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«Эдмонтон» шумно вылетел из плей-офф: Драйзайтль бился с травмой, сын миллиардера забивал, но Макар оказался круче

Арттури Лехконен Арттури Лехконен
Леон Драйзайтль Леон Драйзайтль
Зак Хайман Зак Хайман
Коннор Макдэвид Коннор Макдэвид
Эдмонтон Эдмонтон
Колорадо Колорадо
Нэтан Маккиннон Нэтан Маккиннон
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
НХЛ НХЛ
Хоккей Хоккей

Это свип.

Ух! Если этот финал Запада получит эффектное название в истории, то пусть его назовут МММ – Макдэвид, Маккиннон, Макар.

С одной стороны, тут 4-0 по итогам серии в пользу команды, которая была выше в таблице. С другой – эти 4 матча получились яркой сшибкой, в которой зарубились главные канадские звезды и их не менее крутые напарники.

«Эдмонтон» вообще не хотел вылетать – он свел свою задачу к победе в отдельно взятом матче и рубился именно так, как должна это делать команда на самом краю пропасти.

«Ойлерс» потеряли крепыша Кэйна, но не сбавили в силовой борьбе – выписали по игрокам «Колорадо» 44 хита.

Леон Драйзайтль получил травму еще в первом раунде и выглядел не до конца здоровым и сейчас – по ощущениям, немец испытывал боли в ноге и тяжело восстанавливался после столкновений с соперниками, но сегодня выложился по полной – у него 4 передачи, в том числе – вот эта, в контратаке после мощного хита Нерса. Этот гол помог «Эдмонтону» сравнять счет в концовке и увести игру в овертайм.

А еще раньше «Ойлерс» подтаскивал Зак Хайман – сын миллиардера не только пишет детские книжки, но и дал своей команде 11 шайб в плей-офф, 2 из них – сегодня, в самом важном матче.

Возможно, если б «Эдмонтон» играл в чуть более структурный хоккей и не проседал в обороне, у него было бы больше шансов даже против «Колорадо». Но он проседал – в защите полыхало с самого начала плей-офф, в атаках с ходу нападение было намного эффективнее, чем в позиционках, а в воротах играл боевитый, но не самый надежный дед Майк Смит.

«Эдмонтон» – довольно несовершенная команда, которая проиграла четыре матча более мощному составу соперника. Наверное, это не проблема Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, что только в этом сезоне каждый из них получил по крутому вингеру в свое звено – даже несмотря на то, что Эвандер Кэйн оказался в команде случайно после громкого скандала и неожиданного отчисления из «Сан-Хосе». Все-таки к менеджменту «Ойлерс» все еще остаются вопросы.

Поэтому довольно символично, решающий гол «Эдмонтон» пропустил от человека, который появился в «Колорадо» в результате удачной сделки генменеджера – Арттури Лехконен перешел в дедлайн из «Монреаля» и второй год подряд сыграет в финале Кубка Стэнли. Кстати, год назад он тоже забил в овертайме решающего матча – финский специалист узкого профиля.

Ассистент в этой шайбе – умница Кэйл Макар, который сегодня собрал 1+4 и в очередной раз напомнил, почему его считают одним из лучших защитников поколения. В этой серии он совершил практически невозможное – сумел своей яркостью перекрывать Макдэвида и Маккиннона.

«Колорадо» в финале спустя 21 год – последний раз клуб играл на этой стадией с Джо Сакиком в роли лидера клуба. Теперь Сакик снова лидер – но уже в костюме и на посту генерального менеджера – он провел команду сквозь стремительную перестройку вокруг Нэтана Маккиннона и довел до главных матчей сезона – будет очень обидно, если он так и не дотянется до трофея.

Финал Западной конференции

Эдмонтон – Колорадо 5:6 (0:1, 3:0, 2:4, 0:1)
Дата проведения
7 июня, 03.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Макар (Лехконен)
1:1 – 28 Хайман (Нерс, Драйзайтль)
2:1 – 37 Нюджент-Хопкинс ()
3:1 – 39 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль)
3:2 – 42 Тэйвс (Макар, Ландескуг)
4:2 – 44 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль)
4:3 – 50 Ландескуг ()
4:4 – 54 Маккиннон (Макар, Лехконен)
4:5 – 55 Рантанен (Ландескуг, Макар)
5:5 – 57 Кэссиан (Макдэвид, Драйзайтль)
5:6 – 62 Лехконен (Хелм, Макар)
Вратари: Майк Смит 36/42 – Францоуз 30/35.

Счет в серии: 0-4

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Фото: REUTERS/Walter Tychnowicz-USA TODAY Sports

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