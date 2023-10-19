Какой же яркий год был в медиафутболе! Вспоминаем главные моменты 2023-го c коллажом от Sports.ru

Все на одной картинке.

Декабрь – идеальное время для подведения итогов. В этом году медиафутбол сделал очередной шаг вперед: больше классных команд, крутых стадионов и топовых матчей. Инфоповодов было так много, что к концу года легко что-то забыть. Не беда – как и в прошлом декабре, мы собрали главные события года в коллаже.

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А теперь – о событиях, которые вошли в коллаж .

● Год начался с казахстанской медиалиги. Матч «Броуков» и 2Drots привел к потасовке, а после игры президенты клубов вышли один на один. Мы запомним совместное фото Некита и Райзена после драки: оба с синяками, покрасневшими глазами, но счастливые.

● Алан Гатагов – одно из открытий 2023-го. «Камон, файт» и «уважайте его величество футбол, прихожане» – в зале славы мемов медиафутбола.

● «Народная Команда» привела в Winline Медиалигу болельщиков «Спартака». Их opus magnum – спартаковское дерби с «Бей Беги» на «Открытии» и масштабная поддержка Георгия Ярцева баннерами.

● «Амкал» и 2Drots сошлись в полуфинале третьего сезона Медиалиги. Болельщики оценили афишу: 232 тысячи одновременно смотрели матч на ютубе. Это рекорд онлайна в медиафутболе, который так и не побили в этом году.

● Медиафутбол часто упрекают в недостатке медийности. Тезис опровергает Михаил Литвин: блогер-миллионник (больше 11 млн подписчиков на ютубе) активно участвует в жизни своего «Сахалинца» и даже играет за него. Настоящий медийный президент.

● Биг боссы «Десятки» Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов по-прежнему очень плотно участвовали в жизни клуба (хотя и реже появлялись на поле).

● В 2023-м Медиалига открыла много новых стадионов, но самый главный – «Лужники». Здесь прошел финал третьего сезона: битва 2Drots и «Родины Медиа» собрала 21 643. Но подождите, это еще не рекорд сезона.

● Сенсация финала МФЛ-3 – победа «Родины Медиа». Было ярко: первое поражение 2D в финале МФЛ, первое чемпионство «РМ» и уникальный хет-трик Дмитрия Тарасова.

● Отдельный хайлайт праздничного вечера в «Лужниках» – Отар Кушанашвили. Медиадиректор «Родины Медиа» праздновал чемпионство голым по пояс – таким и попал в наш коллаж.

● Защитник «Броуков» Сергей Шаюнов исполнял послематчевый буллит: обыграл вратаря, замер в 10 сантиметрах от линии ворот и…умудрился пробить мимо. Можно пересматривать бесконечно.

● В июле 2Drots выиграли Московский Кубок Селебрити – последний непокоренный трофей медиафутбола.

● После третьего сезона президенты всех клубов Медиалиги собрались в «Черной комнате» для обсуждения проблем лиги. Событие назвали «президентский стол». Супертопы и раньше собирались вместе, но впервые – в публичном формате.

● Символом 2023-го у «Амкала» был Федос. В третьем сезоне, когда у клуба закончились голкиперы, ветеран встал в ворота. И на протяжение всего года сохранял оптимизм. А в «Амкале» это нелегко.

● Август – старт Кубка России. От медиафутбола впервые участвовали три команды.

Новичок – «Родина Медиа» – проиграла в первом же раунде, но запомнилась дебютом в Кубке своего президента и музыкального продюсера Текилы. У него даже появилась карточка на Transfermarkt.

● 1/64 финала Кубка России в сухом доке в Мурманской области. Зачем? Для кого? Поняли немногие. Но одно точно – такого эпичного антуража в матче Кубка еще не было.

● 2Drots не смогли обыграть «Химки» и вылетели в 1/32 Кубка России. После первого гола Андрей Талалаев издевательски показал в камеру счет – в профессиональном футболе тоже умеют в трэшток.

● Радимов идеально ворвался в медиафутбол. Главный тренер «Чисто Питер» всю осень прожаривал 2Drots: смеялся над Слоном и предлагал Некиту исполнить его хит «Красная помада» перед матчем. Батя.

● У «Амкала» год получился не самым ярким, но у президента клуба – Германа Эль Класико – есть повод для радости. В сентябре у Германа родился сын.

● ФК «Деньги» выпустили классную форму – «от сглаза, нечисти и нечистой силы». На ней изображен чертополох и зверобой. Колдовство не сработало – единственный матч в этой форме «Деньги» проиграли.

● В медиафутболе тоже есть жанр «наши за границей». Летом хавбек 2Drots Борис Фартуна перешел в «КАМАЗ». Весь медиафутбол следил за его успехами «КАМАЗа» Фартуны и размышлял о том, кто еще может мигрировать в профи.

● Великая развязка финала МФЛ-4: безумные крики Звездина, помрачение рассудка Алишера и упущенное чемпионство «БоукБойз». Бывали ли в медиафутболе более эпичные моменты?

● «Титан» – чемпион четвертого сезона Медиалиги. В любительском футболе клуб выиграл все, но в медийном это первый трофей.

● В 2023-м Уткин сиял: его «Эгриси» выбил 2Drots, выиграл бронзу четвертого сезона, а Василий запомнился желтой прической и эмоциями. Но главный образ года – разумеется, культовый Обеликс.

● Босс Fight Nights Камил Гаджиев провел ударный год. Его клуб стал четвертым в МФЛ-4, а президент забивал за FN в казахстанской медиалиге и отплясывал лезгинку после побед.

● Итоги 2023-го подводила премия Media Football Awards. Звезда «Титана» Василий Маврин добавил к чемпионскому кубку приз Игроку года в медиафутболе. Лучший.

● В этом году 2Drots открыли новый жанр – шоу-матчи против топ-клубов РПЛ на больших стадионах. Победа над ЦСКА запустила разговоры о вайлд-кард в РПЛ, а с «Динамо» получилось просто яркое шоу.

● В матче «Динамо» и 2Drots главный тренер «самураев» Дмитрий Кузнецов отыграл 8 минут. Как же стильно смотрится кислотно-розовая форма на чемпионе СССР!

● А еще на матче зафиксировали рекорд посещаемости для игр с участием медийных команд – 22 244 зрителя. Наверняка часть пришла на «Динамо», но все равно мощно.

● В 2023-м у Медиалиги появилась сборная. Пусть и без игроков «Амкала» и 2Drots, но команда набирает ход – сыграла против «Крыльев» на стадионе ЧМ и сборной ФНЛ в Махачкале. Впереди чемпионат мира по медиафутболу.

Отдельный стиль – кастомная форма cборной с отсылками к Кандинскому. Именно в ней сыграл главный художник медиафутбола Володя XXL.

● Фан-факт: в 2022-м Медиалигу выигрывали только 2Drots. Год спустя у турнира два новых чемпиона.

● Президент Медиалиги Николай Осипов остался самым влиятельным человеком в медийном футболе.

Фото: Winline Медиалига // Московский Кубок Селебрити