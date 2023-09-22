Месси об участии в ЧМ-2026: «После Кубка Америки посмотрим. Все будет зависеть от самочувствия»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Лионель Месси оценил вероятность своего участия в ЧМ-2026.

«Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026, я уже говорил об этом. Не думаю об этом, потому что до турнира еще далеко, думаю о Кубке Америки [2024].

Цель – принять участие в Кубке Америки в США. Будет приятно сделать это, к тому же мы уже играли на Кубке Америки в США [в 2016 году], было здорово. Хоть мы и проиграли в финале, но турнир нам очень понравился: стадионы, атмосфера, поездки.

После Кубка Америки будет видно, все будет зависеть от самочувствия. Годы проходят, посмотрим, как я буду себя чувствовать. Возможно, в лиге [МЛС] скорости в матчах иные. Будем смотреть за моим состоянием изо дня в день. До турнира еще три года», – сказал форвард «Интер Майами».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aidos_1979
Ну Лео пожалей ты уже молодое топовое поколение сборной Португалии.)
С таким составом они бы уже давно на что то серьёзное претендовали бы, но старый клубничный якорь еще долго будет тянуть их на дно, зная что ты еще не планируешь завершать карьеру в сборной)))
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa! bolshe chem klub
ЧМ без МЕССИ? - не представляю!

Чемпион мира только украшать будет следующий чемпионат!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Питер Пэн
Ответ Barsa! bolshe chem klub
ЧМ без МЕССИ? - не представляю! Чемпион мира только украшать будет следующий чемпионат!
Легендарный камерунский нападающий Роже Милла играл аж 42 года и даже гол забил на ЧМ-94
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Кораблев
Ответ Barsa! bolshe chem klub
ЧМ без МЕССИ? - не представляю! Чемпион мира только украшать будет следующий чемпионат!
не смеши себя, и других)))
какой ему чемпионат мира, если он уже сейчас не выдерживает нагрузки. КА под вопросом, а точнее его физ. форма к нему.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muhammad Juraev
Как же у 🍓 горит от ЧМ Месси)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jam.football
Месси многое сделал для сборной. Понятно, что он культ и в любом возрасте будет лидером (вероятно к ЧМ если и поедет, то раздевалки). Но уже понятно, что он устал от футбола. Несмотря на то как он любит эту игру. Месси всего достиг и взобрался на вершину, а после вершины хочется спуститься, то есть больше не форсировать карьеру и тихонько заканчивать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Питер Пэн
Ответ Питер Пэн
Легендарный камерунский нападающий Роже Милла играл аж 42 года и даже гол забил на ЧМ-94
в возрасте 42 лет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Петров
Ответ Александр Кораблев
не смеши себя, и других))) какой ему чемпионат мира, если он уже сейчас не выдерживает нагрузки. КА под вопросом, а точнее его физ. форма к нему.
чувак, да пусть он банке сидит, главное чтоб приехал! Как и КриРо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий