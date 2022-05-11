Капризов и Тарасенко мощно зарубились: 5 голов на двоих. «Сент-Луис» в шаге от выхода в следующий раунд

Дуэль русских звезд.

К пятому матчу серии «Сент-Луиса» и «Миннесоты» мы наконец-то дождались момента, когда противостояние команд перерастет в полноценную битву русских лидеров.

Капризов и Тарасенко по-разному проводят первый раунд. Кирилл – движок атак «Миннесоты» и самый опасный игрок своей команды. Владимир – 1+1 за 4 матча, но в пятой игре он перевернул все.

У «Уайлд» после мощнейшей регулярки на 300+ шайб обнаружился кризис в кубковой атаке – из 15 шайб 7 забросил Кирилл Капризов. Это мощнейшее выступление (лучший снайпер плей-офф), но он один и толком не получает поддержки.

Обе его шайбы сегодня – в большинстве, а в равных составах «Миннесоту» не пустили на пятак и не дали создать сколько-нибудь толковых шансов. В третьем периоде у атаки «Уайлд» ровно 0 моментов повышенной опасности – у команды Капризова банально не возникло эпизодов, которые можно конвертировать в голы.

Но голы Кирилла – отличные и очевидно, что в плей-офф он продолжает сохранять свой роскошный темп регулярного сезона, а вот к его партнерам остаются вопросики.

У «Сент-Луиса» нашелся достойный ответ – в лице Владимира Тарасенко, который дважды наказал защиту «Миннесоты» за полторы минуты. А в концовке оформил натуральный хет-трик, отправив шайбу в пустые ворота.

Тут стоит отметить, что большую часть времени в равных составах Владимир провел против пары защитников Брудин – Дамба, но в эпизодах с голами против его звена сначала оказалась пара Сперджен – Миддлтон (запутался на пятаке во время паса Бучневича), и сочетание Меррилл – Голигоски, которые дали кучу времени и пространства одному из лучших снайперов современной НХЛ.

Почему такое наложение стало возможным? У «Сент-Луиса» просто мощнее глубина атаки – в первом звене забивают Райан О’Райлли и Давид Перрон, из второй тройки постреливал Джордан Кайру (3 шайбы) и сегодня забросил Брендон Саад, а теперь настало время номинального третьего звена Бучневич – Барбашев – Тарасенко. Это вообще звучит довольно безумно – в третьем звене «Блюз» сегодня выходили игроки, каждый из которых набрал минимум 60 очков за регулярный сезон.

«Миннесота» старалась прикрывать нападение соперника, но топовой пары защиты, как выяснилось, на всех просто не хватает, а Тарасенко – элитный снайпер, который может реализовывать даже полумоменты.

«Миннесота» оказывается на грани и едет на шестой матч в Миссури – и есть ощущение, что без чудачеств вратарей «Сент-Луиса», команда Капризова уже не сможет вернуться в серию, потому что ее ресурсы сильно уступают возможностям соперника.

1-й раунд

Счет в серии: 2-3

Фото: REUTERS/Matt Blewett-USA TODAY Sports