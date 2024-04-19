1 мин.

30 важнейших людей в истории медиафутбола

140

Медиафутбол существует с лета 2018-го. Индустрия совсем молодая, но уже обзавелась собственными героями. Ниже – 30 важнейших людей в истории медийного футбола. Те, кто больше остальных повлиял на него.

logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoНиколай Осипов
logoДмитрий Егоров
logoФедор Маслов
logoГерман Эль Класико
logoДмитрий Кортава
logoWinline Медиалига
logoСевастиан «Крысева» Терлецкий
logoДмитрий Кузнецов
logoНекит 2Drots
logoДаниил Крапивников
logoАндрей Сибскана
logoДенис Зубко
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
logoВасилий Уткин
logoАлександр Алаев
logoЕвгений Спиряков
logo«T-Killah» Александр Тарасов
logoПрокоп
logo«Манна» Станислав Манаев
logoРомарой
logoЭдамс
logoДмитрий Тарасов
logoСергей Дурасов
logoВасилий Маврин
logoНечай
logoФинито
logoАзамат Мусагалиев