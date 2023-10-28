Устроили балет!
Блог

У Овечкина отняли гол из-за очень спорного офсайда, но остался классный пас в большинстве. «Вашингтон» поднимается со дна

Александр Овечкин Александр Овечкин
Вашингтон Вашингтон
Миннесота Миннесота
Марк-Андре Флери Марк-Андре Флери
НХЛ НХЛ
Хоккей Хоккей

В самом русском матче дня лучший снайпер современности Александр Овечкин старался пробить своего любимого вратаря Марка-Андре Флери. Не получилось, зато удался красивый пас в большинстве, а «Вашингтону» – вторая победа подряд.

Начало сезона и для «Кэпиталс», и для Овечкина выдалось тяжелым: команда проиграла четыре из пяти первых матчей, а Александр только в пятом впервые забил. На массовое обсуждение его неумолимой старости Овечкин ответил сначала голом в большинстве, затем – в пустые ворота. 

«Миннесоте» тоже забил, и не усмотри соперники микроскопический (и о-о-очень сомнительный) офсайд в начале атаки, голевая серия продлилась бы до трех матчей.

Это случилось в середине второго периода, когда «Вашингтон» уже вел 2:1.

Эта шайба стала бы его 28-й в ворота Марка-Андре Флери – канадский вратарь больше всех пострадал от бросков Овечкина. 

Но «Миннесота» взяла видеопросмотр – и внезапно он оказался успешным. Понять, в каком же именно эпизоде скамейка «Уайлд» усмотрела офсайд, было трудно – не сразу справились даже телевизионщики ESPN. Как выяснилось, судьи отменили гол из-за этого момента в начале атаки:

Да, в «военной комнате» в Торонто решили, что Овечкин не контролировал шайбу на входе в зону. 

И счетчик его голов остался на отметке 824. Однако результативная серия продолжается и теперь насчитывает пять матчей. В первом периоде Александр выдал отличный пас на Дилана Строума, причем в ситуации, когда можно было бросать самому – и Дилану оставалось только попасть в  пустые ворота:

В третьем периоде «Миннесота» сравняла, а потом игра докатилась до буллитов, несмотря на обилие моментов: в основном у «Уайлд», Дарси Кемпер провел выдающийся матч, отразив 39 бросков.

Там Овечкин снова не сумел переиграть Флери: Марк-Андре так старался, что даже выронил клюшку; возможно, это и смутило Александра, который пальнул мимо ворот.

Серия затянулась на семь бросков с каждой стороны – Флери не пробили ни слоумо Кузнецова, ни мастер буллитов Ти Джей Оши, Кемпер тоже тащил все. А победу «Кэпиталс» принес Джон Карлсон. 

«Миннесота» по ожидаемым голам переиграла «Вашингтон» почти вдвое – 4,43 против 2,54 (по данным MoneyPuck), тем не менее, «Кэпиталс» добрались до отметки 50% возможных очков (7 в 7 матчах), но вопросов по игре у них еще достаточно. 

«Вашингтон» не может жить только гонкой Овечкина за Гретцки. Команде нужна новая цель и новая энергия

3 лучших русских игрока в каждой команде НХЛ – за всю историю. Рейтинг Запада

И в НХЛ дисквал за ставки – игрок «Оттавы» пропустит полсезона! Такое впервые в истории лиги

Фото: eastnews.ru/PATRICK SMITH

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даша Тихонова
Слишком много внимания на рекорд. Оттого команда и страдает. Все ожидают голов Ови, но уже забыли о победах Вашингтона. И руководство и команда стали заложниками ожиданий.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бене Гессерит
Скоро будут касания шайбы считать
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
YoRHa
Ответ Даша Тихонова
Слишком много внимания на рекорд. Оттого команда и страдает. Все ожидают голов Ови, но уже забыли о победах Вашингтона. И руководство и команда стали заложниками ожиданий.
Ну да — не будь погони за рекордом, команда бы всех рвала. Откуда вы только такие берётесь...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasilii Mishchenko
Ответ Даша Тихонова
Слишком много внимания на рекорд. Оттого команда и страдает. Все ожидают голов Ови, но уже забыли о победах Вашингтона. И руководство и команда стали заложниками ожиданий.
Где в игре вы увидели много внимания на рекорд? Вы матчи смотрели? Вся команда занята перестройкой игры, а не рекордом. Зонная система защиты вместо персональной, новые схемы в ПП. Овечкин так вообще больше пасует. Лишь бы сказать, честное слово
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Exorcium
Ответ Сергей Орлов
Господи, да насрать на этого Овечкина.
"Я специально за вами так долго бежал, чтобы сказать, что вы мне глубоко безразличны"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий