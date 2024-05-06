Большинство «Рейнджерс» – это какая-то фантастика! Безумно красиво и эффективно

Кузнецов лично убедился.

Пока хоккеисты «Колорадо» сидели в ожидании соперника во втором раунде , на Востоке этот второй раунд уже начался. «Рейнджерс» сыграли с «Каролиной» и дали повод считать, что это будет самая веселая серия – не исключено, что во всем Кубке Стэнли-2024.

Во-первых, в матчах этих команд в нынешнем плей-офф вообще не залетало меньше четырех шайб (тенденция с сокращением голов уже настораживает – даже «Эдмонтон» умудряется 1:0 побеждать). Во-вторых, первая игра совместной серии еще раз подчеркнула, что у Нью-Йорка идеальное большинство, а банде из Каролины довольно сложно играть без фолов. Да, их не так много, но они есть – и сопернику этого достаточно.

У «Рейнджерс» – два гола в двух попытках. Один – для палаты мер и весов

Вообще игроки «Каролины» заработали 8 минут штрафа, но на их счастье 2 были обоюдными, а еще 2 наложились на удаление у «Рейнджерс». Иначе пришлось бы в разы тяжелее.

На 10-й минуте защитник «ураганов» Тони Деанджело удалился за грубость, а спустя 9 секунд вернулся на лед. Нью-Йорк мгновенно реализовал этот штраф, но куда важнее то, как он это сделал. Не поленитесь включить видео – настоящая хоккейная эстетика. И сразу считайте количество касаний шайбы.

Это был уже второй гол Зибанежада в матче – он открыл счет еще на 3-й минуте. И на этом не остановился – в том же первом периоде ассистировал Трочеку, который реализовал второе большинство. На этот раз получилось менее эффектно и медленнее – аж 14 секунд на реализацию.

Два из двух – стопроцентный результат «Рейнджерс», который помог команде прибрать ход игры к своим рукам и держать соперника на расстоянии. Причем, «Каролина» не могла не знать про убойную спецбригаду Нью-Йорка – статистика была отличной еще по ходу серии с «Вашингтоном».

Возможно, «ураганы» посчитали, что все это опасно только на фоне легко проходимых «Кэпиталс». Но были неправы – у «Рейнджерс» топовое большинство даже в историческом смысле.

Первоначальная задача Рода Бринд′Амора – настроить меньшинство свой команды. А лучше заставить своих игроков вообще не удаляться – это лишит «Рейнджерс» козырей. Но эту установку ему, кажется, придется давать на русском языке.

Наши в «Каролине»: два важных удаления и голевая передача

● Трочек забивал свой гол в тот момент, когда на скамейке штрафников сидел Евгений Кузнецов . Он зачем-то ввязался в бессмысленную толкотню клюшками с Адамом Фоксом – и в итоге переборщил.

Неоправданное удаление в чужой зоне, которое привело к голу – не очень хорошая ситуация, особенно если это еще и твой главный хайлайт за вечер. У Евгения – 13:02 на льду и ничего в основной статистике, кроме штрафа.

● Андрей Свечников тоже отметился двухминутным удалением – причем в самый важный момент: на последней минуте при счете 4:3 в пользу «Рейнджерс», когда «Каролина» только-только получила большинство. В совсем необязательной ситуации срубил Райана Линдгрена, который даже не владел шайбой.

Всего у Свечникова 4 минуты штрафа – но в первом периоде была хотя бы обоюдка с Трубой. При этом он провел на льду 19:37, присутствовал при двух голах («+2»), дважды бросал в створ сам и 3 раза хитанул соперника.

● Единственным из русских «Каролины» (кроме Кочеткова, который был в заявке, но на лед не выходил), кто обошелся без удалений, остался Дмитрий Орлов . За 18:57 он дважды показал свой силовой, один раз бросил в створ и отметился результативной передачей при голе Нечаса . Хотя и закончил вечер с «-1». А еще Орлов был снесен Мэттом Ремпе - какой же он все-таки здоровый.

Наши в «Рейнджерс»: победный гол и 22 сэйва

● Артемий Панарин поучаствовал во всех голах «Рейнджерс» в большинстве, но не вписывался в лимит двух передач, нужных для протокола. Поэтому в третьем периоде после передачи Лафреньера просто поехал – и бросил сам. Так Нью-Йорк забил победный гол в первом матче.

Со своевременностью у Артемия все в порядке: третий гол в плей-офф-2024 – и третий победный. Хотя вечер он все же закончил с полезностью «-1», но его вряд ли это сильно беспокоит.

Его гол стал 124-м набранным очком в сезоне (регулярка+плей-офф) – и он сравнялся с Яромиром Ягром. Больше в истории «Рейнджерс» не было ни у кого. Хотя и это вряд ли волнует Панарина. «Приятно забить, но победа важнее», – сказал он после игры.

● У Игоря Шестеркина не самый лучший матч – 22 сэйва с 25 бросков (88% ОБ), но достаточно для победы. Он удержал команду в игре, когда давила «Каролина», сделал несколько действительно важных спасений по ходу игру. Хотя сложно отделаться от мысли, что вполне могло быть и, например, 4:1 в пользу «Рейнджерс».

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 1-0

Фото: East News /AP Photo/Julia Nikhinson