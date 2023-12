«Мы как Бекхэм и Месси, не боимся добавить нежность в футбольный мир». Фотосессия ФК «10» в розовом

Вау!

В межсезонье можно сосредоточиться не на матчах и турнирах, а на медийной активности. Так и поступил ФК «10». Сначала клуб провел большую пресс-конференцию с новым партнером – «Мегафоном», а в пятницу презентовал фотосессию команды. Выглядит необычно даже для медиафутбола.

«Десятка» рассказала детали:

«Pink is the new black.

Мы поместили футболистов в несвойственную им среду.

Не просто устроили им фотосессию, а заставили испытывать максимальное чувство неловкости , находясь в кадре. Ну, кроме Дорохова. Он в кардигане жены с аппетитом доел розу.

Вопреки ожиданиям общественности, парни могут быть нежными, как свежий газон, сладкими, как вкус от победы на поле, и сексуальными, как Роман Косицын.

Розовый – новый черный. Цвет нашей формы отражает наши мечтательные натуры. И мы, как Бекхэм и Месси, не боимся добавить каплю нежности в маскулинный футбольный мир».

Впечатляет? Скорее смотри фото!

***

Биг боссы «Десятки» – Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

Любовь от Дениса Дорохова.

Азамат обкашливает вопросики по трансферам.

Легкий перекус от главного тренера ФК «10» Александра Нагорного.

Экс-звезда «Томи» Павел Голышев и Андрей Беломытцев в необычном антураже.

Михаил Долгушин и Петр Тен наслаждаются тортом.

Хавбек Мухаммад Мирбабаев во всеоружии.

Защитник Иван Гусев уже в отпуске.

Звезда стендапа и форвард «Десятки» Роман Косицын на леопардовом стиле.

Голкипер Георгий Кырнац косплеит Курта Кобейна.

Форвард Сергей Кутузов наслаждается питомцем.

Дмитрий Мишин тренирует игру головой.

Хавбеку Вадиму Стеклову невероятно идет образ.

Защитники Никита Чичерин и Максим Грек кайфуют с пузырями.

Фото: Валентин Блох