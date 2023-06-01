Вернулись в ЛЧ спустя 20 лет.

Да, чемпионом Франции в этом сезоне снова стал «ПСЖ», но для «Ланса» второе место – большой успех. Его красиво отпраздновали!

Команда из городка с населением 32 тысячи жителей заняла второе место и вышла в Лигу чемпионов.

По такому поводу на стадионе устроили душевную церемонию.

Футболисты выходили на газон вместе с детьми и родными, а потом завороженно смотрели на световое шоу заполненных трибун.

Как они довольны!

И впечатлены.

Все.

Покричать со своими в один голос – бесценно.

И какой праздник без салюта.

В ночном небе – прекрасно.

Подарки тоже были. Футболисты получили по шахтерскому фонарю – это символ клуба и города.

Выглядит особенно магически.

Сейчас Ланс – один из самых маленьких городов региона О-де-Франс (самый большой – Лилль), но в прошлом веке именно он был центром добывающей промышленности Франции.

Развитие города рвануло вперед после того, как в 1849-м здесь обнаружили уголь. Через три года была основана Compagnie des Mines de Lens, на которой трудилась большая часть города. «Ланс» основали не шахтеры, а студенты, но компания быстро взяла под опеку местный клуб.

Последняя шахта в Лансе закрылась в 1986 году, но история все равно остается.

В 2012-м в Лансе открыли музей-спутник парижского Лувра – конечно же, на месте закрытого угольного разреза. В 2014-м клуб даже поддержал инициативу Mineurs du Monde – архив, где можно найти информацию по всем шахтерам, работавшим под землей с 1900 года.

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Для «Ланса» возвращение в Лигу чемпионов – большое достижение. 2010-е некогда успешный клуб провел преимущественно в Лиге 2, лишь изредка и не особенно удачно заглядывая в высший дивизион. Но сейчас команда вернулась серьезно: два раза заняли седьмое место, а теперь вышли на второе (и всего на четыре очка отстали от «ПСЖ»).

В сборной сезона Лиги 1 сразу четыре футболиста «Ланса»: вратарь Брис Самба, защитник Кевин Данзо, полузащитник Секо Фофана и нападающий Лои Опенда (от «ПСЖ» в команде лучших тоже четверо). В провинциальном клубе признают, что за лидерами могут прийти топ-клубы, но они готовы к такой ситуации.

Предыдущий раз в Лиге чемпионов «Ланс» играл ровно 20 лет назад. Тогда попали в одну группу с «Миланом» (будущий победитель турнира), «Депортиво» (одна из сильнейших команд Испании) и «Баварией». Французы заняли третье место – и выкинули как раз мюнхенцев из турнира.

Кто знает, может и в следующем сезоне «Ланс» из маленького шахтерского городка погоняет грандов европейского футбола?

Фото: instagram.com/rclens