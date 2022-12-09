Sports.ru придумал форму для «Бей Беги». Референсы на «Барселону» и вратарские свитера 90-х

Очень красивая.

В воскресенье «Бей Беги» сразится с «Матч ТВ» на стадии уайлд-кард. Один из поводов включить матч – насладиться формой «Бей Беги».

Весь третий сезон Медиалиги команда Джикии и Соболева играет в непривычно стильных для медийного футбола комплектах. Техническим партнером формы стала компания Natural Advance, а дизайн разработал Sports.ru.

Ниже мы расскажем о концепции каждого комплекта и покажем, как они выглядят на звездах «Спартака».

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Начнем с домашнего полевого комплекта .

«Бей Беги» – команда без ярко выраженных звезд. Кто-то увидит здесь слабость, а мы – монолитность. Именно ее подчеркивает домашняя форма, выполненная в едином черном цвете.

Черный – нестареющая классика.

В такой футболке легко быть заметным.

Кстати, золотые акценты на рукавах и воротнике не просто так – это мостик к следующему комплекту.

Посмотрим на полевую выездную форму .

Что происходит, если ты постоянно бежишь и бьешь? Правильно! Из-под бутс летит газон. Кусочки дерна, как потайной маскот «Бей Беги», изображены на выездной полевой форме.

Их особенно заметно на стильном золотом цвете. Этот цвет символизирует хаотичную энергию во время рывка и во время удара.

Кому ее презентовать как не Промесу, чей хаотичный дриблинг невозможно раскусить защитникам?

Как же Промес кайфует от этой формы.

Теперь внимание на вратарскую домашнюю форму .

Топ-1 воспоминаний детства – пестрые вратарские свитера. Голкиперы «Бей Беги» тоже кайфовали от Бартеза и Шмейхеля, а теперь сыграют в похожих комплектах с аляповатыми элементами. Он тоже хаотичен, но обратите внимание – почти все углы устремляются вверх.

Пасхалка для любопытных: цвет свитера называется «бейберри».

Александру Соболеву очень нравится!

Вратарский выездной комплект тоже концептуальный.

«Бей Беги» – московская команда. Куда без популярного (недавно так делала даже «Барселона») приема с нанесением карты на форму? На выездном вратарском комплекте раскинулась карта Москвы. Она начинается от сердца и логотипа «Бей Беги».

Александр Селихов не москвич, но ему нравится.

В этом сезоне у «Бей Беги» самые стильные голкиперы.

Можно ослепнуть.

А какой комплект больше всего понравился вам?

Фото: ФК «Бей Беги»