэвиду. Почти под любым постом на Спортсе вы найдете комментарии о переоцененности статистики Коннора и неспособности его решать исходы встреч в соло, тащить за собой команду в плей-офф. А Макдэвид продолжал делать то, что умеет лучше всех в мире: летал по льду и разрывал обороны. Рядом с ним росли и партнеры. И хотя хейт не исчез полностью, постепенно недоверие болельщиков сменилось уважением.

4. Прогресс «Эдмонтона»: дуэт лидеров постепенно поднял команду, а сам Коннор вписал себя в историю

Макдэвиду помог и скачок вперед его главного и лучшего напарника – Леона Драйзайтля. Немец помогает «Ойлерс» не меньше канадца: после дебюта Макдэвида в лиге Драйзайтль выбил сотню пять раз и тоже проводит на льду все важнейшие минуты. Но ключевым фактором подъема «Эдмонтона» стала результативность не самих Коннора и Леона, а их партнеров. Макдэвид и Драйзайтль прокачивают всех, кто выходит вместе с ними – особенно это проявляется в большинстве. Рядом с ними Райан Нюджент-Хопкинс, предыдущая надежда Эдмонтона, наконец-то пробил 100 очков за сезон, Зак Хайман, который оказался не нужен «Торонто», залетел на третью строчку лучших снайперов сезона и превратился в убийственное оружие на пятаке, а Эван Бушар по результативности приблизился к Бобби Орру и Брайану Личу.

Прогрессирует и сам Коннор. В сезоне-2022/23 он выбил космические 153 очка (15-й результат в истории, лучший с сезона-1995/96, когда Марио Лемье набрал 161 балл). В прошедшей регулярке Макдэвид добрался до 100 передач за сезон – чуть позже то же самое сделал Никита Кучеров. В плей-офф-2023/24 – россыпь достижений:

● побил рекорд по передачам, принадлежавший Уэйну Гретцки (32 ассиста и одна игра, чтобы увеличить отрыв от Великого – у него 31);

● побил рекорд по очкам в XXI веке – сейчас 42, у Евгения Малкина в 2009 было 36;

● в финальной серии два матча подряд набирал 4 очка и стал первым в истории, кому это удалось;

● повторил рекорд по очкам за регулярку и плей-офф в совокупности для всех, чьи фамилии не Гретцки и Лемье – 174 очка, столько же было у Майка Босси;

● имеет третий показатель средней результативности в плей-офф в истории НХЛ – 1,6 очка за матч, больше лишь у Гретцки (1,84) и Лемье (1,61), и то Марио поднялся выше лишь за счет шестого матча финала, где Коннор очков не набрал.

Вырос Макдэвид и ментально. В начале регулярки-2023/24, когда «Эдмонтон» обитал на дне Марианской впадины, Коннор грустно стучал кулачком по ноге Драйзайтля, устало выдыхал после очередной неудачи и выглядел растерянным. Сейчас негативные эмоции его не съедают. Взять хотя бы четвертый матч финала, когда Макдэвида откровенно провоцировали игроки «Флориды» – он все стерпел и заработал большинство, которое «Эдмонтон» впоследствии реализовал. Зато радость Коннор не сдерживает – всегда отмечает заслуги партнеров, громко кричит после голов.

Макдэвид наконец-то выглядит как настоящий капитан и вожак – и до главной победы ему остался самый трудный шаг.

Фото: Gettyimages /Dennis Pajot / Stringer; Frank Jansky/ZUMAPRESS.com/Global LookPress ; East News /AP Photo/Tony Gutierrez, Jason Franson/The Canadian Press via AP, AP Photo/Chris Carlson; x.com/EdmontonOilers