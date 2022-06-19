7:0 во второй игре финала НХЛ! У чемпионов вообще не было шансов, а Василевского просто бросили

«Колорадо» залетел в финал ровно так, как это должен делать голодный претендент – с огромной страстью и огнем буквально в каждой смене.
Активным форчеком «Тампу» пытался поддавливать еще «Торонто» в первом раунде, но «Колорадо» делает это на принципиально ином уровне – и чемпион валится в попытках найти решение этой проблемы и хоть немного сбить градус давления.
«Эвеланш» давили буквально каждое звено «Тампы» – и вроде бы по статистике у медленных Маруна, Перри и Белльмара нет огромной отрицательной разницы бросков, но моментами за них становилось просто страшно.
Форчек и общее преимущество в скорости позволили «лавинам» основательно зачехлить атаку «Тампы» – если раньше у нее случались матчи без голов, но с моментами, то сегодня угрозы воротам Кюмпера не было совсем.
А один из лучших проводников стиля «Колорадо» – Валерий Ничушкин, у которого уже три шайбы в этом финале. Челябинский паровозик не оглядывается на обстоятельства, а просто едет вперед – выдает стабильно высокий уровень в защите, отбирает шайбу у бортов и моментально реализует свои моменты.
Сегодня он забил в большинстве, удачно подставив клюшку.
И в равных составах – снова без шансов для Андрея Василевского, которого защита «Тампы» просто бросила.
«Я в шоке от того, как он играет. Он же был бесполезным в «Далласе». Ни голов, ни штрафных минут. Я не представляю, как это было возможно. А теперь он выглядит как реинкарнация Фрэнка Маховлича», – The Athletic записал анонимное мнение одного из тренеров НХЛ.
Теперь Ничушкин забивает больше всех в финале Кубка Стэнли – ему остались лишь две победы до титула, а «Тампе» надо крепко думать, как остановить эту челябинскую машину и сохранить шансы на третий титул подряд.
- Дата проведения
- 19 июня, 03.00, «Ball Arena»
- 1:0 – 3 Ничушкин (Ньюхук, Бураковски)
- 2:0 – 8 Мэнсон (Ньюхук, Кольяно)
- 3:0 – 14 Бураковски (Тэйвс, Рантанен)
- 4:0 – 25 Ничушкин (Рантанен)
- 5:0 – 37 Хелм (О'Коннор)
- 6:0 – 43 Макар (Кольяно)
- 7:0 – 50 Макар (Маккиннон, Рантанен)
- Вратари: Кюмпер 16/16 – Ан. Василевский 23/30.
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