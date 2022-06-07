«Эдмонтон» шумно вылетел из плей-офф: Драйзайтль бился с травмой, сын миллиардера забивал, но Макар оказался круче

Это свип.

Ух! Если этот финал Запада получит эффектное название в истории, то пусть его назовут МММ – Макдэвид, Маккиннон, Макар.

С одной стороны, тут 4-0 по итогам серии в пользу команды, которая была выше в таблице. С другой – эти 4 матча получились яркой сшибкой, в которой зарубились главные канадские звезды и их не менее крутые напарники.

«Эдмонтон» вообще не хотел вылетать – он свел свою задачу к победе в отдельно взятом матче и рубился именно так, как должна это делать команда на самом краю пропасти.

«Ойлерс» потеряли крепыша Кэйна, но не сбавили в силовой борьбе – выписали по игрокам «Колорадо» 44 хита.

Леон Драйзайтль получил травму еще в первом раунде и выглядел не до конца здоровым и сейчас – по ощущениям, немец испытывал боли в ноге и тяжело восстанавливался после столкновений с соперниками, но сегодня выложился по полной – у него 4 передачи, в том числе – вот эта, в контратаке после мощного хита Нерса. Этот гол помог «Эдмонтону» сравнять счет в концовке и увести игру в овертайм.

А еще раньше «Ойлерс» подтаскивал Зак Хайман – сын миллиардера не только пишет детские книжки, но и дал своей команде 11 шайб в плей-офф, 2 из них – сегодня, в самом важном матче.

Возможно, если б «Эдмонтон» играл в чуть более структурный хоккей и не проседал в обороне, у него было бы больше шансов даже против «Колорадо». Но он проседал – в защите полыхало с самого начала плей-офф, в атаках с ходу нападение было намного эффективнее, чем в позиционках, а в воротах играл боевитый, но не самый надежный дед Майк Смит.

«Эдмонтон» – довольно несовершенная команда, которая проиграла четыре матча более мощному составу соперника. Наверное, это не проблема Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, что только в этом сезоне каждый из них получил по крутому вингеру в свое звено – даже несмотря на то, что Эвандер Кэйн оказался в команде случайно после громкого скандала и неожиданного отчисления из «Сан-Хосе». Все-таки к менеджменту «Ойлерс» все еще остаются вопросы.

Поэтому довольно символично, решающий гол «Эдмонтон» пропустил от человека, который появился в «Колорадо» в результате удачной сделки генменеджера – Арттури Лехконен перешел в дедлайн из «Монреаля» и второй год подряд сыграет в финале Кубка Стэнли. Кстати, год назад он тоже забил в овертайме решающего матча – финский специалист узкого профиля.

Ассистент в этой шайбе – умница Кэйл Макар, который сегодня собрал 1+4 и в очередной раз напомнил, почему его считают одним из лучших защитников поколения. В этой серии он совершил практически невозможное – сумел своей яркостью перекрывать Макдэвида и Маккиннона.

«Колорадо» в финале спустя 21 год – последний раз клуб играл на этой стадией с Джо Сакиком в роли лидера клуба. Теперь Сакик снова лидер – но уже в костюме и на посту генерального менеджера – он провел команду сквозь стремительную перестройку вокруг Нэтана Маккиннона и довел до главных матчей сезона – будет очень обидно, если он так и не дотянется до трофея.

Финал Западной конференции

Счет в серии: 0-4

Фото: REUTERS/Walter Tychnowicz-USA TODAY Sports