Большинство «Рейнджерс» – это какая-то фантастика! Безумно красиво и эффективно
Кузнецов лично убедился.
Пока хоккеисты «Колорадо» сидели в ожидании соперника во втором раунде, на Востоке этот второй раунд уже начался. «Рейнджерс» сыграли с «Каролиной» и дали повод считать, что это будет самая веселая серия – не исключено, что во всем Кубке Стэнли-2024.
Во-первых, в матчах этих команд в нынешнем плей-офф вообще не залетало меньше четырех шайб (тенденция с сокращением голов уже настораживает – даже «Эдмонтон» умудряется 1:0 побеждать). Во-вторых, первая игра совместной серии еще раз подчеркнула, что у Нью-Йорка идеальное большинство, а банде из Каролины довольно сложно играть без фолов. Да, их не так много, но они есть – и сопернику этого достаточно.
У «Рейнджерс» – два гола в двух попытках. Один – для палаты мер и весов
Вообще игроки «Каролины» заработали 8 минут штрафа, но на их счастье 2 были обоюдными, а еще 2 наложились на удаление у «Рейнджерс». Иначе пришлось бы в разы тяжелее.
На 10-й минуте защитник «ураганов» Тони Деанджело удалился за грубость, а спустя 9 секунд вернулся на лед. Нью-Йорк мгновенно реализовал этот штраф, но куда важнее то, как он это сделал. Не поленитесь включить видео – настоящая хоккейная эстетика. И сразу считайте количество касаний шайбы.
Это был уже второй гол Зибанежада в матче – он открыл счет еще на 3-й минуте. И на этом не остановился – в том же первом периоде ассистировал Трочеку, который реализовал второе большинство. На этот раз получилось менее эффектно и медленнее – аж 14 секунд на реализацию.
Два из двух – стопроцентный результат «Рейнджерс», который помог команде прибрать ход игры к своим рукам и держать соперника на расстоянии. Причем, «Каролина» не могла не знать про убойную спецбригаду Нью-Йорка – статистика была отличной еще по ходу серии с «Вашингтоном».
Возможно, «ураганы» посчитали, что все это опасно только на фоне легко проходимых «Кэпиталс». Но были неправы – у «Рейнджерс» топовое большинство даже в историческом смысле.
Первоначальная задача Рода Бринд′Амора – настроить меньшинство свой команды. А лучше заставить своих игроков вообще не удаляться – это лишит «Рейнджерс» козырей. Но эту установку ему, кажется, придется давать на русском языке.
Наши в «Каролине»: два важных удаления и голевая передача
● Трочек забивал свой гол в тот момент, когда на скамейке штрафников сидел Евгений Кузнецов. Он зачем-то ввязался в бессмысленную толкотню клюшками с Адамом Фоксом – и в итоге переборщил.
Неоправданное удаление в чужой зоне, которое привело к голу – не очень хорошая ситуация, особенно если это еще и твой главный хайлайт за вечер. У Евгения – 13:02 на льду и ничего в основной статистике, кроме штрафа.
● Андрей Свечников тоже отметился двухминутным удалением – причем в самый важный момент: на последней минуте при счете 4:3 в пользу «Рейнджерс», когда «Каролина» только-только получила большинство. В совсем необязательной ситуации срубил Райана Линдгрена, который даже не владел шайбой.
Всего у Свечникова 4 минуты штрафа – но в первом периоде была хотя бы обоюдка с Трубой. При этом он провел на льду 19:37, присутствовал при двух голах («+2»), дважды бросал в створ сам и 3 раза хитанул соперника.
● Единственным из русских «Каролины» (кроме Кочеткова, который был в заявке, но на лед не выходил), кто обошелся без удалений, остался Дмитрий Орлов. За 18:57 он дважды показал свой силовой, один раз бросил в створ и отметился результативной передачей при голе Нечаса. Хотя и закончил вечер с «-1». А еще Орлов был снесен Мэттом Ремпе - какой же он все-таки здоровый.
Наши в «Рейнджерс»: победный гол и 22 сэйва
● Артемий Панарин поучаствовал во всех голах «Рейнджерс» в большинстве, но не вписывался в лимит двух передач, нужных для протокола. Поэтому в третьем периоде после передачи Лафреньера просто поехал – и бросил сам. Так Нью-Йорк забил победный гол в первом матче.
Со своевременностью у Артемия все в порядке: третий гол в плей-офф-2024 – и третий победный. Хотя вечер он все же закончил с полезностью «-1», но его вряд ли это сильно беспокоит.
Его гол стал 124-м набранным очком в сезоне (регулярка+плей-офф) – и он сравнялся с Яромиром Ягром. Больше в истории «Рейнджерс» не было ни у кого. Хотя и это вряд ли волнует Панарина. «Приятно забить, но победа важнее», – сказал он после игры.
● У Игоря Шестеркина не самый лучший матч – 22 сэйва с 25 бросков (88% ОБ), но достаточно для победы. Он удержал команду в игре, когда давила «Каролина», сделал несколько действительно важных спасений по ходу игру. Хотя сложно отделаться от мысли, что вполне могло быть и, например, 4:1 в пользу «Рейнджерс».
Второй раунд
Счет в серии: 1-0
Фото: East News/AP Photo/Julia Nikhinson
Как приятно не видеть этих вшивых глоров на ветке, одно удовольствие - полный Ноль в плей-офф, Кросби хохочет над достижениями великого!