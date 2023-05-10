17 комментариев

Похожих ведь десятки.

Какая итальянская футбольная фотография запомнилась вам больше всего?

Вероятно, эта: 12 апреля 2005-го две легенды Милана (Руй Кошта и Марко Матерацци) завороженно смотрели на море дыма и огня, стоявшего стеной на поле «Сан-Сиро».

Перед новым миланским дерби в Лиге чемпионов вспоминаем, как все было.

С трибун, кстати, смотрелось не так круто.

Что это за матч?

Это ответный четвертьфинал ЛЧ после победы «Милана» 2:0. Номинальным хозяином был «Интер», все шло к победе «Милана» 1:0, но на 73-й минуте Эстебан Камбьяссо пробил Диду – у нерадзурри появился шанс.

Главный судья Маркус Мерк отменил гол – увидел сомнительный фол на вратаре. Фанаты «Интера» обезумели: в Диду полетел файер, поле превратилось в свалку мусора, и игра остановилась. Позже матч возобновили, но поле вновь забросали – и Мерк закончил вечеринку.

Итог того матча – техническое поражение «Интеру», штраф в 200 тысяч евро и шаг к стамбульскому финалу.

А кто сделал фото?

Автор – Стефано Релландини, он родился в Милане и практически всю карьеру проработал на больших спортивных событиях в городе.

Итальянец начинал с горнолыжных соревнований, и это было непросто: «Чтобы поймать в кадр первого лыжника, мне потребовалось сделать 10 кадров», – вспоминал Стефано. – Самое важное в работе фотографа – спокойно ждать нужного момента. Такое ощущение, что я буду учиться этому всю жизнь».

В 2005-м он выхватил лучший ракурс в своей карьере – зафиксировал магический момент, легенды «Милана» и «Интера» среди хаоса. Руй Кошта и Матерацци стоят на фото спинами к зрителю, но в них не чувствуется никакого напряжения. Наоборот, футболисты кажутся расслабленными – они слишком устали, хотя вокруг пылает. Поймать такой момент – бесценно.

По словам Юрия Шевченко (канал ДжанлукаЛападула), виноваты в произошедшем фанаты, а не судья.

«На трибунах ультрас «Милана» было персональное сообщение, адресованное Матерацци: «Матерацци – дерьмо. Он живет ради того, чтобы извиняться». Досталось и Адриано: «Адриано – Император? Разве что Император говнюков».

Болельщики «Интера» отвечали пожеланием в адрес Дженнаро Гаттузо: «Рино, можешь засунуть перец себе в задницу» (после первого матча Гаттузо сдавал анализы на допинг и заявил, что его единственный допинг – это пеперончино).

На послематчевой пресс-конференции Роберто Манчини был по-настоящему расстроен: «Матчи не должны так заканчиваться, мы все очень расстроены».

Карло Анчелотти обвинял во всем менталитет итальянцев: «Сейчас слишком много споров на телевидении, это стало частью культуры. Я сыграл множество дерби, я видел десятки этих матчей как тренер, но никогда такого не случалось. Это проблема менталитета людей, проблема неподготовленности органов правопорядка. Жаль, что приходится говорить о поведении болельщиков и об арбитрах, а не обсуждать, как сыграли команды».

Почему фото стало легендарным?

Фоторедактор Sports.ru Дария Конурбаева объясняет, благодаря чему этот снимок так зашел.

«На самом деле, фотография ведь была не одна. Красоту в футболистах, наблюдающих за огнем фанатских файеров, нашли несколько фотографов, но сюжеты получились разные.

Есть фото, где Марко Матерацци и Руй Кошта стоят, уперев руки в бока и глядя в разные стороны.

На другой – в фокусе бегающий по кромке поля пожарный, а игроки – лишь тени на переднем плане. На всех – почти один и тот же ракурс: фотографам во время матча нельзя перемещаться по бровке, все сидят плечом к плечу и снимают с плюс-минус одной и той же точки. В чистом виде лотерея: окажешься ли ты на нужной стороне поля в момент гола или нет, успеешь ли навести объектив на игрока в тот_самый_момент.

Но культовым в итоге стало фото про единение итальянского футбола. Четвертьфинал Лиги чемпионов, миланское дерби – но искры летят лишь вокруг, а футболисты, которые пару минут назад могли отрывать друг другу ноги в подкатах, миролюбиво смотрят на ад у трибуны. Наверняка Матерацци облокотился на соперника всего на пару секунд – но кадр, напоминающий по композиции военную хронику, давно улетел в вечность».

Фото: Gettyimages.ru/Jamie Squire