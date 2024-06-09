Охранник ударил игрока 2Drots по лицу – Медиалига считает, что «выполнял свою работу»

Нанес черепно-мозговую травму.

Кошмар в матче Winline Медиалиги – ударили игрока 2Drots. Это случилось в восьмом туре, в матче «Народной Команды» и 2Drots.

Звезда 2Drots Алекс Стиль не участвовал в матче. По ходу первого тайма он пытался пройти в одну из зон стадион (скорее всего, на бровку 2Drots) – охранник не пустил. Между ними возник конфликт и охранник ударил Стиля по лицу.

Момент сняли с трибуны.

«Я ему сказал, что я игрок команды. Он меня вот так схватил [за футболку] и сжал. Я его оттолкнул, говорю: «Ты че делаешь?» И он мне по ##### [лицу] дал».

Происходящее после удара зафиксировал в двухминутном видео Севастиан Терлецкий – автор телеграм-канала «Крысева». Кратко перескажем его.

● Стиль сразу позвал технического директора Медиалиги Дмитрия Кортаву: «Дим, ты видел что он сделал? Просто по ##### [лицу] дал мне. Вы че, больные? Ты че, #####, клоун ######».

● Дальше завязался спор между охранником и Стилем.

Стиль: Какой толкаться? Я тебя по лицу, #####, ударил? Я тебя оттолкнул от себя, а ты по лицу бьешь. Ты в себе вообще?

Охранник: Я тебя, во-первых, не ударил.

Стиль: В смысле не ударил? #####, показывайте камеры. Сука, ты кто такой вообще?

● К месту подбежали еще несколько охранников. Лица у всех закрыты. Дмитрию Кортаве приходится остановить их и несколько раз повторить: «Спокойно. Это игрок команды» . Один их охранников громко объявил: «Мужики, это игрок команды».

● Один из охранников громко начал спорить со Стилем: «Ты как разговариваешь? Ты как разговариваешь?»

● Все происходит в нескольких метров от трибуны с болельщиками 2Drots. По видео заметно, что 90 процентов из них – дети.

● На поле замечают конфликт. Кортава громко командует: «Начинай игру. Начинай!» Но к месту уже подбежали несколько игроков 2Drots. «Алекса ударили по лицу», – подсказывает зритель с трибуны.

«Стиль, че такое?» – «##### [ударил] по лицу мне. Я упал, головой ударился».

Охранники выглядят растерянно. «Вы че, безголовые? Здесь одни дети. Вы че вообще делаете?» – спрашивает кто-то из игроков 2D. Один из людей в черном (единственный, у кого открыто лицо) отвечает: «Он стоял, орал, с ним все нормально было. Пацаны, вы не видели ничего, не надо выводы делать”.

● В итоге миротворцем выступает глава службы безопасности Медиалиги Дэн Безопасность. Он увел Алекса.

Что со Стилем? Врач 2Drots говорит о небольшой черепно-мозговой травме

Сразу после диалога с охранниками Стиля увели в машину скорой помощи (она дежурит на матчах).

«У Стиля небольшая черепно-мозговая травма. Его немного подташнивает, кружится голова. Есть небольшое сотрясение. Ничего серьезного, пару дней и он будет в норме», – рассказала врач 2Drots Вилена Иванцова «Крысеве».

Стиль вернулся на бровку 2Drots уже по ходу первого тайма – трибуна 2Drots встретила его аплодисментами.

Версия Медиалиги: охранник выполнял работу, у Стиля не было аккредитации (кажется, была)

Важный момент: с пятого сезона на матчах Медиалиги работают новые охранники. Лига никак не анонсировала их, не рассказывали детали. Но все заметили, что теперь на играх присутствуют люди с закрытыми лицами.

«Наши охранники обеспечивали безопасность, в том числе и тебе, чтобы ты здесь спокойно стоял и снимал, – объяснял Николай Осипов (президент Медиалиги) в интервью «Крысеве». – Алекс без аккредитации был не пущен на поле, что является работой охранника.

Так понимаю, Стиль на повышенных тонах пытался убедить охранника разрешить пройти и толкнул, на что получил ответную реакцию.

Рукоприкладство? А Стиль что делал, толкая охранника? Или в твоей жизни тебе можно все, а охранникам, обеспечивающим безопасность, ничего? Охранники делают свою работу, у вас у всех есть аккредитации, что позволяет вам беспрепятственно проходить по любой территории стадиона».

Высказался и Сослан Дзалаев – бывший тренер по физподготовке FC Bus, известный по истории с Арсением Капитановым. Теперь он тоже отвечает за безопасность на матчах Медиалиги. Основные тезисы такие же: Стиль первым нагрубил и был без аккредитации.

«Алекс пытался пройти на поле без аккредитации,охрана выполняла свою работу! Алекс оттолкнул охранника с фразой “Я пройду”. Он чуть ли не кричал это и первый применил рукоприкладство.

Когда мы подбежали, Алекс уже начал приукрашивать, на что охранник его попросил не врать и сказал, что он первый толкнул. Ответ Алекса: «Но я не по ##### [лицу] тебе дал».

Это легко можно было бы решить, если бы Алекс не из космоса отвечал, а спокойно сказал, что он игрок. И попросил бы позвать меня или Дена.

Лига всячески старается обезопасить зрителей и всех участников турнира! Поэтому не надо ########### [выпендриваться], а нужно общаться спокойно и на равных! Делая грубость жди ответной реакции. Все просто».

Николаю Осипову Стиль ответил (да-да, в медиафутболе все очень оперативно):

«Больно, что в 21 веке за то, что ты хочешь пройти к команде, которая забивает гол, имея АККРЕДИТАЦИЮ (для мистера Николая), получаешь без разбора по лицу за толчок!

Можно что угодно сделать, послать оттолкнуть, увести, но не БИТЬ ПО ЛИЦУ!

Да еще и на глазах у болельщиков моей команды.

В Коле я разочарован, он защищает охранника, который сам подошел и просил прощения у меня, сказав, что был неправ .

Получается, он считает это нормальным!

А кто там говорит, что я упал валялся. Вы просто идиоты. У меня нога еще болит, я ударился головой, защищая ногу, чтобы с ней ничего не случилось, плюс разбил дорогие очки!

В общем топ! Врываюсь в 30 лет ударом по лицу Спасибо за подарок МФЛ».

В качестве доказательства Стиль приложил видео своей руки – на ней желтая аккредитация участника матча.

На видео с ударом этот браслет есть на левой руке стиля. Точно такой же у «Крысевы» – он позволяет проходить на бровки, к командам. Видимо, как раз к 2Drots пытался пройти Стиль.

Нагучев не понимает, зачем охранники скрывают лица, Кузнецов из 2Drots говорит, что дело может дойти до суда

Наверняка в понедельник будет полновесная реакция на инцидент – в первую очередь от 2Drots. Но уже сейчас есть первые реакции.

«Кто-нибудь может объяснить, почему эти герои Медиалиги скрывают свои лица?» – недоумевал комментатор лиги Роман Нагучев .

«Сейчас меры жесткие, если не сказать жестокие, – написал журналист и президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров . – Если кто-то пытается физически воздействовать на безопасника, то утыкается лицом в землю в любом случае.

Очень жаль Стиля и хочется пожелать, чтобы не было сотряса. Хочется дизреспект выразить охраннику за удар по лицу.

Но ситуация такова, что если ты пришел без аккреда, начал качать права с охраной и попытался вступить в физический контакт, то заканчивается все вот так.

Но по идее, сотрудника должны наказать. Ну и самому ему должно быть западло бить пацана ростом 170, которого явно знают все трибуны».

«Ситуация со Стилем – безобразие, – рассказал главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов «Крысеве». – Люди, которые должны охранять порядок, его нарушают. Говорить, что Стиль кого-то толкнул, ударил… Он может сказать грубое слово, но они не имеют права его бить. Это уголовное дело! Я считаю, в праве подать на это в суд. У нас есть записи.

Слова Осипова? Я не знаю, почему он так сказал, пусть объяснит. Если есть видео, как Стиль первым начал, то суд может принять другое решение. У меня видео, где бьют Стиля наотмашь – это уголовное дело.

Алекс готов идти до конца – до суда.

Можно по-другому сделать – ######## [избить] их тоже. Поймать, адрес узнать и ######## [избить]. А почему нет? Кто разрешал ему, обладающему навыками рукопашного боя, бить простого человека, который меньше его. Я считаю, мы в праве поймать его и ######## [избить]. Почему нет?»

Нагучев рассказал рецепт окрошки. Это протест в Медиалиге – из-за чего?