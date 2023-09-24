Кузнецов забил буллит в slow motion – и взял «Вашингтону» первую победу в сезоне. У Овечкина – 0 бросков в створ

А с игрой все плохо.

Вы явно соскучились за лето по этому приему (если, конечно, вы не вратарь соперников и не Гретцки): Евгений Кузнецов, познавший жизнь и никуда не спешащий, медленно катит к чужим воротам, потом быстро перебирает клюшкой под носом у голкипера – и точно бросает в свободное пространство.

Новый сезон буллитов от Кузи открыт – в послематчевой серии против «Калгари». Именно этот бросок стал победным для «Вашингтона» – больше вообще никто не забил.

Это 27-й успешный буллит нападающего из 60, что были в его карьере. Процент реализации – 45, и это лучший результат в истории «Вашингтона».

Интересно, что в сентябре, в одном из предсезонных матчей, Евгений пробовал реализовать буллит на скорости, но ничего хорошего не вышло.

Буллиты Кузнецова – не понт, а просчитанное решение

В режиме «Slow mo» нападающий бьет буллиты уже не первый год – и в большинстве случае забивает. Эту тему подробно разбирали в одном из выпусков «Скользкого льда» – с участием самого Евгения. Он признался, что тут есть элемент как психологии, так и чистого хоккея:

«Стараешься выждать именно тот момент, когда вратарь первым дернется. Если он не дергается, то дальше шайбу перебираешь. Терпение у него кончается – и тут надо видеть, когда правая нога вперед идет. Да, бросаю под блин. Если перекрывает и ждет? Если он туда встанет, то там просто сразу можно бросить под ловушку. Но там тяжело перекрыть, потому что, когда еду, я шайбу перед собой держу. Перебираю не сбоку, а перед собой. Ты когда подъезжаешь – смотришь на ноги, раньше бросок получался с одной точки, а сейчас когда делаешь бросок, получается, что у тебя угол обстрела меняется».

При этом, конечно, Кузнецов признается, что бьет буллиты именно так, и потому что это выводит вратаря и из эмоционального равновесия – в момент броска даже смотрит специально сопернику в глаза.

«Это раздражает вратаря, да всех раздражает. Правильно? Раньше ехал побыстрее – частенько в штангу попадал. А потом понял, что когда быстро едешь – за тобой вратарь успевает, ловит темп просто. А тут по-другому. Мне легче попасть. Когда едешь на скорости, то у тебя и так все четко. А когда едешь медленнее – издеваешься, получается, немножко. Он там два часа стоял, ловил, а тут ему такую херню подкидывают. Психология».

«Вашингтон» выиграл, но по игре очень много вопросов

Победный буллит – пожалуй, главный эпизод с участием Кузнецова в этот вечер. Из позитивного вспомнить больше нечего: пропустил хит от Юбердо в первом периоде, завелся и вскоре схватил два удаления – почти подряд. На точке – только 38,9% выигранных вбрасываний.

Но основное время матча провалил не только он, а все лидеры «Кэпиталс» – в частности, первое звено Овечкин – Бэкстрем – Оши, которым на троих в сумме 109 лет и от которых глупо ждать сумасшедших скоростей (как и ставить в одно звено). К 27-й минуте счет по броскам в створ был 23-6 в пользу «Калгари», а сам счет – 2:0. Дарси Кюмпер стоял на голове, не позволяя сопернику забросить третью.

Именно вратарь – главная причина того, что «Вашингтон» начал сезон не с двух поражений подряд. К концу матча превосходство «Флэймс» по броскам все равно было подавляющим – 40-23, они были лучше и по моментам, и по моментам повышенной опасности.

Кстати, о бросках – у Александра Овечкина за вечер их 0 в створ! Ноль! Ни одного! Это 18-й случай в истории – и это настораживает, как и 0 очков на старте сезона. Последний матч без бросков Ови проводил почти два года назад – в ноябре 2021-го. Из моментов, попавших в протокол – только один хит. Его львиный рык на скамейке можно понять – игра не задалась.

В итоге «Вашингтон» начали тащить хоккеисты третьего звена: Милано и Филлипс отлично убежали в контрактаку на 27-й минуте, а вратарь Якоб Маркстрем ошибся в случае с дальним броском Коннора Макмайкла на 30-й минуте (Филлипс в ассистентах) – это был всего 9-й бросок «Кэпс» в створ.

Спенсер Карбери взял первый матч как главный тренер «Вашингтона», но сам он признался, что это не были комфортные 65 минут и временами все выходило из-под контроля. После первых двух матчей непонятно, в какой хоккее собирается играть его команда, но то, что даже в такой вечер «Кэпс» могут брать 2 очка – хоть как-то утешает.

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