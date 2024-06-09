Охранник ударил игрока 2Drots по лицу – Медиалига считает, что «выполнял свою работу»
Нанес черепно-мозговую травму.
Кошмар в матче Winline Медиалиги – ударили игрока 2Drots. Это случилось в восьмом туре, в матче «Народной Команды» и 2Drots.
Звезда 2Drots Алекс Стиль не участвовал в матче. По ходу первого тайма он пытался пройти в одну из зон стадион (скорее всего, на бровку 2Drots) – охранник не пустил. Между ними возник конфликт и охранник ударил Стиля по лицу.
Момент сняли с трибуны.
«Я ему сказал, что я игрок команды. Он меня вот так схватил [за футболку] и сжал. Я его оттолкнул, говорю: «Ты че делаешь?» И он мне по ##### [лицу] дал».
Происходящее после удара зафиксировал в двухминутном видео Севастиан Терлецкий – автор телеграм-канала «Крысева». Кратко перескажем его.
● Стиль сразу позвал технического директора Медиалиги Дмитрия Кортаву: «Дим, ты видел что он сделал? Просто по ##### [лицу] дал мне. Вы че, больные? Ты че, #####, клоун ######».
● Дальше завязался спор между охранником и Стилем.
Стиль: Какой толкаться? Я тебя по лицу, #####, ударил? Я тебя оттолкнул от себя, а ты по лицу бьешь. Ты в себе вообще?
Охранник: Я тебя, во-первых, не ударил.
Стиль: В смысле не ударил? #####, показывайте камеры. Сука, ты кто такой вообще?
● К месту подбежали еще несколько охранников. Лица у всех закрыты. Дмитрию Кортаве приходится остановить их и несколько раз повторить: «Спокойно. Это игрок команды». Один их охранников громко объявил: «Мужики, это игрок команды».
● Один из охранников громко начал спорить со Стилем: «Ты как разговариваешь? Ты как разговариваешь?»
● Все происходит в нескольких метров от трибуны с болельщиками 2Drots. По видео заметно, что 90 процентов из них – дети.
● На поле замечают конфликт. Кортава громко командует: «Начинай игру. Начинай!» Но к месту уже подбежали несколько игроков 2Drots. «Алекса ударили по лицу», – подсказывает зритель с трибуны.
«Стиль, че такое?» – «##### [ударил] по лицу мне. Я упал, головой ударился».
Охранники выглядят растерянно. «Вы че, безголовые? Здесь одни дети. Вы че вообще делаете?» – спрашивает кто-то из игроков 2D. Один из людей в черном (единственный, у кого открыто лицо) отвечает: «Он стоял, орал, с ним все нормально было. Пацаны, вы не видели ничего, не надо выводы делать”.
● В итоге миротворцем выступает глава службы безопасности Медиалиги Дэн Безопасность. Он увел Алекса.
Что со Стилем? Врач 2Drots говорит о небольшой черепно-мозговой травме
Сразу после диалога с охранниками Стиля увели в машину скорой помощи (она дежурит на матчах).
«У Стиля небольшая черепно-мозговая травма. Его немного подташнивает, кружится голова. Есть небольшое сотрясение. Ничего серьезного, пару дней и он будет в норме», – рассказала врач 2Drots Вилена Иванцова «Крысеве».
Стиль вернулся на бровку 2Drots уже по ходу первого тайма – трибуна 2Drots встретила его аплодисментами.
Версия Медиалиги: охранник выполнял работу, у Стиля не было аккредитации (кажется, была)
Важный момент: с пятого сезона на матчах Медиалиги работают новые охранники. Лига никак не анонсировала их, не рассказывали детали. Но все заметили, что теперь на играх присутствуют люди с закрытыми лицами.
«Наши охранники обеспечивали безопасность, в том числе и тебе, чтобы ты здесь спокойно стоял и снимал, – объяснял Николай Осипов (президент Медиалиги) в интервью «Крысеве». – Алекс без аккредитации был не пущен на поле, что является работой охранника.
Так понимаю, Стиль на повышенных тонах пытался убедить охранника разрешить пройти и толкнул, на что получил ответную реакцию.
Рукоприкладство? А Стиль что делал, толкая охранника? Или в твоей жизни тебе можно все, а охранникам, обеспечивающим безопасность, ничего? Охранники делают свою работу, у вас у всех есть аккредитации, что позволяет вам беспрепятственно проходить по любой территории стадиона».
Высказался и Сослан Дзалаев – бывший тренер по физподготовке FC Bus, известный по истории с Арсением Капитановым. Теперь он тоже отвечает за безопасность на матчах Медиалиги. Основные тезисы такие же: Стиль первым нагрубил и был без аккредитации.
«Алекс пытался пройти на поле без аккредитации,охрана выполняла свою работу! Алекс оттолкнул охранника с фразой “Я пройду”. Он чуть ли не кричал это и первый применил рукоприкладство.
Когда мы подбежали, Алекс уже начал приукрашивать, на что охранник его попросил не врать и сказал, что он первый толкнул. Ответ Алекса: «Но я не по ##### [лицу] тебе дал».
Это легко можно было бы решить, если бы Алекс не из космоса отвечал, а спокойно сказал, что он игрок. И попросил бы позвать меня или Дена.
Лига всячески старается обезопасить зрителей и всех участников турнира! Поэтому не надо ########### [выпендриваться], а нужно общаться спокойно и на равных! Делая грубость жди ответной реакции. Все просто».
Николаю Осипову Стиль ответил (да-да, в медиафутболе все очень оперативно):
«Больно, что в 21 веке за то, что ты хочешь пройти к команде, которая забивает гол, имея АККРЕДИТАЦИЮ (для мистера Николая), получаешь без разбора по лицу за толчок!
Можно что угодно сделать, послать оттолкнуть, увести, но не БИТЬ ПО ЛИЦУ!
Да еще и на глазах у болельщиков моей команды.
В Коле я разочарован, он защищает охранника, который сам подошел и просил прощения у меня, сказав, что был неправ .
Получается, он считает это нормальным!
А кто там говорит, что я упал валялся. Вы просто идиоты. У меня нога еще болит, я ударился головой, защищая ногу, чтобы с ней ничего не случилось, плюс разбил дорогие очки!
В общем топ! Врываюсь в 30 лет ударом по лицу Спасибо за подарок МФЛ».
В качестве доказательства Стиль приложил видео своей руки – на ней желтая аккредитация участника матча.
На видео с ударом этот браслет есть на левой руке стиля. Точно такой же у «Крысевы» – он позволяет проходить на бровки, к командам. Видимо, как раз к 2Drots пытался пройти Стиль.
Нагучев не понимает, зачем охранники скрывают лица, Кузнецов из 2Drots говорит, что дело может дойти до суда
Наверняка в понедельник будет полновесная реакция на инцидент – в первую очередь от 2Drots. Но уже сейчас есть первые реакции.
«Кто-нибудь может объяснить, почему эти герои Медиалиги скрывают свои лица?» – недоумевал комментатор лиги Роман Нагучев.
«Сейчас меры жесткие, если не сказать жестокие, – написал журналист и президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров. – Если кто-то пытается физически воздействовать на безопасника, то утыкается лицом в землю в любом случае.
Очень жаль Стиля и хочется пожелать, чтобы не было сотряса. Хочется дизреспект выразить охраннику за удар по лицу.
Но ситуация такова, что если ты пришел без аккреда, начал качать права с охраной и попытался вступить в физический контакт, то заканчивается все вот так.
Но по идее, сотрудника должны наказать. Ну и самому ему должно быть западло бить пацана ростом 170, которого явно знают все трибуны».
«Ситуация со Стилем – безобразие, – рассказал главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов «Крысеве». – Люди, которые должны охранять порядок, его нарушают. Говорить, что Стиль кого-то толкнул, ударил… Он может сказать грубое слово, но они не имеют права его бить. Это уголовное дело! Я считаю, в праве подать на это в суд. У нас есть записи.
Слова Осипова? Я не знаю, почему он так сказал, пусть объяснит. Если есть видео, как Стиль первым начал, то суд может принять другое решение. У меня видео, где бьют Стиля наотмашь – это уголовное дело.
Алекс готов идти до конца – до суда.
Можно по-другому сделать – ######## [избить] их тоже. Поймать, адрес узнать и ######## [избить]. А почему нет? Кто разрешал ему, обладающему навыками рукопашного боя, бить простого человека, который меньше его. Я считаю, мы в праве поймать его и ######## [избить]. Почему нет?»
Нагучев рассказал рецепт окрошки. Это протест в Медиалиге – из-за чего?