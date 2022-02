Маккиннон ударил судью клюшкой 😲. Но дисквалификации не будет – в НХЛ посчитали, что он не нарочно

Вот свезло так свезло.

Приключения «Колорадо» в Бостоне: получили 20 бросков только за первый период, пропустили пять шайб и с треском проиграли матч «Брюинс», которые рвали на куски одного из фаворитов сезона.

Не получалось и у Нэтана Маккиннона – центр из топ-3 мирового хоккея забил в большинстве, но в остальном провел довольно серый матч. А еще чуть не получил 10 матчей дисквалификации в рядовом моменте.

Маккиннон проиграл вбрасывание Томашу Носеку, посмотрел, как шайба уходит от него и зачем-то ударил арбитра клюшкой – на видео можно рассмотреть, как после удара судья поворачивается к канадцу.

За такой контакт с арбитром предусмотрена 10-матчевая дисквалификация, на которую игрок может подать аппеляцию. В 2017-м в бан после аналогичного эпизода попал игрок «Анахайма» Антуан Верметт.

Antoine Vermette didn’t like the way the linesman dropped the puck, so he SLASHED THE LINESMAN and got himself ejected pic.twitter.com/4y8ObDEjeP