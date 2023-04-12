9 комментариев

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«Сан-Сиро» – это ящик с крышкой: здесь мало света и воздуха». Как «Милан» и «Интер» делят одно поле

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Газону очень плохо.

Оба миланских клуба в 1/4 Лиги чемпионов. Как они делят общий стадион в чемпионате и на такой продвинутой стадии еврокубков?

По жребию «Интер тоже начинал четвертьфинал дома. УЕФА перевернул пару, чтобы защитить поле «Сан-Сиро» 

Во время жеребьевки четвертьфиналов ЛЧ «Интеру», как и «Милану», выпало проводить первый матч дома. Однако организаторы тут же изменили планы команды Индзаги, отправив их сначала на выезд в Португалию.

Почему домашние матчи миланских клубов просто не развели на вторник и среду? Ответ очевиден – УЕФА заботится о качестве поля, поэтому запрещает играть на одном стадионе дважды в течение 48 часов.

На групповом этапе и в 1/8 финала проблему удавалось обходить просто – там, как и в Серии А, изначально разводили домашние матчи «Милана» и «Интера» по разным неделям. Со стадии четвертьфиналов приходится включать ручной режим.

Почему подстраиваться пришлось именно «Интеру»? Здесь исключительно спортивный принцип. Приоритет у УЕФА следующий:

• обладатель ЛЧ

• обладатель ЛЕ

• чемпион Серии А

• второе место в лиге

• наивысшее место в чемпионате

«Милан» получил преимущество за счет статуса действующего чемпиона Италии, поэтому при любом раскладе играл бы согласно жребию. Если обеим командам выпало бы сначала играть в гостях, то дома начинал бы «Интер».

На «Сан-Сиро» играют каждые три дня (а иногда и каждый день!). Часто газон не выдерживает – до 2014-го его меняли по 10 раз за сезон

Агрономам «Сан-Сиро» приходится проделывать гигантскую работу. Достаточно взглянуть только на календарь стадиона до конца месяца – с 12 по 30 апреля матчи играются в среднем раз в три дня.

Лучше всех с полем «Сан-Сиро» знаком Джованни Кастелли – агроном стадиона с далекого ЧМ-1990. Сейчас он в ожидании самого непростого отрезка сезона.

«Апрель – месяц стресса, – признается Кастелли в интервью L’Interista. –  Не только из-за восьми игр, но и сопутствующих им тренировок. Надеюсь, что гости не захотят тренироваться на поле накануне перед играми. Иначе у нас появится больше 8 обязательств. Но я не думаю, что «Наполи» захочет это делать, учитывая, что они очень хорошо знакомы с «Сан-Сиро». 

Напряженный месяц, но мы начали его с отличного состояния газона. Критических проблем после зимы не ожидается, мы провели работу в паузу. В первых нескольких играх поле было неидеальным, но команды терпели ситуацию, зная, что постепенно все наладится. Я благодарю клубы за то, что они разделили с нами этот путь роста».

Зимой все было хуже – на качество поля сильно жаловался тренер «Интера» Симоне Индзаги.

«Холод влияет на ситуацию. И, очевидно, на арене проходит слишком много игр, – объясняет Кастелли в интервью Il Corriere. – Во вторую неделю января за семь дней состоялось четыре матча, два из которых закончились в дополнительное время. В таких условиях нет травы, которая бы выстояла. У нее просто нет времени на восстановление».

Намного яростнее поле критиковали зимой 2022-го – тогда жаловались вообще все. 

«Газон «Сан-Сиро» непригоден для игры. Это самая большая проблема для «Интера» и «Милана», – уверял Индзаги после матча с «Венецией» (2:1). – Честно говоря, поле просто ужасное. Нужно что-то сделать, оно еще никогда не было таким плохим».

Эдин Джеко тоже не стеснялся в выражениях после той игры: «Поле – катастрофа. Мы надеялись, что газон будет лучше, но мяч просто останавливается».

Златан в тот период обвинил поле в полученной травме, а тренер «Милана» Стефано Пиоли подтверждал: «Прямо сейчас поле не подходит для игры». Высказывался даже Юрген Клопп: «Мы все понимаем, что «Милан» заслуживает лучшего поля». 

Агрономы, в свою очередь, разводили руками, указывая на сумасшедший график. «Вдумайтесь, за 17 дней здесь провели 8 матчей. Включая Суперкубок, где 300 человек топтались на поле во время церемонии награждения, – объяснял Кастелли в разговоре с  La Gazzetta dello Sport. – Дважды тут сыграли два матча за два дня, дважды – по два матча за три дня. С любым полем будут проблемы. Мы понимаем дискомфорт игроков и гарантируем, что после перерыва все будет исправлено».

К счастью, перед миланским дерби тогда подоспела двухнедельная пауза. За это время работники стадиона полностью заменили газон.

«Обычно замена происходит летом, когда у нас гораздо больше времени. А в течение года мы только работаем над регенерацией, с лампами и всей необходимой техникой, – признавался Кастелли. – Но, взглянув на календарь, мы решили произвести замену сейчас: после дерби снова будет слот из семи событий за десять дней, так что командам точно необходим новый газон.

Кроме того, мы не успели поработать в октябрьскую паузу из-за Лиги наций. Теперь от игры «Милан» – «Юве» до миланского дерби у нас есть две недели: одна будет использоваться для замены поля, другая – для его прошивки. Все должно пройти отлично: не ожидается ни дождя, ни заморозков, ни снега. На «Сан-Сиро» у нас есть все необходимое, используются самые современные системы. Но когда вы играете слишком много, приходится за это расплачиваться».

При этом опытный специалист помнит времена и похуже: «Это не худший отрезок: переломным стал 2014 год, до которого мы меняли поле по десять раз за сезон».

Ситуацию осложняет конструкция «Сан-Сиро» – туда попадает мало света. На помощь приходит гибридный газон

Кастелли не зря вспомнил 2014-й – именно тогда на стадионе положили современный гибридный газон (со смешанной натуральной и искусственной травой), который значительно повысил стабильность поля.

«Это решение существует в мире уже около 20 лет, – рассказывает агроном. – На каждые два сантиметра травы приходится 20-сантиметровая синтетическая нить, которая входит в глубину на 18 см и выглядывает на два. Мы словно вбиваем гвозди в доску: максимальная безопасность и герметичность. 

Наличие гибрида обеспечивает ряд преимуществ: пластик защищает естественную траву и менее подвержен действиям игроков. Но поддержание смешанного поля еще сложнее, чем можно подумать. Нужно найти способ, чтобы натуральная и синтетическая трава сосуществовали. Поэтому гибрид используется там, где он действительно необходим».

На римском «Олимпийском», по словам Кастелли, условия позволяют использовать чисто натуральную траву: «Сан-Сиро» – это что-то вроде ящика с крышкой: мало света, мало воздуха, нездоровая окружающая среда. Зимой влажность, летом палит жара. Например, на «Олимпико» ситуация совсем иная, учитывая, что это открытый стадион с легкоатлетической дорожкой».

К счастью, современные технологии позволяют переносить такие сложности легче: «Разница между летом и зимой есть, но мы стараемся свести ее к минимуму. Мы используем все доступные технические приспособления. Земля прогревается снизу и поддерживается на уровне 16 градусов 24 на 7. Используются фотосинтезирующие лампы, которые освещают поле на 600 киловатт, чтобы трава росла быстрее. Также у нас есть небольшие теплицы и удобрения для укрепления газона».

Однако при таком календаре критики, похоже, никогда не избежать. «С такой частотой матчей пострадает любая трава, – повторяет Кастелли. – Пока есть две команды на одном стадионе, проблемы будут возникать снова и снова. Единственное реальное решение сейчас – давать газону больше времени на восстановление. Я понимаю, что календарь плотный, но паузы должны соблюдаться: на карту поставлена игра и здоровье игроков».

Вот уже пятый год «Милан» и «Интер» активно обсуждают планы по строительству новой арены, но итальянская бюрократия пока сильно тормозит весь процесс. Вполне возможно, что клубы в конечном счете разъедутся даже на разные стадионы. 

Однако если это и произойдет, то точно не в ближайшее время. Пока же клубы продолжают делить общий дом, как это повелось еще с далекого 1955 года. 

Похоже, «Милан» с «Интером» все-таки разъедутся. Власти города очень мешают клубам 

«Сан-Сиро» – образец брутализма (антибуржуазный стиль архитектуры). В Европе нет стадионов, похожих на него

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani; globallookpress.com/Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, Spada/Keystone Press Agency; East News/Francesco Scaccianoce / LiveMedia / DPPI via AFP

9 комментариев

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savik-A.M.
Ответ Severfan
никогда не думал, что скажу, но в России клуб из пердива играет на стадионе не хуже Сан-Сиро) та что там из пердива.. у нас есть стадион такого же уровня вообще без команды)
В Северной Корее есть стадион на 150 000 , вобще без игр ) зато там раз в год там гимнасты выступают перед согнаной публикой , что то мне напомнило
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wojtech66
Позабавило обоснование переноса - Милан, как чемпион Италии получил преимущество, подстраиваться пришлось Интеру.
Ответный матч дома считается более лучшим вариантом и по факту преимущество здесь получил как раз таки не Милан.)
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Макс Осипов
Газону очень плохо
Газон стадиона Химки в свое время: 🌚🌚🌚🌚
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igls54
Был лет семь назад, как раз, на дерби. Помнится, Интер выиграл 1:0. Вполне нормальное ощущение осталось от стадиона.
+1
0
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Darren&K
Еще раз подтверждает что Интеру и Милану нужны отдельные арены. Завтра даже в суперсовременной арене будут проблемы с полем. И еще сборная там будет играть чаще. Давно пора развести клубы. И Милан похоже именно к этому идет, чего бы там не хотел и болтал бюрократ Сала. В пригороде Милана он не властен, тамошний мэр готов дать добро хоть завтра. И это не проблема а нлрмально, Атлетико вон тоже переехал в пригород и все ок.
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0
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AVSamaranch
Ростовского агронома пусть пригласят, он им быстро всё наладит.
+1
-1
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Pazzo7
Жду полуфинал Интер - Милан!
И как болельщик Интера скажу - хорошо, что правило гостевых мячей отменили :D
+7
0
+7
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bevooch
Ответ Severfan
никогда не думал, что скажу, но в России клуб из пердива играет на стадионе не хуже Сан-Сиро) та что там из пердива.. у нас есть стадион такого же уровня вообще без команды)
Вообще нормальный план перевезти одну из миланских команд на стадион Мордовии на сезон. Капитаны команд будут бросать жребий перед стартом сезона, победитель получает уникальную возможность весь сезон играть на ультрасовременном стадионе Саранска.
+18
0
+18
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Severfan
никогда не думал, что скажу, но в России клуб из пердива играет на стадионе не хуже Сан-Сиро)
та что там из пердива.. у нас есть стадион такого же уровня вообще без команды)
+7
-1
+6
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