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Лучшее шоу второго раунда: «Калгари» и «Эдмонтон» выдали ядерный хоккей! 15 голов, хиты на звездах и драки в первом же матче

Дэррил Саттер Дэррил Саттер
драки
Мэттью Ткачак Мэттью Ткачак
Милан Лучич Милан Лучич
Коннор Макдэвид Коннор Макдэвид
Эдмонтон Эдмонтон
НХЛ НХЛ
Калгари Калгари
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Хоккей Хоккей

Буря эмоций.

Наверное, здесь должен быть абзац текста про расклады перед стартом серии «Калгари» и «Эдмонтона», перечисление сильных и слабых сторон, а также претензия на аналитику и прогноз на итоговый счет, но дело в том, что теперь это не имеет никакого смысла, потому что команды уничтожили всю продвинутую статистику, все расклады и решили просто весело сыграть в хоккей – до хруста в костях и визга на трибунах.

Намек на то, что эмоций на старте серии будет больше, чем тактики, сделали монтажеры с канадского Sportsnet – перед матчем они выкатили нарезку лучших моментов Битвы за Альберту (канадская провинция, в которой находятся Калгари и Эдмонтон). Видеоряд и саундтрек дают правильный настрой – ты сразу ждешь, что Милан Лучич и Зак Кэссиан кого-нибудь уработают.

Лучич в итоге добрался аж до Коннора Макдэвида – уложил его сочным хитом, хотя Коннору все равно удалось набрать еще 4 результативных балла.

Или Мэттью Ткачак – у него сегодня три шайбы, а лучший момент трансляции случился, когда режиссер поочередно показал Мэттью, его брата Брэди из «Оттавы» на трибуне и их батю Кита Ткачака (кстати, отец зажал кепку сыну после хет-трика).

А вот лицо Коннора Макдэвида в концовке – он просто не понимает, что происходит и почему 6 шайб не хватило для победы.

Отдельно отмочил Дэрилл Саттер – на пресс-конференции тренер «Калгари» передал привет всем, кто называл игру его команды в первом раунде скучной: «Нам сказали, что прошлая серия была скучной, поэтому я сказал парням, что надо забросить 7-10 шайб, потому что соперник, скорее всего, забьет 5-8 голов».

А вот так матч заканчивался – массовой потасовкой и веселым валянием на льду.

Ах да, голы! Они вот здесь, но это последнее, ради чего стоит включать самую эмоциональную серию второго раунда.  

Кубок Стэнли

2-й раунд

Калгари – Эдмонтон 9:6 (3:1, 3:4, 3:1)
Дата проведения
19 мая, 04.30, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Линдхольм (Годро, Андерссон)
2:0 – 2 Манджипани (Баклунд)
3:0 – 7 Ричи ()
3:1 – 8 Макдэвид ()
4:1 – 22 Колман (Андерссон, Манджипани)
5:1 – 27 Колман (Льюис, Хэнифин)
5:2 – 28 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид)
6:2 – 29 Ткачак (Тоффоли, Годро)
6:3 – 30 Хайман (Нюджент-Хопкинс)
6:4 – 35 Хайман (Ямамото, Нюджент-Хопкинс)
6:5 – 40 Драйзайтль (Макдэвид)
6:6 – 42 Ямамото (Драйзайтль, Макдэвид)
7:6 – 43 Андерссон (Йернкрук, Манджипани)
8:6 – 49 Ткачак ()
9:6 – 58 Ткачак (Годро, Линдхольм)
Вратари: Маркстрем 22/28 – Коскинен 32/37, Майк Смит 7/10.

Счет в серии: 1-0

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Фото: East News/Derek Leung/Getty AFP

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