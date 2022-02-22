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Маккиннон ударил судью клюшкой 😲. Но дисквалификации не будет – в НХЛ посчитали, что он не нарочно

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Томаш Носек Томаш Носек
Нэтан Маккиннон Нэтан Маккиннон
Хоккей Хоккей

Вот свезло так свезло.

Приключения «Колорадо» в Бостоне: получили 20 бросков только за первый период, пропустили пять шайб и с треском проиграли матч «Брюинс», которые рвали на куски одного из фаворитов сезона.

Не получалось и у Нэтана Маккиннона – центр из топ-3 мирового хоккея забил в большинстве, но в остальном провел довольно серый матч. А еще чуть не получил 10 матчей дисквалификации в рядовом моменте.

Маккиннон проиграл вбрасывание Томашу Носеку, посмотрел, как шайба уходит от него и зачем-то ударил арбитра клюшкой – на видео можно рассмотреть, как после удара судья поворачивается к канадцу.

За такой контакт с арбитром предусмотрена 10-матчевая дисквалификация, на которую игрок может подать аппеляцию. В 2017-м в бан после аналогичного эпизода попал игрок «Анахайма» Антуан Верметт.

Но Маккиннон наказания избежал: как пишет журналист Ник Кипреос, расследование данного инцидента с участием судей и представителей лиги пришло к выводу об отсутствии умысла в действиях Маккиннона. Поэтому никаких санкций к нему применяться не будет. 

Кажется, лидеру «Колорадо» очень сильно повезло.

Бостон – Колорадо 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Дата проведения
21 февраля, 21.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 18 Пастрняк (Макэвой, Бержерон)
2:0 – 29 Бержерон (Гжельчик, Холл)
2:1 – 33 Маккиннон (Макар, Рантанен)
3:1 – 35 Пастрняк (Карло, Холл)
4:1 – 36 Дебраск (Макэвой, Лазар)
5:1 – 45 Койл (Холл, Пастрняк)
Вратари: Сваймен 28/29 – Кюмпер 40/45.

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