Как же Макдэвид вдохновляет «Эдмонтон»! Снова спас матч и красиво раздел Задорова

Занимательная статистика, которую показали в эфире Sportsnet прямо по ходу второго раунда Битвы за Альберту: за 9 матчей плей-офф Коннор Макдэвид собрал 20 очков, и такого не было 30 лет. Да, последний раз так выжигал Кубок Стэнли только Марио Лемье – набирал 22 балла за 9 матчей, и это был пик великого канадца. Кстати, Лемье тогда выиграл второй Кубок Стэнли.

Что сделал Коннор сегодня: отдал голевой пас, забил важный гол – и все это при счете 0:2 и 1:3, когда «Ойлерс» были близки к тому, чтобы поплыть. При этом, оба результативных действия пришли не после реактивного прохода, а из позиционных решений. Вот гол, который Макдэвид сделал для Данкана Кита – он классно попал, но перед броском Коннор классно ушел от защитника и нашел пространство для передачи.

А гол канадца – кошмар Никиты Задорова, который будет ему сниться еще несколько дней. Макдэвид просто раздел Никиту на его же территории – поставил корпус, удержался на ногах после хита и исполнил так, что можно пересматривать весь день.

«Эдмонтон» на такую игру капитана смог отреагировать правильно – после провального начала хоккеисты «Ойлерс» начали активнее ловить шайбу на себя (14 блоков за два периода), а Майк Смит вспомнил, как делать сэйвы и пропустил только один раз после броска Тоффоли в большинстве – «Калгари» в сумме нанес 40 бросков по воротам ветерана, так что 37 сэйвов – более чем достойная цифра.

А победный гол «Эдмонтону» выгрыз Зак Хайман в меньшинстве – если и сравнивать счет в серии, то только так.

Серия переезжает в Эдмонтон, и у тренерского штаба «Калгари» в голове только один вопрос: как остановить Макдэвида, который этот плей-офф проводит на уровне величайших игроков?

Фото: REUTERS/Sergei Belski