Как красиво «Ланс» отпраздновал серебро Лиги 1! Полный стадион и завораживающие огни шахтерских фонарей
Вернулись в ЛЧ спустя 20 лет.
Да, чемпионом Франции в этом сезоне снова стал «ПСЖ», но для «Ланса» второе место – большой успех. Его красиво отпраздновали!
Команда из городка с населением 32 тысячи жителей заняла второе место и вышла в Лигу чемпионов.
По такому поводу на стадионе устроили душевную церемонию.
Футболисты выходили на газон вместе с детьми и родными, а потом завороженно смотрели на световое шоу заполненных трибун.
Как они довольны!
И впечатлены.
Все.
Покричать со своими в один голос – бесценно.
И какой праздник без салюта.
В ночном небе – прекрасно.
Подарки тоже были. Футболисты получили по шахтерскому фонарю – это символ клуба и города.
Выглядит особенно магически.
Сейчас Ланс – один из самых маленьких городов региона О-де-Франс (самый большой – Лилль), но в прошлом веке именно он был центром добывающей промышленности Франции.
Развитие города рвануло вперед после того, как в 1849-м здесь обнаружили уголь. Через три года была основана Compagnie des Mines de Lens, на которой трудилась большая часть города. «Ланс» основали не шахтеры, а студенты, но компания быстро взяла под опеку местный клуб.
Последняя шахта в Лансе закрылась в 1986 году, но история все равно остается.
В 2012-м в Лансе открыли музей-спутник парижского Лувра – конечно же, на месте закрытого угольного разреза. В 2014-м клуб даже поддержал инициативу Mineurs du Monde – архив, где можно найти информацию по всем шахтерам, работавшим под землей с 1900 года.
***
Для «Ланса» возвращение в Лигу чемпионов – большое достижение. 2010-е некогда успешный клуб провел преимущественно в Лиге 2, лишь изредка и не особенно удачно заглядывая в высший дивизион. Но сейчас команда вернулась серьезно: два раза заняли седьмое место, а теперь вышли на второе (и всего на четыре очка отстали от «ПСЖ»).
В сборной сезона Лиги 1 сразу четыре футболиста «Ланса»: вратарь Брис Самба, защитник Кевин Данзо, полузащитник Секо Фофана и нападающий Лои Опенда (от «ПСЖ» в команде лучших тоже четверо). В провинциальном клубе признают, что за лидерами могут прийти топ-клубы, но они готовы к такой ситуации.
Предыдущий раз в Лиге чемпионов «Ланс» играл ровно 20 лет назад. Тогда попали в одну группу с «Миланом» (будущий победитель турнира), «Депортиво» (одна из сильнейших команд Испании) и «Баварией». Французы заняли третье место – и выкинули как раз мюнхенцев из турнира.
Кто знает, может и в следующем сезоне «Ланс» из маленького шахтерского городка погоняет грандов европейского футбола?
В «Лансе» любят такие душевные праздники. Смотрите, как они отметили продление контракта с капитаном Секо Фофана
«Ланс» прорвался в Лигу чемпионов. Вот почему это очень-очень круто
Фото: instagram.com/rclens
1 место в Лиге 1 = Чемпион Катара
1 место в Q-лиге (Чемпионате Катара) = Серебряный призёр Q-лиги.