«Юве» – лидер, «Наполи» тонет. Хвича молчит, третье поражение подряд

Все решил центральный защитник.

«Ювентус» убрал «Наполи» (1:0) и минимум до субботнего матча «Интера» возглавил Серию А.

А вот у действующих чемпионов Италии кризис.

Защитник Гатти – неожиданный герой «Юве». Победный гол во втором матче подряд

Единственный мяч организовала связка защитников «Юве»: Андреа Камбьязо навесил, а Федерико Гатти точно пробил головой.

«Наполи» больше бил (13 против 11), но в остроте явно проигрывал: Войчех Шченсны сделал лишь один простой сэйв. А вот «Юве» классно выбегал в контратаки, особенно старался Федерико Кьеза (два удара, три острых передачи) – но для гола этого не хватило.

Кстати, Гатти забил второй матч подряд – да-да, центральный защитник . В прошлом туре на 90+4 принес победу над «Монцей» (2:1).

Гатти уже 25. В прошлом сезоне он не забил ни разу, а в этом уже три гола за 13 матчей. У Федерико очень извилистый путь в «Ювентус»: до лета 2020-го пылил в низших итальянских дивизионах, потом сверкнул в Серии С и стал лучшим защитником Серии В. За два года прошел путь от укладки крыш (работал на стройке, чтобы подзаработать) «Ювентуса» и дебюта в сборной Италии.

В начале 2022-го Гатти мог вернуться в «Торино» (да-да, он воспитанник принципиального соперника), но «Юве» быстро включился и забрал итальнца у «Фрозиноне» за 7,5 млн евро. Теперь Федерико в сборной ценит и Лучано Спаллетти, потому что агрессивных центральных защитников ему очень не хватает.

А вот Хвича в последних трех матчах не радует: ни одного результативного действия, с «Юве» еще получил желтую за разговоры. Хотя в целом Квара активен: в этой игре запорол выход один на один, семь раз шел в обводку (пять – успешно). Поседний раз забивал 25 ноября – «Аталанте» (2:1).

В этом сезоне, конечно, его магия не так сильна: пока четыре гола и три ассиста в 14 матчах.

«Ювентус» считает отрыв от «Наполи» – уже 12. Аллегри нравится, что становятся «гранитной глыбой»

Несколько фактов, отражающих нынешнюю форму команд.

🔼 «Юве» взял важнейшие три очка, теперь на время вырвались в лидеры Серии А. Туринцы в прекрасной форме: восемь побед и две ничьих за последние десять матчей.

🔽 А вот «Наполи» плохо – четыре поражения в шести матчах. Причем сейчас третье подряд: до этого в ЛЧ уступили «Реалу» (2:4), в Серии А – «Интеру» (0:3). В двух матчах за неделю не забили.

«Победа была очень важна, потому что она позволила оторваться от «Наполи» на 12 очков , – отметил после игры Макс Аллегри именно расстояние от чемпиона. – Нам нужно продолжать поступательно работать, потому что мы все еще допускаем слишком много технических ошибок. В первом тайме ребята сыграли хорошо, а в трудные моменты команда превращается в гранитную глыбу».

Да, «Наполи» скатился на пятое место, шансов защитить титул все меньше. А лидерство «Юве» по-прежнему зависит от «Интера», у которого матч в запасе – в субботу вечером с «Удинезе».

Фото: Gettyimages/Valerio Pennicino