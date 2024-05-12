Lotus в форме советской армии и ужасная травма Табриза. Главное в четвертом туре Медиалиги

Закончился четвертый тур Winline Медиалиги. Ниже – главное: голы, моменты и сюжеты.

«Амкал» проиграли DMedia в Минске, трижды попав в штангу

DMedia – Амкал (1:0)

Матч имени штанги . Амкал доминировал на поле национального стадиона в Минске и трижды за первый тайм попадал в штангу. DMedia забили во втором тайме – рикошетом от той же самой штанги.

После игры DMedia в полном составе поблагодарили штангу.

Теперь у DMedia три победы в трех матчах – лучшая команда сезона после «Броуков» и «Десятки». Главный бомбардир минчан – 22-летний атакующий полузащитник Иван Воробьев, весной отказавший клубу из Первой лиги Беларуси ради DMedia.

Безумный старт от ФК «10»: четыре победы – 17:0, у Кутуза 12 голов

FC Bus – ФК «10» (0:6)

ФК «10» продолжает маршировать по Медиалиге. После 2Drots (3:0), Lotus (3:0), «Денег Рокетов» (5:0) пострадал FC Bus.

Можно заранее предсказать, как пройдет матч «Десятки». Кутуз много забьет («Басу» – покер), Кирей станет второй звездой, а Помазан не пропустит. Против FC Bus качественно включился и Никита Шершнев – два ассиста (четыре, если считать красным мячом).

Главные цифры.

● ФК «10» – лучшая, команда пятого сезона. 17 забитых, 0 пропущенных, 12 очков

● Кутуз – лучший бомбардир пятого сезона. У него 12 голов. У ближайшего преследователя – Алишера Рахимова – 5

● «Десятка» чаще всех забивает красным мячом – три гола. Все у Кутуза.

Забавно, что в конце матча фан-трибуна «Десятки» скандировала «Сережа Кутузов в прошлом сезоне был мертвым грузом». В МФЛ-4 Сергей забил только два мяча – видимо, копил силы.

Еще один сюжет матча – буря Алана Гатагова. Президента FC Bus удалили с поля (да, теперь он играет) в начале второго тайма. Дипломатичный пересказ монолога Гатагова: назвал Медиалигу мафией, оскорбил Николая Осипова, Дмитрий Жилинского и Азамата Мусагалиева, заявил, что уходит в баскетбол. Обычно в таких угрозах Алан не переходит к делу – посмотрим, как будет на этот раз.

«Родина Медиа» забила первые голы в сезоне, дебютный мяч у Прокопа

«Родина Медиа» – «Рома» (2:1)

Чемпион третьего сезона начал серовато: две победы по буллиталити и ноль голов. Да-да, до матча с «Ромой» «Родина Медиа» не забивала с игры. Но сегодня исправились.

Счет открыл Прокоп с пенальти – это его первый гол за клуб. Ближе к концу тайма Хантер замкнул навес Муссы.

Несмотря на сложности с голами, у «РМ» первое место в группе A. У «Ромы» дела так себе. Недавно Ромарой радовался тому, что команда много тренируется, а игроки в отличной форме. Но в четырех турах «Рома» набрала лишь два очка: четвертое место в группе и солидное отставание от идущих третьими Fight Nights. Если срочно не завоевать очки, то даже за стыки зацепиться не получится.

«Мне пытаются предъявить за фразу, что «Рома» вернула медиафутбол, – объяснял Ромарой после матча. – Мне кажется, что мы прикольно делаем. Мы сами пытаемся как-то каждый матч подогреть. «Рома» развивается».

Кошмарный фол игрока GOATS и первое поражение «Броуков»

«БроукБойз» – GOATS (1:2).

Во втором тайме защитник GOATS Роман Романов жесточайше въехал в колено Табризу Мирзоалиеву. На тот момент «Броуки» вели 1:0. На эпизод больно смотреть.

Травма оказалась настолько серьезной, что скорая подъехала к полю и сразу увезла Табриза в больницу.

«Его на год надо дисквалифицировать», – рассвирипел на бровке президент «Броуков» Дмитрий Егоров. Почти сразу он объяснил позицию в своем телеграм-канале:

«Медиалига давно не медиа. Все это знают. Остались медиа команды. Из от сил 8-10. У некоторых из них есть подбор игроков, селекция, стиль, футбол. Остальные – пассажиры, которые формируются непонятно как, тренируются непонятно как и заявляются непонятно как. Они приходят и тупо ######, ломают, прыгают . Только что сломали карьеру молодому парню. И от этого никакой защиты, ответственности».

Травма Табо шокировала «Броуков» – они пропустили второй и не смогли отыграться. В конце матча арбитр не поставил пенальти – игрок GOATS подыграл локтем в штрафной. Как сказал Станислав Сухина в интервью «Некласико», арбитр ошибся в этом эпизоде.

У «БроукБойз» первая потеря очков в пятом сезоне и первое поражение в основное время с 30 апреля 2023-го.

Что было еще?

Lotus – «Деньги Рокетов» (0:3). Lotus по-прежнему худшая команда пятого сезона: после четырех туров ноль очков и нет забитых. «Деньги Рокетов» впервые победили и сохраняют шансы на стыки (4 очка, третье место в группе). До спасительного окна дозаявок, в которое команду пополнит десант из Rocket Team, остался тур.

Fight Nights – СКА (2:1). Баста вернулся на бровку СКА, но клубу это не помогло. Fight Nights открыли счет после классного разрезающего паса Владимира Забавина – забил Щербак. Это его первый гол за клуб – он пришел в FN перед пятым сезоном.

FN победили без главного тренера: в первом тайме Дмитрия Смирнова удалили за действия спортивного директора Дмитрия Шишкова – тот выбил мяч в сторону. Да, в пятом сезоне тренеров удаляют за действия представителей клуба.

После трех матчей у Fight Nights шесть очков, третье место в группе и отличные шансы пробиться в плей-офф. У СКА дела похуже – только два балла.

«Народная Команда» – «Тандем» (0:1). Матч едва не сгенерировал хайлайт тура. В последней атаке вратарь «Народной» Владлен побежал на угловой и...забил. Но арбитр заметил фол и отменил гол.

Это уже третье поражение «Народной» на старте сезона. В МФЛ-4 команда болельщиков «Спартака» рубилась в 1/4 финала, в этом сезоне рискует не попасть даже в стыки.

«Матч ТВ» – «Кони» (2:3). Какой тур Медиалиги без бодрой перестрелки? В прошлые выходные радовали «Рома» и СКА, в этом мы увидели шоу от «Матч ТВ» и «Коней»: пять голов, дебютная банка от Дамира Трегулова, супергол Саид-Али Ахмаева (его покажем ниже) и победный от «Коней» за 16 секунд до конца. Вау.

Ассист тура – пас Соснина через полполя

Матч «Броуков» и «Козлов» начался с очередного гола Алишера и роскошного паса Антона Соснина через половину поля. Соснин напомнил, что и в 34 он один из самых техничных и умных хавбеков Медиалиги.

Дебют тура – Отар Кушанашвили

Медиадиректор «Родины Медиа» появился в футболке с надписью «Наивеличайший», произнес яркую речь в круге (начиналась со слов «Мы ##### всех») и отыграл четыре минуты грязного времени. А после, как обычно, выдал бурю эмоций.

«Как только я вернулся в команду, появился на поле, мы тут же прервали безголевую серию , – хвалился Наивеличайший в интервью Спортсу. – Why? Потому что главное достояние Медиалиги. Не Азамат Мусагалиев, не Баста, а Отар Шалвович Кушанашвили».

Перформанс тура – Lotus в форме советской армии

На поле у Lotus проблемы, но по перформансам команда среди лучших. На воротах играет Иван Скрипник в ретро-форме с кепкой. В третьем туре Lotus исполнили хаку – избито, но впечатляет.

На матч с «Деньгами Рокетов» Lotus вышли в форме советской армии.

Гол тура – пушка форварда «Коней»

Саид-Али Ахмаев соорудил один из лучших голов сезона – примерно с 30 метров, изящно, не глядя на ворота. Ахмаев – воспитанник «Спартака», а в «Конях» он не только играет, но и руководит клубом.

«Это победа молодых гениев над скуфами». Главное из третьего тура Медиалиги

Штанга – главный герой матча в Минске. «Амкал» попал в нее трижды и проиграл