«Эдмонтон» шумно вылетел из плей-офф: Драйзайтль бился с травмой, сын миллиардера забивал, но Макар оказался круче

Это свип.
Ух! Если этот финал Запада получит эффектное название в истории, то пусть его назовут МММ – Макдэвид, Маккиннон, Макар.
С одной стороны, тут 4-0 по итогам серии в пользу команды, которая была выше в таблице. С другой – эти 4 матча получились яркой сшибкой, в которой зарубились главные канадские звезды и их не менее крутые напарники.
«Эдмонтон» вообще не хотел вылетать – он свел свою задачу к победе в отдельно взятом матче и рубился именно так, как должна это делать команда на самом краю пропасти.
«Ойлерс» потеряли крепыша Кэйна, но не сбавили в силовой борьбе – выписали по игрокам «Колорадо» 44 хита.
Леон Драйзайтль получил травму еще в первом раунде и выглядел не до конца здоровым и сейчас – по ощущениям, немец испытывал боли в ноге и тяжело восстанавливался после столкновений с соперниками, но сегодня выложился по полной – у него 4 передачи, в том числе – вот эта, в контратаке после мощного хита Нерса. Этот гол помог «Эдмонтону» сравнять счет в концовке и увести игру в овертайм.
А еще раньше «Ойлерс» подтаскивал Зак Хайман – сын миллиардера не только пишет детские книжки, но и дал своей команде 11 шайб в плей-офф, 2 из них – сегодня, в самом важном матче.
Возможно, если б «Эдмонтон» играл в чуть более структурный хоккей и не проседал в обороне, у него было бы больше шансов даже против «Колорадо». Но он проседал – в защите полыхало с самого начала плей-офф, в атаках с ходу нападение было намного эффективнее, чем в позиционках, а в воротах играл боевитый, но не самый надежный дед Майк Смит.
«Эдмонтон» – довольно несовершенная команда, которая проиграла четыре матча более мощному составу соперника. Наверное, это не проблема Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, что только в этом сезоне каждый из них получил по крутому вингеру в свое звено – даже несмотря на то, что Эвандер Кэйн оказался в команде случайно после громкого скандала и неожиданного отчисления из «Сан-Хосе». Все-таки к менеджменту «Ойлерс» все еще остаются вопросы.
Поэтому довольно символично, решающий гол «Эдмонтон» пропустил от человека, который появился в «Колорадо» в результате удачной сделки генменеджера – Арттури Лехконен перешел в дедлайн из «Монреаля» и второй год подряд сыграет в финале Кубка Стэнли. Кстати, год назад он тоже забил в овертайме решающего матча – финский специалист узкого профиля.
Ассистент в этой шайбе – умница Кэйл Макар, который сегодня собрал 1+4 и в очередной раз напомнил, почему его считают одним из лучших защитников поколения. В этой серии он совершил практически невозможное – сумел своей яркостью перекрывать Макдэвида и Маккиннона.
«Колорадо» в финале спустя 21 год – последний раз клуб играл на этой стадией с Джо Сакиком в роли лидера клуба. Теперь Сакик снова лидер – но уже в костюме и на посту генерального менеджера – он провел команду сквозь стремительную перестройку вокруг Нэтана Маккиннона и довел до главных матчей сезона – будет очень обидно, если он так и не дотянется до трофея.
Финал Западной конференции
- Дата проведения
- 7 июня, 03.00, «Rogers Place»
- 0:1 – 4 Макар (Лехконен)
- 1:1 – 28 Хайман (Нерс, Драйзайтль)
- 2:1 – 37 Нюджент-Хопкинс ()
- 3:1 – 39 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль)
- 3:2 – 42 Тэйвс (Макар, Ландескуг)
- 4:2 – 44 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль)
- 4:3 – 50 Ландескуг ()
- 4:4 – 54 Маккиннон (Макар, Лехконен)
- 4:5 – 55 Рантанен (Ландескуг, Макар)
- 5:5 – 57 Кэссиан (Макдэвид, Драйзайтль)
- 5:6 – 62 Лехконен (Хелм, Макар)
Счет в серии: 0-4
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Фото: REUTERS/Walter Tychnowicz-USA TODAY Sports
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