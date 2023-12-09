«Юве» – лидер, «Наполи» тонет. Хвича молчит, третье поражение подряд
Все решил центральный защитник.
«Ювентус» убрал «Наполи» (1:0) и минимум до субботнего матча «Интера» возглавил Серию А.
А вот у действующих чемпионов Италии кризис.
Защитник Гатти – неожиданный герой «Юве». Победный гол во втором матче подряд
Единственный мяч организовала связка защитников «Юве»: Андреа Камбьязо навесил, а Федерико Гатти точно пробил головой.
«Наполи» больше бил (13 против 11), но в остроте явно проигрывал: Войчех Шченсны сделал лишь один простой сэйв. А вот «Юве» классно выбегал в контратаки, особенно старался Федерико Кьеза (два удара, три острых передачи) – но для гола этого не хватило.
Кстати, Гатти забил второй матч подряд – да-да, центральный защитник. В прошлом туре на 90+4 принес победу над «Монцей» (2:1).
Гатти уже 25. В прошлом сезоне он не забил ни разу, а в этом уже три гола за 13 матчей. У Федерико очень извилистый путь в «Ювентус»: до лета 2020-го пылил в низших итальянских дивизионах, потом сверкнул в Серии С и стал лучшим защитником Серии В. За два года прошел путь от укладки крыш (работал на стройке, чтобы подзаработать) «Ювентуса» и дебюта в сборной Италии.
В начале 2022-го Гатти мог вернуться в «Торино» (да-да, он воспитанник принципиального соперника), но «Юве» быстро включился и забрал итальнца у «Фрозиноне» за 7,5 млн евро. Теперь Федерико в сборной ценит и Лучано Спаллетти, потому что агрессивных центральных защитников ему очень не хватает.
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А вот Хвича в последних трех матчах не радует: ни одного результативного действия, с «Юве» еще получил желтую за разговоры. Хотя в целом Квара активен: в этой игре запорол выход один на один, семь раз шел в обводку (пять – успешно). Поседний раз забивал 25 ноября – «Аталанте» (2:1).
В этом сезоне, конечно, его магия не так сильна: пока четыре гола и три ассиста в 14 матчах.
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Несколько фактов, отражающих нынешнюю форму команд.
🔼 «Юве» взял важнейшие три очка, теперь на время вырвались в лидеры Серии А. Туринцы в прекрасной форме: восемь побед и две ничьих за последние десять матчей.
🔽 А вот «Наполи» плохо – четыре поражения в шести матчах. Причем сейчас третье подряд: до этого в ЛЧ уступили «Реалу» (2:4), в Серии А – «Интеру» (0:3). В двух матчах за неделю не забили.
«Победа была очень важна, потому что она позволила оторваться от «Наполи» на 12 очков, – отметил после игры Макс Аллегри именно расстояние от чемпиона. – Нам нужно продолжать поступательно работать, потому что мы все еще допускаем слишком много технических ошибок. В первом тайме ребята сыграли хорошо, а в трудные моменты команда превращается в гранитную глыбу».
Да, «Наполи» скатился на пятое место, шансов защитить титул все меньше. А лидерство «Юве» по-прежнему зависит от «Интера», у которого матч в запасе – в субботу вечером с «Удинезе».
- Дата проведения
- 8 декабря, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 51 Гатти.
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Ювентус –
Шченсны, Камбьязо (Ругани, 90), Данило, Бремер, Гатти, Костич (Алекс Сандро, 83), Рабьо, Локателли, Маккенни (Айлинг, 90), Кьеза (Кин, 83), Влахович (Милик, 70).
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Натан (Дзаноли, 72), Лоботка (Каюсте, 86), Зелиньски (Элмаз, 65), Замбо-Ангисса, Политано (Распадори, 72), Кварацхелия (Симеоне, 87), Осимхен.
Фото: Gettyimages/Valerio Pennicino