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Какой же яркий год был в медиафутболе! Вспоминаем главные моменты 2023-го c коллажом от Sports.ru

ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Отар Кушанашвили Отар Кушанашвили
БроукБойз БроукБойз
ЛФК «Титан» ЛФК «Титан»
Winline Медиалига Winline Медиалига
Московский Кубок Селебрити Московский Кубок Селебрити
Василий Маврин Василий Маврин
Лужники Лужники
Родина Медиа Родина Медиа
Герман Эль Класико Герман Эль Класико
«T-Killah» Александр Тарасов «T-Killah» Александр Тарасов
2Drots 2Drots
Народная Команда Народная Команда
Борис Фартуна Борис Фартуна
Николай Осипов Николай Осипов
Василий Уткин Василий Уткин
Камил Гаджиев Камил Гаджиев
Сборная Медиалиги
Медиафутбол Медиафутбол

Все на одной картинке.

Декабрь – идеальное время для подведения итогов. В этом году медиафутбол сделал очередной шаг вперед: больше классных команд, крутых стадионов и топовых матчей. Инфоповодов было так много, что к концу года легко что-то забыть. Не беда – как и в прошлом декабре, мы собрали главные события года в коллаже.

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А теперь – о событиях, которые вошли в коллаж.

● Год начался с казахстанской медиалиги. Матч «Броуков» и 2Drots привел к потасовке, а после игры президенты клубов вышли один на один. Мы запомним совместное фото Некита и Райзена после драки: оба с синяками, покрасневшими глазами, но счастливые.

● Алан Гатагов – одно из открытий 2023-го. «Камон, файт» и «уважайте его величество футбол, прихожане» – в зале славы мемов медиафутбола.

● «Народная Команда» привела в Winline Медиалигу болельщиков «Спартака». Их opus magnum – спартаковское дерби с «Бей Беги» на «Открытии» и масштабная поддержка Георгия Ярцева баннерами. 

● «Амкал» и 2Drots сошлись в полуфинале третьего сезона Медиалиги. Болельщики оценили афишу: 232 тысячи одновременно смотрели матч на ютубе. Это рекорд онлайна в медиафутболе, который так и не побили в этом году. 

● Медиафутбол часто упрекают в недостатке медийности. Тезис опровергает Михаил Литвин: блогер-миллионник (больше 11 млн подписчиков на ютубе) активно участвует в жизни своего «Сахалинца» и даже играет за него. Настоящий медийный президент.

● Биг боссы «Десятки» Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов по-прежнему очень плотно участвовали в жизни клуба (хотя и реже появлялись на поле).

● В 2023-м Медиалига открыла много новых стадионов, но самый главный – «Лужники». Здесь прошел финал третьего сезона: битва 2Drots и «Родины Медиа» собрала 21 643. Но подождите, это еще не рекорд сезона.

● Сенсация финала МФЛ-3 – победа «Родины Медиа». Было ярко: первое поражение 2D в финале МФЛ, первое чемпионство «РМ» и уникальный хет-трик Дмитрия Тарасова.

● Отдельный хайлайт праздничного вечера в «Лужниках» – Отар Кушанашвили. Медиадиректор «Родины Медиа» праздновал чемпионство голым по пояс – таким и попал в наш коллаж.

● Защитник «Броуков» Сергей Шаюнов исполнял послематчевый буллит: обыграл вратаря, замер в 10 сантиметрах от линии ворот и…умудрился пробить мимо. Можно пересматривать бесконечно.

● В июле 2Drots выиграли Московский Кубок Селебрити – последний непокоренный трофей медиафутбола.

● После третьего сезона президенты всех клубов Медиалиги собрались в «Черной комнате» для обсуждения проблем лиги. Событие назвали «президентский стол». Супертопы и раньше собирались вместе, но впервые – в публичном формате.

● Символом 2023-го у «Амкала» был Федос. В третьем сезоне, когда у клуба закончились голкиперы, ветеран встал в ворота. И на протяжение всего года сохранял оптимизм. А в «Амкале» это нелегко.

● Август – старт Кубка России. От медиафутбола впервые участвовали три команды.

Новичок – «Родина Медиа» – проиграла в первом же раунде, но запомнилась дебютом в Кубке своего президента и музыкального продюсера Текилы. У него даже появилась карточка на Transfermarkt.

● 1/64 финала Кубка России в сухом доке в Мурманской области. Зачем? Для кого? Поняли немногие. Но одно точно – такого эпичного антуража в матче Кубка еще не было. 

● 2Drots не смогли обыграть «Химки» и вылетели в 1/32 Кубка России. После первого гола Андрей Талалаев издевательски показал в камеру счет – в профессиональном футболе тоже умеют в трэшток.

● Радимов идеально ворвался в медиафутбол. Главный тренер «Чисто Питер» всю осень прожаривал 2Drots: смеялся над Слоном и предлагал Некиту исполнить его хит «Красная помада» перед матчем. Батя.

● У «Амкала» год получился не самым ярким, но у президента клуба – Германа Эль Класико – есть повод для радости. В сентябре у Германа родился сын.

● ФК «Деньги» выпустили классную форму – «от сглаза, нечисти и нечистой силы». На ней изображен чертополох и зверобой. Колдовство не сработало – единственный матч в этой форме «Деньги» проиграли.

● В медиафутболе тоже есть жанр «наши за границей». Летом хавбек 2Drots Борис Фартуна перешел в «КАМАЗ». Весь медиафутбол следил за его успехами «КАМАЗа» Фартуны и размышлял о том, кто еще может мигрировать в профи.

Великая развязка финала МФЛ-4: безумные крики Звездина, помрачение рассудка Алишера и упущенное чемпионство «БоукБойз». Бывали ли в медиафутболе более эпичные моменты?

● «Титан» – чемпион четвертого сезона Медиалиги. В любительском футболе клуб выиграл все, но в медийном это первый трофей.

● В 2023-м Уткин сиял: его «Эгриси» выбил 2Drots, выиграл бронзу четвертого сезона, а Василий запомнился желтой прической и эмоциями. Но главный образ года – разумеется, культовый Обеликс.

● Босс Fight Nights Камил Гаджиев провел ударный год. Его клуб стал четвертым в МФЛ-4, а президент забивал за FN в казахстанской медиалиге и отплясывал лезгинку после побед.

● Итоги 2023-го подводила премия Media Football Awards. Звезда «Титана» Василий Маврин добавил к чемпионскому кубку приз Игроку года в медиафутболе. Лучший.

● В этом году 2Drots открыли новый жанр – шоу-матчи против топ-клубов РПЛ на больших стадионах. Победа над ЦСКА запустила разговоры о вайлд-кард в РПЛ, а с «Динамо» получилось просто яркое шоу.

● В матче «Динамо» и 2Drots главный тренер «самураев» Дмитрий Кузнецов отыграл 8 минут. Как же стильно смотрится кислотно-розовая форма на чемпионе СССР!

● А еще на матче зафиксировали рекорд посещаемости для игр с участием медийных команд – 22 244 зрителя. Наверняка часть пришла на «Динамо», но все равно мощно.

● В 2023-м у Медиалиги появилась сборная. Пусть и без игроков «Амкала» и 2Drots, но команда набирает ход – сыграла против «Крыльев» на стадионе ЧМ и сборной ФНЛ в Махачкале. Впереди чемпионат мира по медиафутболу.

Отдельный стиль – кастомная форма cборной с отсылками к Кандинскому. Именно в ней сыграл главный художник медиафутбола Володя XXL.

● Фан-факт: в 2022-м Медиалигу выигрывали только 2Drots. Год спустя у турнира два новых чемпиона.

● Президент Медиалиги Николай Осипов остался самым влиятельным человеком в медийном футболе.

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Фото: Winline Медиалига // Московский Кубок Селебрити 

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