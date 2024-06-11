Лучшие игроки в истории топ-сборных – по регионам своих стран. Кто откуда?

География Европы.

Во время Евро-2024 мы будем знакомиться с новыми героями и лучше узнавать уже известных. В том числе через географию.

На реддите вирусятся залипательные карты стран, поделенных на регионы: в каждом – лучший игрок, который там родился.

Мы выбрали несколько таких – по топ-сборным. Любопытно, например, и залипнуть в сами карты, и познакомиться с территориальным делением стран тоже.

Германия

Берлин: Пьер Литтбарски;

Бремен: Берт Траутманн;

Бранденбург: Андреас Том;

Бавария: Франц Беккенбауэр;

Баден-Вюртемберг: Оливер Кан;

Гессен: Руди Феллер;

Гамбург: Уве Зеелер;

Мекленбург-Передняя Померания: Тони Кроос;

Нижняя Саксония: Пер Мертесакер;

Рейнланд-Пфальц: Клаус Топпмеллер;

Саар: Штефан Кунтц;

Саксония: Михаэль Баллак;

Саксония-Анхальт: Бернд Бранш;

Северный Рейн-Вестфалия: Мануэль Нойер;

Шлезвиг-Гольштейн: Андреас Кепке.

Испания

Андалусия: Серхио Рамос;

Арагон: Виктор Муньос;

Астурия: Давид Вилья;

Балеарские острова: Мигель Анхель Надаль;

Валенсия: Рауль Альбиоль;

Галисия: Луис Суарес Мирамонтес;

Канарские острова: Давид Сильва;

Кантабрия: Пако Хенто;

Кастилия-Ла-Манча: Андрес Иньеста;

Кастилия-Леон: Альваро Арбелоа;

Каталония: Хави Эрнандес;

Мадрид: Икер Касильяс;

Мурсия: Хосе Антонио Камачо;

Наварра: Хави Мартинес;

Риоха: Фернандо Льоренте;

Страна Басков: Хаби Алонсо;

Эстремадура: Фернандо Морьентес.

Франция

Бретань: Гонсало Игуаин;

Бургундия — Франш-Конте: Антуан Гризманн;

Гранд-Эст: Мишель Платини;

Долина Луары: Флориан Товен;

Иль-де-Франс: Килиан Мбаппе;

Корсика: Клод Папи;

Нормандия: Давид Трезеге;

Новая Аквитания: Ален Жиресс;

О-де-Франс: Раймон Копа;

Овернь: Карим Бензема;

Окситания: Лоран Блан;

Пеи-де-ла-Луар: Пьер-Эмерик Обамеянг;

Прованс: Зинедин Зидан.

Италия

Абруцци: Марко Верратти;

Апулия: Антонио Конте;

Базиликата: Франко Сельваджи;

Валле-д’Аоста: Серджо Пеллиссье;

Венеция: Роберто Баджо;

Калабрия : Дженнаро Гаттузо;

Кампания: Фабио Каннаваро;

Лацио: Франческо Тотти;

Лигурия: Энрико Кьеза;

Ломбардия: Паоло Мальдини;

Марке: Роберто Манчини;

Молизе: Мирко Антенуччи;

Пьемонт: Джанни Ривера;

Сардиния: Джанфранко Дзола;

Сицилия: Пьетро Анастази;

Трентино-Альто-Адидже: Стефан Швох;

Тоскана: Джанлуиджи Буффон;

Умбрия: Джанкарло Антоньони;

Фриули-Венеция-Джулия: Дино Дзофф;

Эмилия-Романья: Анджело Скьявио.

Англия

Большой Лондон: Бобби Мур;

Юго-Восточная Англия: Мартин Киоун;

Юго-Западная Англия: Клифф Бастин;

Западный Мидленд: Джуд Беллингем;

Северо-Западная Англия: Стивен Джеррард;

Северо-Восточная Англия: Сэр Роберт Чарльтон;

Йоркшир и Хамбер: Эрлинг Холанд;

Восточный Мидленд : Гари Линекер;

Восточная Англия: Морис Норман.

Португалия

Авейру: Фернанду Коуту;

Азорские острова: Паулета;

Бежа: Фредерику;

Брага: Диогу Далот;

Браганса: Эдуарду;

Виана-ду-Каштелу: Тиагу Мендеш;

Визеу: Паулу Соуза;

Вила-Нова-ди-Гая: Симау;

Гуарда: Фернанду Мендеш;

Каштелу-Бранку: Бриту;

Коимбра: Сержиу Консейсау;

Лейрия: Руи Патрисиу;

Лиссабон: Руй Кошта;

Мадейра: Криштиану Роналду;

Порталегри: Карлуш Канариу;

Порту: Рикарду Карвалью;

Сантарен: Мануэл Бенту;

Сетубал: Луиш Фигу;

Фару: Гонсалу Рамуш;

Эвора: Жоау Крус.

8 примеров вмешательства политики в чемпионаты Европы

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Steele, David Ramos