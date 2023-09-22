Месси об участии в ЧМ-2026: «После Кубка Америки посмотрим. Все будет зависеть от самочувствия»
Лионель Месси оценил вероятность своего участия в ЧМ-2026.
«Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026, я уже говорил об этом. Не думаю об этом, потому что до турнира еще далеко, думаю о Кубке Америки [2024].
Цель – принять участие в Кубке Америки в США. Будет приятно сделать это, к тому же мы уже играли на Кубке Америки в США [в 2016 году], было здорово. Хоть мы и проиграли в финале, но турнир нам очень понравился: стадионы, атмосфера, поездки.
После Кубка Америки будет видно, все будет зависеть от самочувствия. Годы проходят, посмотрим, как я буду себя чувствовать. Возможно, в лиге [МЛС] скорости в матчах иные. Будем смотреть за моим состоянием изо дня в день. До турнира еще три года», – сказал форвард «Интер Майами».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
С таким составом они бы уже давно на что то серьёзное претендовали бы, но старый клубничный якорь еще долго будет тянуть их на дно, зная что ты еще не планируешь завершать карьеру в сборной)))
Чемпион мира только украшать будет следующий чемпионат!
какой ему чемпионат мира, если он уже сейчас не выдерживает нагрузки. КА под вопросом, а точнее его физ. форма к нему.