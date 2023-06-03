10 комментариев

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«Три года оправданий – и все еще дерьмо. Пока, Ферги». В 1989-м фаны «МЮ» жаждали отставки Фергюсона

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Спасла скрипучая победа в Кубке Англии.

Пеп Гвардиола соревнуется в вечности с Алексом Фергюсоном. Только у великого шотландца больше титулов и трофеев в топовых клубах, чем у каталонца. 

Но величия сэра Алекса в «Манчестер Юнайтед» могло и не случиться, если бы 34 года назад у руководства клуба было чуть меньше терпения. Практически весь сезон-1989/90 ранний Ферги находился на грани увольнения. 

1:5 от «Ман Сити», близость зоны вылета и угрозы семье от фанатов. Самый мрачный период Фергюсона в футболе

После 10 выигранных трофеев с «Абердином» почти 45-летнего Фергюсона переманили в Англию. С предложениями приходили «Тоттенхэм» и «Арсенал», но в ноябре 1986-го перспективный тренер выбрал «Ман Юнайтед» (клуб тогда плелся на предпоследнем, 21-м месте). Ферги взбодрил команду – и тот сезон закончили 11-ми. В первом полноценном сезоне при новом тренере «МЮ» уже финишировал вторым, а потом снова откат – то же  11-е место. 

Летом 1989-го в «Юнайтед» потратились, чтобы выправить ситуацию: купили полузащитников Нила Уэбба, Майка Фелана и Пола Инса, а также защитника Гари Паллистера и вингера Дэнни Уоллеса. Сезон начался многообещающе: парни Фергюсона прибили действующего чемпиона, «Арсенал», 4:1.

Затем – две ничьи и 4 поражения в семи матчах, в том числе болезненные 1:5 в дерби с «Сити». На стыке октября и ноября показалось, что тренер выправил ситуацию: «МЮ» одержал 4 победы в пяти матчах. 

Но как выяснилось, кризис ушел, что вернуться с новой силой: с конца ноября по начало февраля «Юнайтед» не побеждал в чемпионате 11 матчей. Особенно кошмарным выдался декабрь: 4 поражения и две ничьих – команда приблизилась к зоне вылета, зависнув на пятом месте с конца.

Позднее Фергюсон описывал это как самый мрачный период, который он переживал в футболе. Журналисты и болельщики  призывали тренера к отставке, а на «Олд Траффорд» появился знаменитый баннер с надписью «Три года оправданий – и все еще дерьмо. Пока, Ферги».

«Моя уверенность в себе пошатнулась, – вспоминал Фергюсон. – На следующий день после того случая [с баннером] я позвонил брату Мартину. Я знал, что он все адекватно оценит и скажет мне, что делать дальше. 

«Просто продолжай работать» – это мнение я счел обнадеживающим. Некоторое время спустя человек, поднявший тот самый баннер, написал книгу под названием «Пока, Ферги». Один из экземпляров оказался у меня дома, и я сразу же отправил его издателю обратно. Но в целом, думаю, я перенес критику нормально». 

И все же в моменте было очень тяжело: Фергюсон ушел в себя, мало общался с помощниками и мечтал хоть о каком-то просвете.  

«Кроме оскорблений на стадионе я получал злобные письма болельщиков. Большинство из них критиковали Алекса, – вспоминал председатель «МЮ» Мартин Эдвардс. – Писали, что он работал четвертый год, но мы опускались, а не прогрессировали. Фергюсона винили в том, что он не разбирается в английском футболе, и трате 2,3 миллиона на бесполезного Паллистера». 

Это сейчас за 2,3 млн фунтов никто бы не упрекнул, а тогда Гари Паллистер был в роли Харри Магуайра своего времени. Его перед стартом сезона взяли за рекордные для клуба деньги, он стал самым дорогим защитником британского футбола. Никто еще не догадывался, что в 90-х Палилистер прочно зацементирует оборону «МЮ». Пока защитник только ощущал давление из-за ценника.

«Когда после выходного я вернулся на базу, столкнулся с четырьмя болельщиками «Юнайтед»,– вспоминал Паллистер в автобиографии. – Они высказали мне все: и что я недостоин этой прославленной футболки, и что не стою тех миллионов, что отдали за меня, и что Фергюсону не следовало продавать Пола Макграта, потому что я стал позором клуба. Скажу честно, мне было очень страшно. Как потом выяснилось, досталось не только мне, а всем, кто в тот ужасный день (1:5 в матче с «Сити) выходил на поле в нашей команде».

Нервозная обстановка сказывалась даже на семье Фергюсона. Фанаты звонили ему домой, угрожали жене и детям. Приходилось регулярно менять номера телефонов.

Жена Кэти рассказывала, что опасалась за свое психологическое состояние: «Меня все больше захватывала паранойя. Сороки выводили меня из себя. Знаете присказку: «Одна к печали, две к радости»? И если в день игры я видела только одну сороку, то начинала лихорадочно искать вторую».

Даже дети убеждали тренера сдаться: «Нам не кажется, что ты сможешь добиться здесь успеха. Пап, мы не очень верим в тебя».

Выстоять Фергюсону помог характер, закаленный суровым районом в Глазго, где он вырос. В автобиографии шотландец объяснял: «Непросто воспринимать критику, когда все идет не так, а команда находится под давлением. Но, возможно, мне было проще: я вырос в Говане, эмоционально и физически тяжелом районе. 

У нас с братьями не было иного выхода, кроме как учиться бороться с окружением. Мы втроем часто цапались с пятеркой братьев Грейджер, живших по соседству. Я с детства привык к боли, крови и синякам. Я всегда считал полезным умение отложить критику на потом – в этом мне помогали воспоминания из детства».

Еще одной точкой опоры стал легендарный Бобби Чарльтон, который к тому времени уже входил в совет директоров. «Он изначально рекомендовал меня в «МЮ» как тренера, и я ощущал, что он всегда будет на моей стороне, – писал Фергюсон. – Когда команда попадала в затяжную полосу неудач, Бобби говорил: «Все будет хорошо. Ты делаешь все как надо, продолжай в том же духе». 

В первые месяцы 1989-го, в том числе после 1:5 в дерби, я чувствовал себя ничтожным клещом, и Бобби оказывал мне поддержку даже в столь непростой период. Не то чтобы его мнение слепо принималось на веру всеми в клубе, но лично для меня он сумел подобрать нужные слова, вернув уверенность в себе. Думаю, что любому тренеру, в особенности на первых порах, не помешал бы могущественный союзник вроде него».

Первый трофей спас Ферги от увольнения и вывел в победный Кубок обладателей кубков. К успеху шли со скрипом, был конфликт с вратарем

Когда в декабре «МЮ» получал от всех подряд, совет директоров заверил Фергюсона, что не собирается его увольнять. Но каждое новое поражение заставляло все больше задумываться. 

Что и говорить, если против Ферги тогда ополчились даже шотландские звезды «МЮ» 60-х – Падди Креранд и Уилли Морган, которые твердили, что тренер не подходит клубу и должен уйти.

«Наши игры в чемпионате убедили экспертов, что я приговорен к увольнению, – вспоминал Алекс. – Мало кто верил в нас и в первом матче Кубка Англии. Перед игрой с «Ноттингемом» Джим Хилл из BBC раскритиковал даже нашу разминку». 

Матч с «Ноттингемом» в начале января стал ключевым в карьере Фергюсона – если бы «МЮ» вылетел в первой же кубковой игре, то даже у авторитетных Мартина Эдвардса и Бобби Чарльтона могло не получиться отстоять тренера.

А «Форест» тогда был крепким. Уже не та команда, которая 10 лет назад выиграла два подряд Кубка европейских чемпионов, но в 1990-м она все же шла в первой десятке чемпионата и забрала Кубок лиги.

Задачу осложняло поле в Ноттингеме – оно было ужасным и совсем не походило на идеальные английские газоны. К счастью для Фергюсона, его команда на 56-й минуте все же затолкала единственный гол. Марк Хьюз внешней стороной стопы изящно вырезал мяч 20-летнему воспитаннику Марку Робинсу – тот подставил голову и не промахнулся.

Кубок стал отдушиной «МЮ», помогая гасить огонь критики. В конце января команда Фергюсона прошла «Херефолд Юнайтед» – клуб из глубокого подвала английского футбола. Победный гол на 86-й минуте забил валлиец Клейтон Блэкмор. 

Следующих соперников «МЮ» выбивал с такими же затруднениями: 3:2 с «Ньюкаслом», 1:0 с «Шеффилд Юнайтед», 3:3 с «Олдхэмом» и 2:1 в переигровке (в обоих матчах понадобились овертаймы). Кое-как «Ман Юнайтед» все же добрался до решающего матча, где ждал «Кристал Пэлас». 

Соперники были примерно равны, в том сезоне команды набрали одинаковое количество очков. И финал это доказал: снова 3:3 в овертайме (с голом капитана Брайана Робсона и дублем Хьюза) и 1:0 в переигровке. 

Первый английский трофей Фергюсону принес еще один воспитанник «МЮ»: на 59-й минуте левый защитник Ли Мартин ворвался в штрафную, принял мяч на грудь и вторым касанием пробил под перекладину.

Тоже заметили нетипичную форму «Пэлас»? Полузащитник той команды Джон Салако в недоумении до сих пор: «Этот комплект в стиле шмелей ужасен! Я не знаю, почему мы его надели. Это был не «Пэлас», не мы. Сейчас я все еще смотрю на это и думаю: «Какая глупая форма!»

Все дело в суеверии тренера Стива Копелла. В разговоре с капитаном «Пэлас» Джеффом Томасом он признался, что хочет сыграть финал в комплекте, в котором его команда никогда не проигрывала. Томас вспомнил, что на молодежном уровне выступал в команде, которая ни разу не уступала в желто-черной форме. Так «Пэлас» превратился в «Боруссию».

«Не думаю, что это сработало!» – признает Томас. 

А вот Фергюсону для победы пришлось принять жесткое кадровое решение. На переигровку тренер не поставил шотландского вратаря Джима Лейтона, с которым работал еще со времен «Абердина». На протяжении всего сезона кипер совершал результативные ошибки, а после трех пропущенных голов в первом финале Ферги все же решился на замену, сделав выбор в пользу Леса Сили.

«Был ли он сильнее Лейтона? Нет. Но Лес думал, что да, а в финале Кубка это значило многое, – объяснял Алекс. – Я был убежден, что Лейтон не в том психологическом состоянии, чтобы выдержать еще один экзамен на «Уэмбли». 

Сили сделал по ходу финала несколько важных сэйвов и помог завоевать трофей, а вот Лейтон страшно обиделся и больше никогда не разговаривал с Фергюсоном. Разумеется, после такой реакции он не задержался в команде. В сентябре Лейтон провел только один матч за «Юнайтед» в Кубке лиги, после чего отправился по арендам и вернулся в Шотландию. 

«Тогда мы впервые увидели профессиональную безжалостность Фергюсона», – вспоминал Робсон. 

Тренер не сомневался в правоте: «В газетах меня обвиняли в предательстве Лейтона. Но у меня вопрос к тем, кто видит в нем жертву, а во мне злодея. Если бы я поставил его и мы проиграли, а я потерял работу, он чувствовал бы себя виноватым? Попросил бы у меня прощения? Думаю, нет. Откровенно говоря, считаю Лейтона эгоистом. Он никогда не брал вину на себя. Во всем всегда был виноват Фергюсон. Типичная вратарская самозащита».

В чемпионате «МЮ» завершил сезон 13-м, в пяти очках от зоны вылета и с разницей мячей «-1». Радовало только, что «Сити» финишировал 14-м. Но Кубок, первый трофей клуба за 5 лет, внушил оптимизм. 

«После финального свистка я испытал огромное облегчение, – вспоминал в автобиографии Эдвардс. – Хотя я всегда заступался за Алекса и ждал его успеха, бывают моменты, когда защитить невозможно. Если бы мы не выиграли Кубок, мне, возможно, пришлось бы принять меры. Тот титул спас Фергюсона, потому что в чемпионате мы выступили еще хуже, чем годом ранее. В каком-то смысле борьба за тот Кубок помогла не только Алексу, но и игрокам, зарядив их уверенностью».  

А еще эта победа позволила квалифицироваться в Кубок обладателей кубков, который «Юнайтед» в следующем сезоне тоже выиграл.

Это второй евротрофей клуба в истории и первый за 23 года. В том же 1991-м «МЮ» взял Суперкубок УЕФА, а два года спустя – первый за 26 лет титул чемпионов Англии. Так начиналась эпоха доминирования «Манчестер Юнайтед».

«Если бы они проиграли, Фергюсона бы уволили, – говорит бывший вингер «Пэлас» Салако о финале 1990 года. – Мы смеемся и шутим об этом, когда я вижу сэра Алекса. Он должен был выиграть этот Кубок и стать величайшим тренером в истории английского футбола. Тогда было грустно проиграть, но спустя годы я смотрю на медаль и думаю: «Было хорошо быть частью этого».

К первому евротитулу с «МЮ» Фергюсон шел почти 5 лет: от 21-го места в Англии до победы над «Барсой» Кройффа

В 92-м «МЮ» был последним, но стал чемпионом. Фергюсон снял давление с игроков, а Кантона изменил их подход к тренировкам

Фото: Gettyimages.ru/ Reid/Mirrorpix, Mark Leech/Offside / Contributor, Russell Cheyne /Allsport, Ben Radford / Staff, Simon Bruty/Allsport

10 комментариев

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Игорь Мананников
Почти у каждого большого тренера есть за плечами подобные истории, спасибо за познавательный материал!
+8
-1
+7
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Deze Deze
Некоторое время спустя человек, поднявший тот самый баннер, даже написал книгу под названием «Пока, Ферги».
=================================================
Да, были хейтеры в то время.
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри - не вы!
+4
0
+4
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Евгений Кузнецов
Пожалуй, лучшая история для всех владельцев клубов (оставим суперклубы с суперсоставами за скобкой)

думаю, если по ней снимут хороший фильм - посмотрим с удовольствием
+3
0
+3
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Carlton Palmer
Так вот с кого срисовали травлю Майка Бассета..
0
0
0
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Бенисио Дель Пьеро
Страшно представить, сколько было бы переобуваний, если бы в те времена существовал Спортс
0
0
0
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Rad0
Нет более увлекательного сценария, чем тот, что придумала сама жизнь.
0
0
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Тюменский медвежонок
Ответ Ман Сити
А потом появился Говард Уэбб и понеслась
15-летний подросток про Уэбба пишет аххааххаха, ты даже толком не застал этого судью
+1
-1
0
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Гарегин Брутенц
Ответ Тюменский медвежонок
15-летний подросток про Уэбба пишет аххааххаха, ты даже толком не застал этого судью
Этот парень тайно болеет за МЮ, он участвует в каждом обсуждении, связанном с Юнайтед. Молодец, так держать! Кстати, можно быть сорокалетним, но в душе, по поведению и интеллектуальной зрелости - типичным подростком. Это про нашего парня.
0
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