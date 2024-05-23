«Байер» разбит: и морально тоже. Этих ребят такими грустными мы еще не видели

Взгляды в пустоту.

Чтобы «Байер» – и грустил? Как давно такого не было!

В этом сезоне и в этом составе, по сути, ни разу. Конечно, выигрывали не все матчи – но так часто вырывали ничьи на последних минутах, в некоторых случаях сравнять – означало победить, как в ответном полуфинале Лиги Европы.

И вот финал – 0:3 от «Аталанты» . По делу.

Худший матч сезона в эмоциях непобедимых до этого дня выглядит так.

И так.

Хаби Алонсо впервые за год нужно находить слова после поражения.

Смириться трудно: провальный матч в такой момент.

А ведь наверняка за 361 день серии и 51 матч без поражений укрепилось ощущение неуязвимости.

Остается только осмыслить.

Всерьез погрустить.

Пока соперник радуется.

Подольше посмотреть в пол.

Чтобы встать, поднять голову и пойти за новым трофеем.

У «Байера» все еще отличные шансы за золотой немецкий дубль: впереди финал Кубка Германии. С «Кайзерслаутерном», который вряд ли сможет так задушить персональным прессингом.

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Худший матч «Байера» в сезоне. Как «Аталанта» разгромила непобедимых

Фото: Gettyimages /Richard Heathcote / Staff, Julian Finney / Staff, Michael Regan / Staff; Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press