Капризов вошел в элитный клуб 40+. До него лишь 11 русских игроков забивали столько в НХЛ за сезон

Помните, в начале сезона мы писали, как тяжело идут дела на старте у Кирилла Капризова? Ноль шайб за 8 матчей, суета на площадке и вопросы фанатов в стиле: «а этот парень точно стоит своих денег?».

Сейчас апрель, Кирилл уже переписал один из главных рекордов франшизы – по очкам за сезон – и имеет отличные шансы перекрыть рекорд по заброшенным шайбам, который установил Мариан Габорик. У словака было 42, у Капризова пока ровно 40 и отличные шансы отгрузить 3 буквально в ближайших играх.

Вот его юбилейная шайба – первый бросок не прошел, но Кирилл спокойно поймал отскок и отправил шайбу в сетку.

Примерно на таком же расслабоне он вколотил предыдущие 39 шайб – его стабильность и уверенность в себе поражают, особенно после тяжелого старта регулярки. А еще Капризов вошел в элитный клуб – стал 12-м игроком из России, который забивал 40 шайб в регулярках НХЛ.

Как видим, достижение действительно серьезное – даже элитным снайперам Семину и Тарасенко удалось выбить 40 лишь по разу в карьере, как и Сергею Федорову, которого вообще можно назвать одним из лучших игроков за всю историю НХЛ.

Капризов поражает своей стабильностью – второй год подряд он остается самой опасной опцией в атаке «Миннесоты» и делает разницу. При этом у него нет суперзвездных партнеров – ветеран Зукарелло идеально подходит Кириллу, но назвать норвежца звездой никак нельзя. Аналогично с любым центром «Уайлд» – ни один из них, например, не сравним с Себастьяном Ахо, Евгением Кузнецовым или Патрисом Бержероном.

И главное – у Капризова, кажется, есть потенциал стать нашим элитным снайпером в НХЛ на ближайшие несколько лет.

Прямо сейчас в среднем за игру Капризов забивает больше Ковальчука и Могильного – скорее всего, в дальнейшем этот показатель будет меняться, но заявка очень серьезная. Да, в гонку за Гретцки Кирилл не ворвется, но вполне сможет дать ответ на вопрос: кто будет забивать пачками, когда уйдет Овечкин?

Фото: REUTERS/Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports, David Berding-USA TODAY Sports