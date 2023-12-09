Вы это видели?
Блог

«Юве» – лидер, «Наполи» тонет. Хвича молчит, третье поражение подряд

Федерико Гатти Федерико Гатти
серия А Италия серия А Италия
Ювентус Ювентус
Наполи Наполи
Интер Интер
Футбол Футбол

Все решил центральный защитник.

«Ювентус» убрал «Наполи» (1:0) и минимум до субботнего матча «Интера» возглавил Серию А.

А вот у действующих чемпионов Италии кризис.

Защитник Гатти – неожиданный герой «Юве». Победный гол во втором матче подряд

Единственный мяч организовала связка защитников «Юве»: Андреа Камбьязо навесил, а Федерико Гатти точно пробил головой.

«Наполи» больше бил (13 против 11), но в остроте явно проигрывал: Войчех Шченсны сделал лишь один простой сэйв. А вот «Юве» классно выбегал в контратаки, особенно старался Федерико Кьеза (два удара, три острых передачи) – но для гола этого не хватило.

Кстати, Гатти забил второй матч подряд – да-да, центральный защитник. В прошлом туре на 90+4 принес победу над «Монцей» (2:1). 

Гатти уже 25. В прошлом сезоне он не забил ни разу, а в этом уже три гола за 13 матчей. У Федерико очень извилистый путь в «Ювентус»: до лета 2020-го пылил в низших итальянских дивизионах, потом сверкнул в Серии С и стал лучшим защитником Серии В. За два года прошел путь от укладки крыш (работал на стройке, чтобы подзаработать) «Ювентуса» и дебюта в сборной Италии.

В начале 2022-го Гатти мог вернуться в «Торино» (да-да, он воспитанник принципиального соперника), но «Юве» быстро включился и забрал итальнца у «Фрозиноне» за 7,5 млн евро. Теперь Федерико в сборной ценит и Лучано Спаллетти, потому что агрессивных центральных защитников ему очень не хватает.

«Я жесток, потому что мщу всем». Замена Кьеллини в «Юве» – тафгай, который 2 года назад красил крыши за 900 евро

А вот Хвича в последних трех матчах не радует: ни одного результативного действия, с «Юве» еще получил желтую за разговоры. Хотя в целом Квара активен: в этой игре запорол выход один на один, семь раз шел в обводку (пять – успешно). Поседний раз забивал 25 ноября – «Аталанте» (2:1).

В этом сезоне, конечно, его магия не так сильна: пока четыре гола и три ассиста в 14 матчах.

«Ювентус» считает отрыв от «Наполи» – уже 12. Аллегри нравится, что становятся «гранитной глыбой»

Несколько фактов, отражающих нынешнюю форму команд.

🔼 «Юве» взял важнейшие три очка, теперь на время вырвались в лидеры Серии А. Туринцы в прекрасной форме: восемь побед и две ничьих за последние десять матчей.

🔽 А вот «Наполи» плохо – четыре поражения в шести матчах. Причем сейчас третье подряд: до этого в ЛЧ уступили «Реалу» (2:4), в Серии А – «Интеру» (0:3). В двух матчах за неделю не забили.

«Победа была очень важна, потому что она позволила оторваться от «Наполи» на 12 очков, – отметил после игры Макс Аллегри именно расстояние от чемпиона. – Нам нужно продолжать поступательно работать, потому что мы все еще допускаем слишком много технических ошибок. В первом тайме ребята сыграли хорошо, а в трудные моменты команда превращается в гранитную глыбу».

Да, «Наполи» скатился на пятое место, шансов защитить титул все меньше. А лидерство «Юве» по-прежнему зависит от «Интера», у которого матч в запасе – в субботу вечером с «Удинезе».

Ювентус – Наполи 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
8 декабря, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 51 Гатти.
ЮвентусШченсны, Камбьязо (Ругани, 90), Данило, Бремер, Гатти, Костич (Алекс Сандро, 83), Рабьо, Локателли, Маккенни (Айлинг, 90), Кьеза (Кин, 83), Влахович (Милик, 70).
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Натан (Дзаноли, 72), Лоботка (Каюсте, 86), Зелиньски (Элмаз, 65), Замбо-Ангисса, Политано (Распадори, 72), Кварацхелия (Симеоне, 87), Осимхен.
Предупреждения:
Кварацхелия (45), Бремер (58), Жезус (63), Эстигор (85), Локателли (90), Осимхен (90).

Фото: Gettyimages/Valerio Pennicino

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как это не грустно,но прогнозируемый спад после прошлого сезона,когда прыгнули выше головы и смены тренера!
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий