9 комментариев

Газону очень плохо.

Оба миланских клуба в 1/4 Лиги чемпионов. Как они делят общий стадион в чемпионате и на такой продвинутой стадии еврокубков?

По жребию «Интер тоже начинал четвертьфинал дома. УЕФА перевернул пару, чтобы защитить поле «Сан-Сиро»

Во время жеребьевки четвертьфиналов ЛЧ «Интеру», как и «Милану», выпало проводить первый матч дома. Однако организаторы тут же изменили планы команды Индзаги, отправив их сначала на выезд в Португалию.

Почему домашние матчи миланских клубов просто не развели на вторник и среду? Ответ очевиден – УЕФА заботится о качестве поля, поэтому запрещает играть на одном стадионе дважды в течение 48 часов.

На групповом этапе и в 1/8 финала проблему удавалось обходить просто – там, как и в Серии А, изначально разводили домашние матчи «Милана» и «Интера» по разным неделям. Со стадии четвертьфиналов приходится включать ручной режим.

Почему подстраиваться пришлось именно «Интеру»? Здесь исключительно спортивный принцип. Приоритет у УЕФА следующий:

• обладатель ЛЧ

• обладатель ЛЕ

• чемпион Серии А

• второе место в лиге

• наивысшее место в чемпионате

«Милан» получил преимущество за счет статуса действующего чемпиона Италии, поэтому при любом раскладе играл бы согласно жребию. Если обеим командам выпало бы сначала играть в гостях, то дома начинал бы «Интер».

На «Сан-Сиро» играют каждые три дня (а иногда и каждый день!). Часто газон не выдерживает – до 2014-го его меняли по 10 раз за сезон

Агрономам «Сан-Сиро» приходится проделывать гигантскую работу. Достаточно взглянуть только на календарь стадиона до конца месяца – с 12 по 30 апреля матчи играются в среднем раз в три дня.

Лучше всех с полем «Сан-Сиро» знаком Джованни Кастелли – агроном стадиона с далекого ЧМ-1990. Сейчас он в ожидании самого непростого отрезка сезона.

«Апрель – месяц стресса, – признается Кастелли в интервью L’Interista. – Не только из-за восьми игр, но и сопутствующих им тренировок. Надеюсь, что гости не захотят тренироваться на поле накануне перед играми. Иначе у нас появится больше 8 обязательств. Но я не думаю, что «Наполи» захочет это делать, учитывая, что они очень хорошо знакомы с «Сан-Сиро».

Напряженный месяц, но мы начали его с отличного состояния газона. Критических проблем после зимы не ожидается, мы провели работу в паузу. В первых нескольких играх поле было неидеальным, но команды терпели ситуацию, зная, что постепенно все наладится. Я благодарю клубы за то, что они разделили с нами этот путь роста».

Зимой все было хуже – на качество поля сильно жаловался тренер «Интера» Симоне Индзаги.

«Холод влияет на ситуацию. И, очевидно, на арене проходит слишком много игр, – объясняет Кастелли в интервью Il Corriere. – Во вторую неделю января за семь дней состоялось четыре матча, два из которых закончились в дополнительное время. В таких условиях нет травы, которая бы выстояла. У нее просто нет времени на восстановление».

Намного яростнее поле критиковали зимой 2022-го – тогда жаловались вообще все.

«Газон «Сан-Сиро» непригоден для игры. Это самая большая проблема для «Интера» и «Милана», – уверял Индзаги после матча с «Венецией» (2:1). – Честно говоря, поле просто ужасное. Нужно что-то сделать, оно еще никогда не было таким плохим».

Эдин Джеко тоже не стеснялся в выражениях после той игры: «Поле – катастрофа. Мы надеялись, что газон будет лучше, но мяч просто останавливается».

Златан в тот период обвинил поле в полученной травме, а тренер «Милана» Стефано Пиоли подтверждал: «Прямо сейчас поле не подходит для игры». Высказывался даже Юрген Клопп: «Мы все понимаем, что «Милан» заслуживает лучшего поля».

Агрономы, в свою очередь, разводили руками, указывая на сумасшедший график. «Вдумайтесь, за 17 дней здесь провели 8 матчей. Включая Суперкубок, где 300 человек топтались на поле во время церемонии награждения, – объяснял Кастелли в разговоре с La Gazzetta dello Sport. – Дважды тут сыграли два матча за два дня, дважды – по два матча за три дня. С любым полем будут проблемы. Мы понимаем дискомфорт игроков и гарантируем, что после перерыва все будет исправлено».

К счастью, перед миланским дерби тогда подоспела двухнедельная пауза. За это время работники стадиона полностью заменили газон.

«Обычно замена происходит летом, когда у нас гораздо больше времени. А в течение года мы только работаем над регенерацией, с лампами и всей необходимой техникой, – признавался Кастелли. – Но, взглянув на календарь, мы решили произвести замену сейчас: после дерби снова будет слот из семи событий за десять дней, так что командам точно необходим новый газон.

Кроме того, мы не успели поработать в октябрьскую паузу из-за Лиги наций. Теперь от игры «Милан» – «Юве» до миланского дерби у нас есть две недели: одна будет использоваться для замены поля, другая – для его прошивки. Все должно пройти отлично: не ожидается ни дождя, ни заморозков, ни снега. На «Сан-Сиро» у нас есть все необходимое, используются самые современные системы. Но когда вы играете слишком много, приходится за это расплачиваться».

При этом опытный специалист помнит времена и похуже: «Это не худший отрезок: переломным стал 2014 год, до которого мы меняли поле по десять раз за сезон».

Ситуацию осложняет конструкция «Сан-Сиро» – туда попадает мало света. На помощь приходит гибридный газон

Кастелли не зря вспомнил 2014-й – именно тогда на стадионе положили современный гибридный газон (со смешанной натуральной и искусственной травой), который значительно повысил стабильность поля.

«Это решение существует в мире уже около 20 лет, – рассказывает агроном. – На каждые два сантиметра травы приходится 20-сантиметровая синтетическая нить, которая входит в глубину на 18 см и выглядывает на два. Мы словно вбиваем гвозди в доску: максимальная безопасность и герметичность.

Наличие гибрида обеспечивает ряд преимуществ: пластик защищает естественную траву и менее подвержен действиям игроков. Но поддержание смешанного поля еще сложнее, чем можно подумать. Нужно найти способ, чтобы натуральная и синтетическая трава сосуществовали. Поэтому гибрид используется там, где он действительно необходим».

На римском «Олимпийском», по словам Кастелли, условия позволяют использовать чисто натуральную траву: «Сан-Сиро» – это что-то вроде ящика с крышкой: мало света, мало воздуха, нездоровая окружающая среда. Зимой влажность, летом палит жара. Например, на «Олимпико» ситуация совсем иная, учитывая, что это открытый стадион с легкоатлетической дорожкой».

К счастью, современные технологии позволяют переносить такие сложности легче: «Разница между летом и зимой есть, но мы стараемся свести ее к минимуму. Мы используем все доступные технические приспособления. Земля прогревается снизу и поддерживается на уровне 16 градусов 24 на 7. Используются фотосинтезирующие лампы, которые освещают поле на 600 киловатт, чтобы трава росла быстрее. Также у нас есть небольшие теплицы и удобрения для укрепления газона».

Однако при таком календаре критики, похоже, никогда не избежать. «С такой частотой матчей пострадает любая трава, – повторяет Кастелли. – Пока есть две команды на одном стадионе, проблемы будут возникать снова и снова. Единственное реальное решение сейчас – давать газону больше времени на восстановление. Я понимаю, что календарь плотный, но паузы должны соблюдаться: на карту поставлена игра и здоровье игроков».

Вот уже пятый год «Милан» и «Интер» активно обсуждают планы по строительству новой арены, но итальянская бюрократия пока сильно тормозит весь процесс. Вполне возможно, что клубы в конечном счете разъедутся даже на разные стадионы.

Однако если это и произойдет, то точно не в ближайшее время. Пока же клубы продолжают делить общий дом, как это повелось еще с далекого 1955 года.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani; globallookpress.com/Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, Spada/Keystone Press Agency; East News/Francesco Scaccianoce / LiveMedia / DPPI via AFP