Лионель Месси выступил с интервью на ютуб-канале OLGA, поговорив с комиком Миге Гранадасом. Про футбол хватало тем:

● Месси отметил, что не получил почестей от «ПСЖ» после победы на ЧМ-2022;

● в очередной раз не придал особого значения «Золотому мячу»;

● и не сказал ничего определенного насчет следующего чемпионата мира.

Другая часть интервью была посвящена семье и адаптации Месси в США. Пожалуй, она была даже интереснее.

Распорядок дня Месси – ранний подъем, дневной отдых с сериалами

«Мы с малышом встаем в 7 утра, завтракаем, отвозим в школу, затем я иду на тренировку. В час дня возвращаюсь, обедаем с Антонеллой, смотрим телевизор – сериалы, фильмы, что-нибудь такое, можем подремать. В три часа дня забираем детей из школы и отвозим на тренировку – Тьяго играет за 11-летних, Матео – за 8-9-летних. Они очень любят футбол – выросли на нем, смотрели его с рождения. Удобно, что они тренируются там же, где и я.

В 9 часов, когда дети уже спят, мы спокойно проводим время с Антонеллой. Рано ужинаем, рано смотрим ТВ».

Тьяго не нравится быть «сыном Месси»

«Думаю, я хороший отец. Стараюсь приобщить детей к ценностям, к которым приобщали меня, когда я был маленьким. Меня не беспокоит то, что с ними происходит. Как обычно говорят, маленькие дети – маленькие проблемы, а потом они становятся больше. Но сейчас они управляемы.

Антонелла – хорошая мать, я восхищаюсь ей. Она проводит с ними 24 часа. Поездки, матчи, сборная, иногда уезжаем на месяц-полтора – она целый день рядом.

Тьяго – тот, кого мы в детстве приобщили [к ценностям] больше, так как он старший. Его братья последовали примеру. Тьяго не хочет иметь ничего общего с тем, чтобы называться «сыном Месси», ему это не нравится. С Матео они разные – он рассказывает все, его нужно останавливать, а то он говорит все время. Тьяго сложнее общаться, но с Антонеллой у него больше уверенности что-то обсуждать.

Мы бы хотели еще одного ребенка. Это не цель номер один, но посмотрим».

Месси не нравятся лайки и комментарии, а одежду покупает онлайн

«Я часто бездельничаю с мобильным телефоном в руках. Но не ставлю лайки и не пишу комментарии. Ты публикуешь что-то глупое, и это разлетается повсюду. Есть вещи, которых я предпочитаю избегать из-за того, что может произойти дальше. Но в повседневной жизни с семьей и друзьями я ни в чем себе не отказываю.

Бывает время, когда у тебя неудачный день или что-то в этом духе и тебя застают не в лучший момент, чтобы сделать фото – и тот, кто просит о нем, не может понять, как ты можешь сказать «нет». Хотя ты не в настроении или просто не хочется. В мире должны быть места, где я незаметен. В США сейчас это не так, ведь я здесь, но несколько лет назад во многих частях этой страны мог оставаться незамеченным.

Что касается одежды, то как я одеваюсь – это мой выбор. Мы все разные, у каждого свой стиль, кто-то в больше или меньшей степени рискует. Я же больше осторожен. Я много покупаю онлайн, так нравится больше.

В WhatsApp я не использую свои стикеры, да и вообще прохладно отношусь ко всему подобному. Не шлю аудиосообщения – просто текстовые и звонки. А у детей пока еще нет телефонов».

Об одном из лучших друзей – благодаря ему в детстве и встретился с Антонеллой

«У меня всего несколько друзей из Аргентины – я уехал оттуда, когда был маленьким. Один из лучших друзей – двоюродный брат Антонеллы. Тогда мы с ним начали играть за «Ньюэллс», когда нам было по шесть лет – и у них в доме я встретил Антонеллу. Когда я уехал, мы не общались пару лет. Встретились, когда уже было 16-17 лет.

Есть друзья и из сборной – из предыдущего поколения, Маче, Почо, Кун».

Упомянул детей даже в вопросе об окончании карьеры

«Не думал о том, что буду делать после завершения карьеры. И не желаю думать об этом, хочу продолжать получать удовольствие от того, чем занимаюсь.

Что буду делать? Не знаю, мне нравится все, что связано с футболом, мне нравится работа с детьми, преподавание, работа спортивным директором, но я не знаю, с чего начну».

Фото: instagram.com/leomessi; Leco Viana/Keystone Press Agency/Global Look Press