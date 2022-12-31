2Drots, Tamo Junto или «Амкал»? Ищем Дзюбе клуб из Медиалиги

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Есть шанс сыграть в ромбике «Спартака».

Одна из интриг зимнего трансферного окна – в какой клуб перейдет Артем Дзюба. Недавно мы фантазировали о вариантах из профессионального футбола, но не исключено, что Артем доедет до Медиалиги.

«Дзюба классно шутит и отлично подошел бы Медиалиге», – говорил основатель «Амкала» Герман Эль Класико. Кстати, «Амкал» Дзюба вряд ли выбрал бы – для него есть варианты поинтереснее.

«БроукБойз»

«Броуки» – редкая подлинно концептуальная медиакоманда. Здесь собираются яркие игроки, у которых не получилось в больших клубах: из-за травм, плохой репутации или конфликтов. Идеальный «‎броук» – колоритный футболист с прошлым в медийном или профессиональном футболе, который заинтересует зрителя.

Дзюба – идеальный вариант (и не только потому что сейчас от него отказались почти все клубы РПЛ). Артем по всей карьере абсолютнейший «броук»: дважды был не нужен «Спартаку» и уезжал доказывать в «Томь» и «Ростов», из «Зенита» уходил в аренду в «Тулу» – убеждать Роберто Манчини и Станислава Черчесова. «Броуки» – шанс повторить любимый нарратив Артема: взять МФЛ-3, забить 10-15 и вернуться в РПЛ.

2Drots

Трансфер Дзюбы к «самураям» – скучновато. Сильный игрок переходит в самую мощную команду лиги, забивает кучу голов и все выигрывает. Но в таком переходе будет дополнительный сюжет, ведь у Артема и 2Drots общий враг.

В 2019-м после выездного матча пьяные игроки «Амкала» гуляли по городу и внезапно начали скандировать «Оп, давай, давай. Дзюбу ##### посылай». Один из медиафутболистов даже забрался на остановку и кричал оттуда. Процесс снимался на видео и попал в соцсети, после чего Дзюба перебанил в инстаграме половину «Амкала». Попало даже Артему Нечаеву, который не пел, а просто стоял рядом. Как позже выяснилось, Нечаеву стоило остановить партнеров. Не остановил – бан.

Забыл ли Дзюба обиду? Точно нет.

Патрон 2Drots Некит объявил 2022-й «годом ###### «Амкала». Дзюба – лучший способ продолжить традицию в 2023-м.

SD Family

Всю карьеру Дзюба мечтает играть за границей. После ЧМ-2018 он даже обратился к агентству Жорже Мендеша ради трансфера в «Тоттенхэм». Не получилось, единственным зарубежным опытом Артема остались три месяца в Турции.

Казахстанский SD Family – идеальный шанс закрыть гештальт. SD станет для Дзюбы тем же, чем для Роналду – «Аль-Наср», а для Аршавина – «Кайрат». Местные болельщики знают и любят Артема, будут носить его на руках. Разве Дзюбе нужно что-то еще?

ФК «10»

В начале ноября Дзюба и «Адана Демирспор» объявили о расторжении контракта. С этого момента Артем дважды успел заглянуть на ютуб-канал «Плюшки» к комику Богдану Лисевскому: один раз сольно, второй – в паре со Слуцким. Получилось круто: Артем легко поддерживал шутки и даже получил пендаль. Хорошее напоминание, что у Дзюбы есть комедийный талант.

Команда комиков с Labelcom – идеальный вариант развить навыки. Мусагалиев и Дорохов подберут для Артема подходящее комедийное амплуа и запустят ютуб-шоу, а Дзюба затащит «десятку» в плей-офф Медиалиги.

Watch TV

Во-первых, это красиво. В команде «Матч ТВ» уже играет Роман Павлюченко – два столба, две легенды сборной России. Ради такого очень хочется, чтобы апрель наступил уже завтра.

Во-вторых, это реально. В отличие от остальных команд из списка, Watch TV точно выходили на Дзюбу и делали ему предложение.

В-третьих, Константин Генич. Прошлогодний спор Генича и Дзюбы привел к ссоре мужчин, но сгенерировал кучу мемов и обсуждений. Если они будут играть в одной команде, но такой аттракцион станет регулярным.

«Народная команда»

«Народная команда» – медиаклуб болельщиков «Спартака». Главное требование для потенциальных новичков – «любить «Спартак» в себе». Цель клуба – «воссоздать спартаковский дух времен братьев Старостиных». Окееей.

Дзюба – воспитанник «Спартака», провел в родном клубе первые 9 лет карьеры. Вроде бы Артем никогда не мечтал закончить именно в «Спартаке», но когда ты никому не нужен – куда идти, как не домой?

«Народная команда» – совсем молодой клуб (создан в октябре 2022-го). Трансфер Артема поможет им набрать аудиторию и катапультирует в претенденты на третий сезон Медиалиги.

Tamo Junto

Между Дзюбой и бразильцами всегда была особая химия. С Халком они кайфовали на тренировках, продюсировали красивые голы и выходили в плей-офф Лиги чемпионов. С Малкомом отношения были просто хорошими – много совместных голов, ноль дизреспекта. Кажется, что карнавальные южноамериканцы всегда были по душе весельчаку Дзюбе (Алекс из «Спартака» даже говорил, что Артем и в душе скорее бразилец, чем русский).

Tamo Junto – главная бразильская команда России, блогер Алексей Гуркин привез парней прямиком из фавел. Переход в сюда вряд ли подарит трофеи, но от атмосферы Артем точно кайфанет.

«Родина Медиа»

Дзюба – главный нападающий нашей родины. На чемпионате мира 2018-го Артем это доказал.