А теперь Роналду что так бесит? Показал судье два пальца и орал – просил два пенальти?
На этот раз в Европе.
Сборная Португалии впервые проиграла при Роберто Мартинесе, да еще и сделала это в матче с 65-й командой рейтинга ФИФА – 0:2 от Словении. А Криштиану Роналду сильно рассердился.
Роналду накричал на судью и показал два пальца, намекая, вероятно, на пенальти
Криштиану провел полный матч. После финального свистка он отправился в подтрибунку и что-то крикнул в сторону резервного арбитра.
И показал ему два пальца. Так Роналду дал понять, что в пользу его команды не были назначены два пенальти.
Обслуживал игру босниец Ирфан Пельто, резервным был Деян Балажич.
Одним из поводов, вероятно, был момент, когда с Криштиану столкнулся словенский футболист – и португалец упал.
Возможно, еще один момент связан с падением Жоау Канселу.
Нарушений арбитр не зафиксировал. И Роналду его работа не понравилась.
В прошлом году особых поводов для нервов не было: Португалия прошлась по всем соперникам, выиграв 10 матчей из 10, девять из них – всухую. Но в одном из матчей (кстати, тоже в бывшей Югославии – в Боснии и Герцеговине) на поле выбежал болельщик и оттоптал Роналду ногу.
Но тогда все закончилось хорошо и для игрока, и для его сборной.
Сейчас ни Роналду, ни Португалия не забили. Непривычно, поскольку сборная в матчах квалификации забивала вообще во всех играх, а ее капитан лишь в двух из них не отметился результативными действиями.
Перед игрой со Словенией португальцы разгромили шведов, но там Роналду не выходил. Следующие матчи состоятся через 2,5 месяца – запланировано три товарищеских игры против Финляндии, Хорватии и Ирландии.
На Евро-2024 Португалия стартует со встречи против Чехии, затем сыграет с Турцией и в последнем туре группового этапа – с Грузией.
Роналду уже буянил в феврале – подтирался шарфом и дразнил фанатов
В феврале у Роналду было несколько стрессовых историй. В товарищеском матче против «Аль-Хилаля» он слышал скандирования «Месси, Месси» с трибун и тогда прикладывал руку к уху, а в одном из моментов обратился к трибунам со словами: «Здесь я, а не Месси». А еще после игры чуть не оттолкнул сотрудника прессы, который находился на его пути.
Этим не ограничилось: у потрибунки в Роналду прилетели два шарфа «Аль-Хилаля», и тогда он взял один из них, засунул в шорты и несколько секунд имитировал вытирающие движения, а затем выбросил шарф.
В конце зимы в матче против «Аль-Шабаба» португальца снова достали крики про Месси с трибун: сначала показал, что прислушивается, потом встал и подергал рукой в районе паха. Но позже пояснил, что жест «выражает силу и победу, и в нем нет ничего постыдного».
В общем, концентрация нервных ситуаций за последние пару месяцев слегка выросла.
Новый кринж Роналду: подергал рукой у паха на кричалку про Месси 🤦♂️
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Фото: East News/AP Photo/Darko Bandic
И так смешно видеть как 40 летний игрок по прежнему надеется убежать за спину или перепрыгнуть всех в штрафной. Как бы козлик не пижился, но молодые козлята будут подпирать по физухе, особенно когда ты уже седину подкрашиваешь.. Вот и получается что единственное в чём полезен Роналду - это чувство гола в штрафной и отвлекать на себя защитников. Удивительно, как он выбросил из своего арсенала кучу полезных фич под конец карьеры: хотя передачи шикарные умеет делать и поле видит, но чсв не позволяет уйти в полуфланг, когда атака к последнему пасу движется.
то, что Роналду абсолютно не держится структуры - прибегает в зону партнёра и тот вынужден пятится и потом оба стоят в метре друг от друга без варианта паса. но, повторюсь, особенно меня веселили вчера постоянные попытки Рона убежать за спину. Как будто он по прежнему самый быстрый игрок мира. То есть, 40 летний дядя не понимает, что он не может использовать фишку, которая теперь есть только у Мбаппе, Леау, Винисиуса. В СА может он и может убегать от большей части ЦЗ, но на Евро фигушки получится, имхо. И вот то, что я не вижу в нём саморефлексии, а только мантры про "тело 27 летнего, играет как 20 летний", ну это миражи, которые он позволил выстроить вокруг себя и на пользу они не идут. Лучше бы думал как Жиру.
Совсем не то этот жест в тех краях означает, совсем не то.
бегал, бился, боролся, открывался
Также как и отрицать, что сейчас от Роналду больше вреда, чем пользы