А теперь Роналду что так бесит? Показал судье два пальца и орал – просил два пенальти?

На этот раз в Европе.

Сборная Португалии впервые проиграла при Роберто Мартинесе, да еще и сделала это в матче с 65-й командой рейтинга ФИФА – 0:2 от Словении. А Криштиану Роналду сильно рассердился.

Роналду накричал на судью и показал два пальца, намекая, вероятно, на пенальти

Криштиану провел полный матч. После финального свистка он отправился в подтрибунку и что-то крикнул в сторону резервного арбитра.

И показал ему два пальца. Так Роналду дал понять, что в пользу его команды не были назначены два пенальти.

Обслуживал игру босниец Ирфан Пельто, резервным был Деян Балажич.

Одним из поводов, вероятно, был момент, когда с Криштиану столкнулся словенский футболист – и португалец упал.

Возможно, еще один момент связан с падением Жоау Канселу.

Нарушений арбитр не зафиксировал. И Роналду его работа не понравилась.

В прошлом году особых поводов для нервов не было: Португалия прошлась по всем соперникам, выиграв 10 матчей из 10, девять из них – всухую. Но в одном из матчей (кстати, тоже в бывшей Югославии – в Боснии и Герцеговине) на поле выбежал болельщик и оттоптал Роналду ногу.

Но тогда все закончилось хорошо и для игрока, и для его сборной.

Сейчас ни Роналду, ни Португалия не забили. Непривычно, поскольку сборная в матчах квалификации забивала вообще во всех играх, а ее капитан лишь в двух из них не отметился результативными действиями.

Перед игрой со Словенией португальцы разгромили шведов, но там Роналду не выходил. Следующие матчи состоятся через 2,5 месяца – запланировано три товарищеских игры против Финляндии, Хорватии и Ирландии.

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На Евро-2024 Португалия стартует со встречи против Чехии, затем сыграет с Турцией и в последнем туре группового этапа – с Грузией.

Роналду уже буянил в феврале – подтирался шарфом и дразнил фанатов

В феврале у Роналду было несколько стрессовых историй. В товарищеском матче против «Аль-Хилаля» он слышал скандирования «Месси, Месси» с трибун и тогда прикладывал руку к уху, а в одном из моментов обратился к трибунам со словами: «Здесь я, а не Месси». А еще после игры чуть не оттолкнул сотрудника прессы, который находился на его пути.

Этим не ограничилось: у потрибунки в Роналду прилетели два шарфа «Аль-Хилаля», и тогда он взял один из них, засунул в шорты и несколько секунд имитировал вытирающие движения, а затем выбросил шарф.

В конце зимы в матче против «Аль-Шабаба» португальца снова достали крики про Месси с трибун: сначала показал, что прислушивается, потом встал и подергал рукой в районе паха. Но позже пояснил, что жест «выражает силу и победу, и в нем нет ничего постыдного».

В общем, концентрация нервных ситуаций за последние пару месяцев слегка выросла.

Новый кринж Роналду: подергал рукой у паха на кричалку про Месси 🤦‍♂️

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Фото: East News /AP Photo/Darko Bandic