Mia Boyka
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Сын Камила Гаджиева в костюме пастуха вышел на игру с «Козлами» и дал установку

Камил Гаджиев Камил Гаджиев
Fight Nights Fight Nights
Медиалига Медиалига
GOATS GOATS
Медиафутбол Медиафутбол

Fight Nights пришла ловкая мысль, как справиться с «Козлами» в 8-м туре Winline Медиалиги.

На поле с командой в костюме пастуха вышел сын президента Камила Гаджиева Гаджи.

Он дал бойцам предматчевую установку и на символе GOATS – золотом козле – показал, как с ними нужно разобраться.

Fight Nights это не помогло – GOATS одержали победу (2:1) и лишили шансов команду Гаджиева и Александра Мостового шансов на плей-офф.

Гаджиев вручил 500 тысяч рублей «Козлам» после поражения. Fight Nights проиграли пари

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