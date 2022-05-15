Один из лучших матчей в карьере Макдэвида: валил соперников, сыграл почти полчаса и протащил «Эдмонтон» во второй раунд

Пока восточная часть Канады оплакивает очередной вылет «Торонто», в западной радуются за главного игрока поколения – Коннор Макдэвид в очередной раз посадил «Ойлерс» в свой объемный рюкзак и вытащил во второй раунд плей-офф, где их не было пять лет.

Да, один из лучших игроков в истории хоккея в свои 25 лет сыграет во втором раунде только второй раз – даже ему не по силам биться с ворохом менеджерских проблем, который существует в нынешнем «Эдмонтоне».

В самый ответственный момент сезона Коннор стал зверюгой – вот его первая смена в матче, в которой он просто вколачивает соперника хитом. Не самое привычное зрелище, но, если ты хочешь побеждать с нынешним «Эдмонтоном», приходится заниматься всем понемногу.

Его звено просто уничтожило соперников – тренер «Ойлерс» не придумал ничего лучше, как объединить Макдэвида и Драйзайтля вместе, и в равных составах они перебросали соперников 33-12.

«Лос-Анджелес» и Куик старались как могли, но но не смогли ничего поделать, когда Коннор точной передачей нашел Коди Сиси.

А в третьем периоде Макдэвид добил соперника, забив важнейший гол – Джон Куик еще никогда не проигрывал в седьмых матчах, но Коннор эту традицию голкипера-ветерана закрыл.

«Это очень много значит для меня. Мы сделали это для наших фанатов, для Эдмонтона. Мы долго ждали этого момента, но мы не закончили – это только первый раунд, впереди очень долгий путь, но мы готовы, будем сражаться», – сказал Коннор в интервью после матча.

Это была действительно великая игра от великого игрока – возможно, лучшая в карьере Макдэвида даже с учетом его подвигов в регулярке.

При этом «Эдмонтон» чертовски плох как команда, и это вопрос компетенций менеджмента, который прямо сейчас сливает в утиль лучшие годы карьеры своих суперзвезд.

Дарнелл Нерс и близко не играет на свой контракт в 9 млн, самым рабочим решением по составу оказалось свести вместе Макдэвида и Драйзайтля (уже в первом раунде!), а еще у команды нет вратарей и глубины в нападении.

«Эдмонтон» пока ждет соперника по второму раунду – если мы увидим Битву за Альберту против «Калгари», это будет очень горячо.

Счет в серии: 4-3

Фото: East News/Codie McLachlan/Getty Images/AFP; REUTERS/Perry Nelson-USA TODAY Sports