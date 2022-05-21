Как же Макдэвид вдохновляет «Эдмонтон»! Снова спас матч и красиво раздел Задорова

Занимательная статистика, которую показали в эфире Sportsnet прямо по ходу второго раунда Битвы за Альберту: за 9 матчей плей-офф Коннор Макдэвид собрал 20 очков, и такого не было 30 лет. Да, последний раз так выжигал Кубок Стэнли только Марио Лемье – набирал 22 балла за 9 матчей, и это был пик великого канадца. Кстати, Лемье тогда выиграл второй Кубок Стэнли.
Что сделал Коннор сегодня: отдал голевой пас, забил важный гол – и все это при счете 0:2 и 1:3, когда «Ойлерс» были близки к тому, чтобы поплыть. При этом, оба результативных действия пришли не после реактивного прохода, а из позиционных решений. Вот гол, который Макдэвид сделал для Данкана Кита – он классно попал, но перед броском Коннор классно ушел от защитника и нашел пространство для передачи.
А гол канадца – кошмар Никиты Задорова, который будет ему сниться еще несколько дней. Макдэвид просто раздел Никиту на его же территории – поставил корпус, удержался на ногах после хита и исполнил так, что можно пересматривать весь день.
«Эдмонтон» на такую игру капитана смог отреагировать правильно – после провального начала хоккеисты «Ойлерс» начали активнее ловить шайбу на себя (14 блоков за два периода), а Майк Смит вспомнил, как делать сэйвы и пропустил только один раз после броска Тоффоли в большинстве – «Калгари» в сумме нанес 40 бросков по воротам ветерана, так что 37 сэйвов – более чем достойная цифра.
А победный гол «Эдмонтону» выгрыз Зак Хайман в меньшинстве – если и сравнивать счет в серии, то только так.
Серия переезжает в Эдмонтон, и у тренерского штаба «Калгари» в голове только один вопрос: как остановить Макдэвида, который этот плей-офф проводит на уровне величайших игроков?
- Дата проведения
- 21 мая, 05.30, «Scotiabank Saddledome»
- 1:0 – 4 Стоун (Ткачак, Годро)
- 2:0 – 7 Ричи (Льюис, Гадбрэнсон)
- 2:1 – 14 Кит (Драйзайтль, Макдэвид)
- 3:1 – 23 Тоффоли (Годро, Линдхольм)
- 3:2 – 24 Макдэвид (Драйзайтль, Кит)
- 3:3 – 36 Бушар (Кэйн, Кит)
- 3:4 – 51 Хайман (Нюджент-Хопкинс)
- 3:5 – 53 Драйзайтль (Смит)
На пике Лемье был лучше Гретцки. Даже рак и хроническая травма спины его не сломили
«Флорида» опять не забила в большинстве (из 4 попыток). Баркова двинули в слот – не сработало
Фото: REUTERS/Sergei Belski
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