У Овечкина отняли гол из-за очень спорного офсайда, но остался классный пас в большинстве. «Вашингтон» поднимается со дна

В самом русском матче дня лучший снайпер современности Александр Овечкин старался пробить своего любимого вратаря Марка-Андре Флери. Не получилось, зато удался красивый пас в большинстве, а «Вашингтону» – вторая победа подряд.

Начало сезона и для «Кэпиталс», и для Овечкина выдалось тяжелым: команда проиграла четыре из пяти первых матчей, а Александр только в пятом впервые забил. На массовое обсуждение его неумолимой старости Овечкин ответил сначала голом в большинстве, затем – в пустые ворота.

«Миннесоте» тоже забил, и не усмотри соперники микроскопический (и о-о-очень сомнительный) офсайд в начале атаки, голевая серия продлилась бы до трех матчей.

Это случилось в середине второго периода, когда «Вашингтон» уже вел 2:1.

Эта шайба стала бы его 28-й в ворота Марка-Андре Флери – канадский вратарь больше всех пострадал от бросков Овечкина.

Но «Миннесота» взяла видеопросмотр – и внезапно он оказался успешным. Понять, в каком же именно эпизоде скамейка «Уайлд» усмотрела офсайд, было трудно – не сразу справились даже телевизионщики ESPN. Как выяснилось, судьи отменили гол из-за этого момента в начале атаки:

Да, в «военной комнате» в Торонто решили, что Овечкин не контролировал шайбу на входе в зону.

И счетчик его голов остался на отметке 824. Однако результативная серия продолжается и теперь насчитывает пять матчей. В первом периоде Александр выдал отличный пас на Дилана Строума, причем в ситуации, когда можно было бросать самому – и Дилану оставалось только попасть в пустые ворота:

В третьем периоде «Миннесота» сравняла, а потом игра докатилась до буллитов, несмотря на обилие моментов: в основном у «Уайлд», Дарси Кемпер провел выдающийся матч, отразив 39 бросков.

Там Овечкин снова не сумел переиграть Флери: Марк-Андре так старался, что даже выронил клюшку; возможно, это и смутило Александра, который пальнул мимо ворот.

Серия затянулась на семь бросков с каждой стороны – Флери не пробили ни слоумо Кузнецова, ни мастер буллитов Ти Джей Оши, Кемпер тоже тащил все. А победу «Кэпиталс» принес Джон Карлсон.

«Миннесота» по ожидаемым голам переиграла «Вашингтон» почти вдвое – 4,43 против 2,54 (по данным MoneyPuck), тем не менее, «Кэпиталс» добрались до отметки 50% возможных очков (7 в 7 матчах), но вопросов по игре у них еще достаточно.

Фото: eastnews.ru/PATRICK SMITH