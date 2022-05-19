Лучшее шоу второго раунда: «Калгари» и «Эдмонтон» выдали ядерный хоккей! 15 голов, хиты на звездах и драки в первом же матче

Буря эмоций.
Наверное, здесь должен быть абзац текста про расклады перед стартом серии «Калгари» и «Эдмонтона», перечисление сильных и слабых сторон, а также претензия на аналитику и прогноз на итоговый счет, но дело в том, что теперь это не имеет никакого смысла, потому что команды уничтожили всю продвинутую статистику, все расклады и решили просто весело сыграть в хоккей – до хруста в костях и визга на трибунах.
Намек на то, что эмоций на старте серии будет больше, чем тактики, сделали монтажеры с канадского Sportsnet – перед матчем они выкатили нарезку лучших моментов Битвы за Альберту (канадская провинция, в которой находятся Калгари и Эдмонтон). Видеоряд и саундтрек дают правильный настрой – ты сразу ждешь, что Милан Лучич и Зак Кэссиан кого-нибудь уработают.
Лучич в итоге добрался аж до Коннора Макдэвида – уложил его сочным хитом, хотя Коннору все равно удалось набрать еще 4 результативных балла.
Или Мэттью Ткачак – у него сегодня три шайбы, а лучший момент трансляции случился, когда режиссер поочередно показал Мэттью, его брата Брэди из «Оттавы» на трибуне и их батю Кита Ткачака (кстати, отец зажал кепку сыну после хет-трика).
А вот лицо Коннора Макдэвида в концовке – он просто не понимает, что происходит и почему 6 шайб не хватило для победы.
Отдельно отмочил Дэрилл Саттер – на пресс-конференции тренер «Калгари» передал привет всем, кто называл игру его команды в первом раунде скучной: «Нам сказали, что прошлая серия была скучной, поэтому я сказал парням, что надо забросить 7-10 шайб, потому что соперник, скорее всего, забьет 5-8 голов».
А вот так матч заканчивался – массовой потасовкой и веселым валянием на льду.
Ах да, голы! Они вот здесь, но это последнее, ради чего стоит включать самую эмоциональную серию второго раунда.
2-й раунд
- Дата проведения
- 19 мая, 04.30, «Scotiabank Saddledome»
- 1:0 – 2 Линдхольм (Годро, Андерссон)
- 2:0 – 2 Манджипани (Баклунд)
- 3:0 – 7 Ричи ()
- 3:1 – 8 Макдэвид ()
- 4:1 – 22 Колман (Андерссон, Манджипани)
- 5:1 – 27 Колман (Льюис, Хэнифин)
- 5:2 – 28 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид)
- 6:2 – 29 Ткачак (Тоффоли, Годро)
- 6:3 – 30 Хайман (Нюджент-Хопкинс)
- 6:4 – 35 Хайман (Ямамото, Нюджент-Хопкинс)
- 6:5 – 40 Драйзайтль (Макдэвид)
- 6:6 – 42 Ямамото (Драйзайтль, Макдэвид)
- 7:6 – 43 Андерссон (Йернкрук, Манджипани)
- 8:6 – 49 Ткачак ()
- 9:6 – 58 Ткачак (Годро, Линдхольм)
Счет в серии: 1-0
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Фото: East News/Derek Leung/Getty AFP
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