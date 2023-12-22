Mia Boyka
Блог

«Мы как Бекхэм и Месси, не боимся добавить нежность в футбольный мир». Фотосессия ФК «10» в розовом

Петр Тен Петр Тен
Михаил Долгушин Михаил Долгушин
Мухаммад Мирбабаев
ФК 10 ФК 10
Winline Медиалига Winline Медиалига
Павел Голышев Павел Голышев
Роман Косицын
Александр Нагорный
Дмитрий Мишин Дмитрий Мишин
«Кутуз» Сергей Кутузов «Кутуз» Сергей Кутузов
Денис Дорохов
Азамат Мусагалиев Азамат Мусагалиев
Георгий Кырнац Георгий Кырнац
стиль стиль
Андрей Беломытцев
Вадим Стеклов Вадим Стеклов
Максим Грек Максим Грек
Никита Чичерин Никита Чичерин
Медиафутбол Медиафутбол

Вау!

В межсезонье можно сосредоточиться не на матчах и турнирах, а на медийной активности. Так и поступил ФК «10». Сначала клуб провел большую пресс-конференцию с новым партнером – «Мегафоном», а в пятницу презентовал фотосессию команды. Выглядит необычно даже для медиафутбола.

«Десятка» рассказала детали:

«Pink is the new black.

Мы поместили футболистов в несвойственную им среду.

Не просто устроили им фотосессию, а заставили испытывать максимальное чувство неловкости, находясь в кадре. Ну, кроме Дорохова. Он в кардигане жены с аппетитом доел розу.

Вопреки ожиданиям общественности, парни могут быть нежными, как свежий газон, сладкими, как вкус от победы на поле, и сексуальными, как Роман Косицын.

Розовый – новый черный. Цвет нашей формы отражает наши мечтательные натуры. И мы, как Бекхэм и Месси, не боимся добавить каплю нежности в маскулинный футбольный мир».

Впечатляет? Скорее смотри фото!

***

Биг боссы «Десятки» – Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

Любовь от Дениса Дорохова.

Азамат обкашливает вопросики по трансферам.

Легкий перекус от главного тренера ФК «10» Александра Нагорного.

Экс-звезда «Томи» Павел Голышев и Андрей Беломытцев в необычном антураже.

Михаил Долгушин и Петр Тен наслаждаются тортом.

Хавбек Мухаммад Мирбабаев во всеоружии. 

Защитник Иван Гусев уже в отпуске.

Звезда стендапа и форвард «Десятки» Роман Косицын на леопардовом стиле.

Голкипер Георгий Кырнац косплеит Курта Кобейна.

Форвард Сергей Кутузов наслаждается питомцем.

Дмитрий Мишин тренирует игру головой.

Хавбеку Вадиму Стеклову невероятно идет образ.

Защитники Никита Чичерин и Максим Грек кайфуют с пузырями.

Фото: Валентин Блох

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реально вайбово смотрится
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий