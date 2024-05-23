«Байер» разбит: и морально тоже. Этих ребят такими грустными мы еще не видели
Взгляды в пустоту.
Чтобы «Байер» – и грустил? Как давно такого не было!
В этом сезоне и в этом составе, по сути, ни разу. Конечно, выигрывали не все матчи – но так часто вырывали ничьи на последних минутах, в некоторых случаях сравнять – означало победить, как в ответном полуфинале Лиги Европы.
И вот финал – 0:3 от «Аталанты». По делу.
Худший матч сезона в эмоциях непобедимых до этого дня выглядит так.
И так.
Хаби Алонсо впервые за год нужно находить слова после поражения.
Смириться трудно: провальный матч в такой момент.
А ведь наверняка за 361 день серии и 51 матч без поражений укрепилось ощущение неуязвимости.
Остается только осмыслить.
Всерьез погрустить.
Пока соперник радуется.
Подольше посмотреть в пол.
Чтобы встать, поднять голову и пойти за новым трофеем.
У «Байера» все еще отличные шансы за золотой немецкий дубль: впереди финал Кубка Германии. С «Кайзерслаутерном», который вряд ли сможет так задушить персональным прессингом.
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Худший матч «Байера» в сезоне. Как «Аталанта» разгромила непобедимых
Фото: Gettyimages/Richard Heathcote / Staff, Julian Finney / Staff, Michael Regan / Staff; Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press