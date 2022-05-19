Лучшее шоу второго раунда: «Калгари» и «Эдмонтон» выдали ядерный хоккей! 15 голов, хиты на звездах и драки в первом же матче

Буря эмоций.

Наверное, здесь должен быть абзац текста про расклады перед стартом серии «Калгари» и «Эдмонтона», перечисление сильных и слабых сторон, а также претензия на аналитику и прогноз на итоговый счет, но дело в том, что теперь это не имеет никакого смысла, потому что команды уничтожили всю продвинутую статистику, все расклады и решили просто весело сыграть в хоккей – до хруста в костях и визга на трибунах.

Намек на то, что эмоций на старте серии будет больше, чем тактики, сделали монтажеры с канадского Sportsnet – перед матчем они выкатили нарезку лучших моментов Битвы за Альберту (канадская провинция, в которой находятся Калгари и Эдмонтон). Видеоряд и саундтрек дают правильный настрой – ты сразу ждешь, что Милан Лучич и Зак Кэссиан кого-нибудь уработают.

Лучич в итоге добрался аж до Коннора Макдэвида – уложил его сочным хитом, хотя Коннору все равно удалось набрать еще 4 результативных балла.

Или Мэттью Ткачак – у него сегодня три шайбы, а лучший момент трансляции случился, когда режиссер поочередно показал Мэттью, его брата Брэди из «Оттавы» на трибуне и их батю Кита Ткачака (кстати, отец зажал кепку сыну после хет-трика).

А вот лицо Коннора Макдэвида в концовке – он просто не понимает, что происходит и почему 6 шайб не хватило для победы.

Отдельно отмочил Дэрилл Саттер – на пресс-конференции тренер «Калгари» передал привет всем, кто называл игру его команды в первом раунде скучной: «Нам сказали, что прошлая серия была скучной, поэтому я сказал парням, что надо забросить 7-10 шайб, потому что соперник, скорее всего, забьет 5-8 голов».

А вот так матч заканчивался – массовой потасовкой и веселым валянием на льду.

Ах да, голы! Они вот здесь, но это последнее, ради чего стоит включать самую эмоциональную серию второго раунда.

2-й раунд

Счет в серии: 1-0

Фото: East News/Derek Leung/Getty AFP