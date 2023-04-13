Оригинально.

Фанаты «Фейеноорда» любят выделиться: на матч с «Ромой» в Лиге Европы принесли кучу надувных игрушек.

Попугаи, крокодилы, круги, мячики – на трибунах можно было увидеть множество пляжных предметов.

Вот тут видно бананы и летящее автомобильное колесо.

Была даже надувная пальма!

И бутылки с чем-то желтым прохладительным.

Кстати, на эту игру не пустили фанатов «Ромы» – из-за повышенного риска.

Объединение активных болельщиков «Фейеноорда» заступилось за римлян: «Прекратите делать из болельщиков преступников. Мы, болельщики «Фейеноорда», хотели бы видеть полноценный гостевой сектор. Болельщики – это часть футбола, как и для проведения матча нужно две команды».

Вообще у фанов «Фейеноорда» традиция: за последние восемь лет они встречались с «Ромой» дважды. И оба раза – с надувными игрушками. Правда, там были только бананы – в 2015-м его бросили с трибуны для Жервиньо, в 2022-м – Тэмми Абрахаму.

В этой атмосфере сейчас «Фейеноорд» выиграл первый матч 1/4 финала Лиги Европы – 1:0 благодаря голу в начале второго тайма. Небольшое, но преимущество над командой Жозе Моуринью перед поездкой в Рим.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos