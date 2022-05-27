Макдэвид в овертайме затащил «Эдмонтон» в финал конференции! Но до этого судьи отменили очень спорный гол «Калгари»

Остановите эту машину.

Битва за Альберту официально окончена – в этом сезоне канадская провинция окрашена в сине-оранжевые цвета «Эдмонтона». Но сражения получились эпичными: это пятая по результативности пятиматчевая серия в истории НХЛ (45 шайб) – и первая такая в XXI веке.

В последнем матче команды вообще установили кубковый рекорд, кажется, на века: забросили 4 шайбы за 71 секунду!

Следим внимательно:

• 34:57 – Зак Хайман (или защитник «Калгари» Расмус Андерссон?) впервые в матче выводит «Эдмонтон» вперед;

• 35:12 – Джонни Годро находит щелочку под щитком Майка Смита – и счет снова равный;

• 35:28 – Калле Йернкрук прошивает Смита после броска Задорова – 4:3.

• 36:08 – Бушар мощно бросает от синей линии – 4:4.

А ведь еще в начале 28-й минуты счет был 2:0 в пользу «Калгари» – и на такой парад голов ничего не намекало.

Да, как и во втором матче серии «Флэймс» упустили преимущество с +2. Они так и не научились запираться в свой зоне, когда к ним стучится Макдэвид с компанией. Не помогал и вратарь: Якоб Маркстрем выдал отвратительнейшую статистику в серии с «Ойлерс», его лучший показатель – 88,2% в третьем матче. Остальные цифры еще ниже.

Но даже с такой формой основного вратаря «Калгари» мог зацепить серию и продолжить ее. Ключевой момент матча: Коулмэн забивает на 55-й минуте, выводит команду вперед. Арбитры отменяют гол с формулировкой «умышленный удар ногой».

Но можно ли пнуть целенаправленно шайбу, когда ты уже падаешь после толчка соперника – вопрос дискуссионный. Обсуждения приветствуются в комментариях.

Главный герой матча – безусловно, Леон Драйзайтль. Играя с травмой лодыжки, он выдал 4 результативных передачи за вечер. Более того, у него 15 результативных пасов за серию с «Калгари» – и это новый рекорд НХЛ. Предыдущий принадлежал Уэйну Гретцки.

Кстати, рекордную передачу немец отдавал уже в овертайме. Догадаетесь кому?

«Он все для нас, – говорил после матча Драйзайтль о Макдэвиде. – Наш лидер, наш помощник. Он тот парень, на которого все равняются, когда он вам нужен. Он делал это весь сезон, всю свою карьеру. Последние два месяца, или последний месяц или что-то около того он был потрясающим. В конце концов, при описании его у вас просто заканчиваются слова».

Макдэвид и Драйзайтль – лучшие бомбардиры Кубка Стэнли-2022. С абсолютно одинаковой статистикой – 12 матчей, 7 голов и 19 передач. Они впервые с 2006 года затащили «Эдмонтон» в финал конференции. И кажется, есть шанс подняться еще выше.

2-й раунд

Счет в серии: 1-4

Фото: REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports