Молодежка СКА впервые выиграла чемпионат МХЛ. Победный гол − лакросс Матвея Мичкова

Смотреть ради эмоций!

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«СКА-1946» впервые в истории завоевал Кубок Харламова и стал восьмым обладателем трофея за 13 сезонов Молодежной хоккейной лиги.

В шестом матче команда из Санкт-Петербурга забила по голу в первых двух периодах и после 40 минут вела 2:0. В начале третьего периода «Красная Армия» сократила отставание − в ответ лакросс-гол забил нападающий Матвей Мичков. Этот гол стал для «СКА-1946» победным, соперник отыграть две шайбы не сумел (3:2).

Первые эмоции чемпионов.

Момент вручения капитану «СКА-1946» Марату Хуснутдинову Кубка Харламова.

И несколько ярких фотографий после вручения Кубка. На льду...

... и из раздевалки.

Фото: МХЛ/Илья Смирнов; ska.ru/Сергей Федосеев