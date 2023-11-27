Вы это видели?
Блог

Кордоба обезумел: «жестом Соболева» судьям нарывается на бан до весны. Подставляет команду в кризисе

Краснодар Краснодар
Владимир Ивич Владимир Ивич
Урал Урал
судьи судьи
Джон Кордоба Джон Кордоба
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Футбол Футбол

Хватал себя между ног.

Главная проблема «Краснодара» после поражения от «Урала» – даже не потеря лидерства. А вероятная потеря главного форварда Джона Кордобы на четыре матча.

Поступок Кордобы в деталях: почему есть риск наказания даже строже Соболева?

Колумбиец забил первый мяч, но команда проиграла 1:3, и он сорвался. Получил красную карточку уже после финального свистка – но на поле. Сначала мы узнали об этом просто из протокола, потому что момент не попал в трансляцию.

Но в программе «После футбола» показали кадры с камеры за воротами. Форвард «Краснодара» хватал себя за гениталии и показывал судьям, что не рад их работе.

Вот его первый жест, через секунду после финального свистка.

Видимо для убедительности Кордоба следом применил обе руки.

А вдобавок показал другому судье, что у него не все в порядке с головой.

За похожий жест Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча. Форвард «Спартака» хватался между ног, чтобы выразить отношение к игроку ЦСКА Виллиану Роше – а тут у краснодарца обращение к судьям, наверняка проступок серьезнее.

К тому же это рецидив: у Кордобы уже был дисквал за оскорбление судей: помните, в начале прошлого сезона после видео «Матч ТВ» из подтрибунки. Тогда «Краснодар» объявлял каналу бойкот.

Сейчас краснодарец сразу после жестов умчал рванул с поля. Вероятно, саму красную карточку и не увидел, но это не имеет никакого значения. Важно, что судьи отреагировали, внесли все в протокол.

В кадре ассистент Варанцо Петросян (тот самый арбитр, который благодаря искренней любви к английскому создал для коллег курсы), он четко видел жесты, поэтому не удивляет, что момент сразу оказался отражен. Не понадобились материалы СМИ и другие косвенные доказательства.

По информации «Матч ТВ», Кордоба пытался еще и зайти в судейскую – обсудить уже удаление. «Форвард хотел зайти в раздевалку арбитров, чтобы спросить за что его удалили. Футболист на повышенных тонах, но без оскорблений спрашивал: «За что вы так поступили с моей командой?», – так пересказали этот эпизод источники.

Если колумбиец получит вот за это четыре матча, не сыграет против «Оренбурга» и ЦСКА до зимнего перерыва и против «Рубина» и «Ростова» в марте.

По каким моментам претензии у «Краснодара»?

Сам Кордоба пока не высказывался, но претензии к судейству озвучил главный тренер Владимир Ивич:

«Поздравляю «Урал» с победой, но у меня есть два вопроса. Как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? Почему это не был фол? Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не был зафиксирован фол. Еще я хочу, чтобы мне кто‑то объяснил, почему за фол на Кокшарове не был назначен пенальти. Это два вопроса, на которые я хотел бы получить ответ. В матче с «Уралом» было много моментов, когда арбитр не фиксировал фолы против футболистов «Краснодара».

Момент с Олусегуном – это 47-я минута, краснодарца на скорости останавливали сразу двое соперников. Действительно похоже на нарушение.

Эпизод Кокшарова – 90-я, уже при 1:3 молодой форвард выходил на вратаря, закончилось все столкновением. Но все же сначала краснодарец успел сыграть в мяч, пробил выше, а только потом Илья Помазун в него влетел.

Итого – из двух вопросов Ивича только один выглядит обоснованным, но это точно не ключевой эпизод матча. Максимум был бы штрафной с не самой опасной позиции.

Возможно, у Джона Кордобы были дополнительные претензии – пока мы этого не знаем. Очевидно одно: колумбийский форвард, главная сила краснодарской атаки (на время дисквалификации основным, вероятно, станет как раз Кокшаров) вспылил и подставил команду в кризисный момент.

На ключевом отрезке сезона, когда нужно оставаться вплотную к «Зениту» ради продолжения чемпионской гонки, «Краснодару» придется играть без него.

Худший матч «Краснодара» при Ивиче. После такого провала чемпионство – все?

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

«Зенит» теперь чемпион?
11612 голосов
Да
59%
Зенит
«Краснодар» еще поборется
23%
Краснодар
Вмешается кто-то другой
18%
Спартак

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luu
Продемонстрировал, что Краснодар получит в конце сезона вместо золота, а если серьёзно идиот, хотя может специально отпуск себе продлил по заветам Ари.
+90
-3
+87
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
Момент с Олусегуном даже упоминания не стоит. Нечто сопоставимое в каждом втором матче любой лиги мира бывает. А то и чаще. А в моменте с Кокшаровым нарушал правила именно краснодарец. Лететь прямой ногой, открытыми шипами, в борьбу за мяч запрещено. Опасная игра называется. Итого, нытье Ивича абсолютно мимо. Стыдная попытка переключить внимание с бездарной игры своей команды. Причем не исключено, что именно Ивич отчасти виноват и в поступке Кордобы, игроки ведь видят постоянные апелляции своего тренера к судьям. А Ивич сегодня и после 3 гола про офсайд кричал в сторону судей. И другие эпизоды были, которые не могли не повлиять на Кордобу. В общем, все молодцы. Сами себе жизнь испортили и перед болельщиками опозорились, что тренер, что лидер клуба.
+50
-5
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marienburg
Кордоба ошалел от уральского ноября и грамотно взял отпуск до апреля
+43
-2
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Сагайдачный
Это теперь называется "Жест Соболева" !!!
Ровно как в гимнастики есть "Перелёт Ткачева".
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Тасминский
Жизнь надо прожить так, чтобы в честь тебя назвали жест
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
velvetdust2008
Ответ luu
Продемонстрировал, что Краснодар получит в конце сезона вместо золота, а если серьёзно идиот, хотя может специально отпуск себе продлил по заветам Ари.
Да он вроде летом-то еле-еле остался в клубе, щас просто решил пораньше начать новый клуб искать
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нейтральный критик
Ответ МТБ
Ну, вот смотрите - Краснодар в ПЛ уже больше 10 лет. Он весь такой ми-ми-ми, ну вы знает это всё "воспитанники, парк, стадион" и вот эту всю чушь. Команда по возможностям уже давно имеет ресурсы, чтобы быть в условной зоне еврокубков каждый год, да и быть претендентом на медали. Эта же команда может каждый год бороться за кубок. При этом, по факту, команда за все эти годы дважды дошла до финала кубка, притом второй раз не очень-то и заслуженно, но дурное правило с двойным выбыванием помогло. Команда трижды осилила взять бронзу и это её потолок. И вот эта команда, так уж случилось, впервые реально попала в борьбу за золото. На это повлияло многое, в том числе проблемы других команд. И что она показывает? Во-первых она начала разваливаться и сдавать уже к концу круга. Буквально после 12 тура они шли первыми с +5 очков. Буквально после 15 тура у них +2. Буквально в 16 туре они отдают первое место, начинают психовать и вести себя по мудацки. Давайте реально - вы хотите, чтобы такая команда стала чемпионом? Да, я понимаю, многим главное чтобы не "опять зенит", но чем вот это вот лучше зенита?
Любая команда имеет право стать чемпионом. Даже самая неприятная или унылая.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ws357
Ответ Олег Сагайдачный
Это теперь называется "Жест Соболева" !!! Ровно как в гимнастики есть "Перелёт Ткачева".
Сальто Делчева
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
Ответ Олег Сагайдачный
Это теперь называется "Жест Соболева" !!! Ровно как в гимнастики есть "Перелёт Ткачева".
финт Гатагова
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гусеконь
Ответ luu
Продемонстрировал, что Краснодар получит в конце сезона вместо золота, а если серьёзно идиот, хотя может специально отпуск себе продлил по заветам Ари.
тоже кажется подозрительным, что снег выпал и он домой захотел
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krokodilych
Когда такое происходит, всякий раз задумываешься: это сдуру или специально?

Мало того, что это просто мерзко, это ещё и в высшей степени непрофессионально. Тем более когда ты безальтернативно главная сила команды в атаке :(((
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег_Пенза
Решил пораньше сезон закончить...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit244098
Тут есть два варианта ответа. Ответ первый: Кордоба временно сошел с ума. От расстройства. И себя в данный момент не контролировал. Временный характер помешательства доказывает то, что после хватания себя за гениталии, он понесся не к обидчику, а в раздевалку. Ссутулившись и стараясь показаться менее заметным. Что дает Краснодару шанс, купив ему справку, доказать, что их лидер - идиот и ответственности за свои поступки нести не должен. Что взять с убогого?)) Ответ второй: Кордоба решил пойти по пути, проторенному известным жуликом Ари (надеюсь, что помните такого?) и просто увеличить себе отпуск. А что? Кому охота задницу морозить по нашей осени-весне? А дома - пальмы, попугаи и белый веселящий порошок. Рай да и только)) Ну а если говорить серьезно, то он просто прочухал, что с борьбой за чемпионство - усе. Сказка кончилась. Настали суровые будни. Что им двигало - злость, досада, обида, мы не знаем. Эмоциональность подвела. Адреналин в крови перекипел. Поэтому еще раз предупреждаю, сначала думайте, а потом делайте. Не уподобляйтесь нашим братьям меньшим. С бородами или без. Бог не фраер. Шельму метит))
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kolokolo22
Ответ Олег Сагайдачный
Это теперь называется "Жест Соболева" !!! Ровно как в гимнастики есть "Перелёт Ткачева".
И "Петля Корбут"
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексѣй Пестовъ
Ответ Олег Сагайдачный
Это теперь называется "Жест Соболева" !!! Ровно как в гимнастики есть "Перелёт Ткачева".
Рука Дзюбы
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Киселев
"Хорошими делами прославиться нельзя". Шапокляк.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksei Swift
Ответ Гусеконь
тоже кажется подозрительным, что снег выпал и он домой захотел
сгонял со сборной и понял что не хочет обратно в Россию
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phoebe
Классный тандем получился бы в атаке с Соболевым))
А если серьезно, то на месте Ивича я бы его не отпускал до последнего тура и последней перед паузой тренировки никуда, чтоб знал цену тупым эмоциям.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Егурнов
Ответ МТБ
Ну, вот смотрите - Краснодар в ПЛ уже больше 10 лет. Он весь такой ми-ми-ми, ну вы знает это всё "воспитанники, парк, стадион" и вот эту всю чушь. Команда по возможностям уже давно имеет ресурсы, чтобы быть в условной зоне еврокубков каждый год, да и быть претендентом на медали. Эта же команда может каждый год бороться за кубок. При этом, по факту, команда за все эти годы дважды дошла до финала кубка, притом второй раз не очень-то и заслуженно, но дурное правило с двойным выбыванием помогло. Команда трижды осилила взять бронзу и это её потолок. И вот эта команда, так уж случилось, впервые реально попала в борьбу за золото. На это повлияло многое, в том числе проблемы других команд. И что она показывает? Во-первых она начала разваливаться и сдавать уже к концу круга. Буквально после 12 тура они шли первыми с +5 очков. Буквально после 15 тура у них +2. Буквально в 16 туре они отдают первое место, начинают психовать и вести себя по мудацки. Давайте реально - вы хотите, чтобы такая команда стала чемпионом? Да, я понимаю, многим главное чтобы не "опять зенит", но чем вот это вот лучше зенита?
всё определяет результат. Если команда стала чемпионом, значит всё делала правильно в сезоне. А если ошибалась, то не критично.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
belwrestler
Ну да, 1,5 месяца назад, когда благодаря помощи Мешкова ( гол Ленини из "вне игры" и отсутствие пенальти за игру рукой в штрафной Тормены) Краснодар победил Урал, Ивич был судьей доволен. И на "прессухе" говорил, что его клуб играл лучше соперника 70 минут (хотя игра продолжалась 95). "Классика" от сербского тренера..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нургалиев Разрешил
Ну вот опять, чуть что - черный виноват. Может, он так медпомощь просил, чесалось там у него чето, а вы сразу тут - грубиян.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lisic
Пусть Краснодар его не отпускает его раньше времени в отпуск в качестве наказания.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TFP_Sports
Чемпионский характер
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mark Renton
Прищемил пипку и звал докторов.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хызыр
Ответ Олег Сагайдачный
Это теперь называется "Жест Соболева" !!! Ровно как в гимнастики есть "Перелёт Ткачева".
Перевал Дятлова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goshforever
Ответ Олег Сагайдачный
Это теперь называется "Жест Соболева" !!! Ровно как в гимнастики есть "Перелёт Ткачева".
какие у России футболисты, такие и достижения/"вхождения в историю".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЗЕНИТ65
Ответ HAMeleon 05
с Колумбии посылка видать пришла))
Он же в сборную ездил. С собой привёз.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Say_Cheese
Ответ Hong Kil
Понятно, что после запрета некоторых слов, а кое где и букв, тренд на запреты перекинется на жесты. Это мировая тенденция, а не чисто футбольная. Человек должен быть все время на стреме, не сказал или показал он чего такого, что могло кого то оскорбить. Вернее, оскорбление будет нанесено в любом случае, но тут важно уже кого оскорбили. Одно и тоже оскорбление для разных людей, будет иметь разные последствия. А какие последствия для Кордобы - увеличенный оплаченный отпуск. Какие последствия для болельщика за демонстрацию запрещенных жестов или слов - лишение права на посещения уже оплаченных матчей, как минимум, а то и уголовка. Т.е. запреты необходимы только для достижения личных корыстных целей отдельными индивидами.
В АПЛ, где фанаты стоят в метрах от поля, постоянно кто-нибудь с факами в адрес игроков попадает в кадр. Или в НХЛ за стеклом так же. И только в редких случаях кого-то за это наказывают. Сомневаюсь, что у нас будут разыскивать фанов, показывающих пальцы, и аннулировать им абонементы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Heretic199
Ответ fil_spb
Момент с Олусегуном даже упоминания не стоит. Нечто сопоставимое в каждом втором матче любой лиги мира бывает. А то и чаще. А в моменте с Кокшаровым нарушал правила именно краснодарец. Лететь прямой ногой, открытыми шипами, в борьбу за мяч запрещено. Опасная игра называется. Итого, нытье Ивича абсолютно мимо. Стыдная попытка переключить внимание с бездарной игры своей команды. Причем не исключено, что именно Ивич отчасти виноват и в поступке Кордобы, игроки ведь видят постоянные апелляции своего тренера к судьям. А Ивич сегодня и после 3 гола про офсайд кричал в сторону судей. И другие эпизоды были, которые не могли не повлиять на Кордобу. В общем, все молодцы. Сами себе жизнь испортили и перед болельщиками опозорились, что тренер, что лидер клуба.
Классика! «Судья сломал нам игру, пятый и седьмой год забиты из оффсайда»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Heropontus
Ну, за зиму найдут/купят другого нападающего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЗЕНИТ65
Именно. Там скорее опасная игра Кокшарова. Можно вспомнить и момент, когда Кокшарова летел прямой ногой в Помазуна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Понятно, что после запрета некоторых слов, а кое где и букв, тренд на запреты перекинется на жесты. Это мировая тенденция, а не чисто футбольная. Человек должен быть все время на стреме, не сказал или показал он чего такого, что могло кого то оскорбить. Вернее, оскорбление будет нанесено в любом случае, но тут важно уже кого оскорбили. Одно и тоже оскорбление для разных людей, будет иметь разные последствия. А какие последствия для Кордобы - увеличенный оплаченный отпуск. Какие последствия для болельщика за демонстрацию запрещенных жестов или слов - лишение права на посещения уже оплаченных матчей, как минимум, а то и уголовка. Т.е. запреты необходимы только для достижения личных корыстных целей отдельными индивидами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alejandro Kristoffersen---Suarez
Ну как обычно: обыграли Ростов - чемпионский стержень. Через месяц проиграли Уралу - команда в кризисе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cleverman_1
Где видно, что судье???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tvorog8088
Так у Кашкарова удар был, еслиб прокидка то пенальти, после удара момент считается законченным, это как я понимаю, тем более там смотреть надо вылетел ли мяч за поле до сбития или нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scotina
А я лось … просто лось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ramon Mercader
Было бы неплохо посмотреть видео из подтрибунки, там же все утыкано камерами. Что там именно Кордоба говорил, может, что интересное показывал, угрожал, верещал.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shooter33
Может болеет чем? Врач ему нужен хороший!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий