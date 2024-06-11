Лучшие игроки в истории топ-сборных – по регионам своих стран. Кто откуда?
География Европы.
Во время Евро-2024 мы будем знакомиться с новыми героями и лучше узнавать уже известных. В том числе через географию.
На реддите вирусятся залипательные карты стран, поделенных на регионы: в каждом – лучший игрок, который там родился.
Мы выбрали несколько таких – по топ-сборным. Любопытно, например, и залипнуть в сами карты, и познакомиться с территориальным делением стран тоже.
Германия
Берлин: Пьер Литтбарски;
Бремен: Берт Траутманн;
Бранденбург: Андреас Том;
Бавария: Франц Беккенбауэр;
Баден-Вюртемберг: Оливер Кан;
Гессен: Руди Феллер;
Гамбург: Уве Зеелер;
Мекленбург-Передняя Померания: Тони Кроос;
Нижняя Саксония: Пер Мертесакер;
Рейнланд-Пфальц: Клаус Топпмеллер;
Саар: Штефан Кунтц;
Саксония: Михаэль Баллак;
Саксония-Анхальт: Бернд Бранш;
Северный Рейн-Вестфалия: Мануэль Нойер;
Шлезвиг-Гольштейн: Андреас Кепке.
Испания
Андалусия: Серхио Рамос;
Арагон: Виктор Муньос;
Астурия: Давид Вилья;
Балеарские острова: Мигель Анхель Надаль;
Валенсия: Рауль Альбиоль;
Галисия: Луис Суарес Мирамонтес;
Канарские острова: Давид Сильва;
Кантабрия: Пако Хенто;
Кастилия-Ла-Манча: Андрес Иньеста;
Кастилия-Леон: Альваро Арбелоа;
Каталония: Хави Эрнандес;
Мадрид: Икер Касильяс;
Мурсия: Хосе Антонио Камачо;
Наварра: Хави Мартинес;
Риоха: Фернандо Льоренте;
Страна Басков: Хаби Алонсо;
Эстремадура: Фернандо Морьентес.
Франция
Бретань: Гонсало Игуаин;
Бургундия — Франш-Конте: Антуан Гризманн;
Гранд-Эст: Мишель Платини;
Долина Луары: Флориан Товен;
Иль-де-Франс: Килиан Мбаппе;
Корсика: Клод Папи;
Нормандия: Давид Трезеге;
Новая Аквитания: Ален Жиресс;
О-де-Франс: Раймон Копа;
Овернь: Карим Бензема;
Окситания: Лоран Блан;
Пеи-де-ла-Луар: Пьер-Эмерик Обамеянг;
Прованс: Зинедин Зидан.
Италия
Абруцци: Марко Верратти;
Апулия: Антонио Конте;
Базиликата: Франко Сельваджи;
Валле-д’Аоста: Серджо Пеллиссье;
Венеция: Роберто Баджо;
Калабрия: Дженнаро Гаттузо;
Кампания: Фабио Каннаваро;
Лацио: Франческо Тотти;
Лигурия: Энрико Кьеза;
Ломбардия: Паоло Мальдини;
Марке: Роберто Манчини;
Молизе: Мирко Антенуччи;
Пьемонт: Джанни Ривера;
Сардиния: Джанфранко Дзола;
Сицилия: Пьетро Анастази;
Трентино-Альто-Адидже: Стефан Швох;
Тоскана: Джанлуиджи Буффон;
Умбрия: Джанкарло Антоньони;
Фриули-Венеция-Джулия: Дино Дзофф;
Эмилия-Романья: Анджело Скьявио.
Англия
Большой Лондон: Бобби Мур;
Юго-Восточная Англия: Мартин Киоун;
Юго-Западная Англия: Клифф Бастин;
Западный Мидленд: Джуд Беллингем;
Северо-Западная Англия: Стивен Джеррард;
Северо-Восточная Англия: Сэр Роберт Чарльтон;
Йоркшир и Хамбер: Эрлинг Холанд;
Восточный Мидленд: Гари Линекер;
Восточная Англия: Морис Норман.
Португалия
Авейру: Фернанду Коуту;
Азорские острова: Паулета;
Бежа: Фредерику;
Брага: Диогу Далот;
Браганса: Эдуарду;
Виана-ду-Каштелу: Тиагу Мендеш;
Визеу: Паулу Соуза;
Вила-Нова-ди-Гая: Симау;
Гуарда: Фернанду Мендеш;
Каштелу-Бранку: Бриту;
Коимбра: Сержиу Консейсау;
Лейрия: Руи Патрисиу;
Лиссабон: Руй Кошта;
Мадейра: Криштиану Роналду;
Порталегри: Карлуш Канариу;
Порту: Рикарду Карвалью;
Сантарен: Мануэл Бенту;
Сетубал: Луиш Фигу;
Фару: Гонсалу Рамуш;
Эвора: Жоау Крус.
8 примеров вмешательства политики в чемпионаты Европы
Города Евро-2024: Берлин, Лейпциг, Франкфурт, Мюнхен и Штутгарт. Мегагид, часть 1
Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, David Ramos