30 важнейших людей в истории медиафутбола
Медиафутбол существует с лета 2018-го. Индустрия совсем молодая, но уже обзавелась собственными героями. Ниже – 30 важнейших людей в истории медийного футбола. Те, кто больше остальных повлиял на него.
Медиафутбол существует с лета 2018-го. Индустрия совсем молодая, но уже обзавелась собственными героями. Ниже – 30 важнейших людей в истории медийного футбола. Те, кто больше остальных повлиял на него.
- зашел в пост
- пролистнул сразу вниз
- поставил минус
- поржал с комментов и заплюсовал кайфофые
- вышел из поста.
тем более, когда эта душа уже пару лет как отсутствует и возвращаться не собирается
То, что ты в жизни своей не читал, и так видно. Мог и не говорить.