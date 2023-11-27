Кордоба обезумел: «жестом Соболева» судьям нарывается на бан до весны. Подставляет команду в кризисе

Хватал себя между ног.

Главная проблема «Краснодара» после поражения от «Урала» – даже не потеря лидерства. А вероятная потеря главного форварда Джона Кордобы на четыре матча.

Поступок Кордобы в деталях: почему есть риск наказания даже строже Соболева?

Колумбиец забил первый мяч, но команда проиграла 1:3, и он сорвался. Получил красную карточку уже после финального свистка – но на поле. Сначала мы узнали об этом просто из протокола, потому что момент не попал в трансляцию.

Но в программе «После футбола» показали кадры с камеры за воротами. Форвард «Краснодара» хватал себя за гениталии и показывал судьям, что не рад их работе .

Вот его первый жест, через секунду после финального свистка.

Видимо для убедительности Кордоба следом применил обе руки.

А вдобавок показал другому судье, что у него не все в порядке с головой.

За похожий жест Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча. Форвард «Спартака» хватался между ног, чтобы выразить отношение к игроку ЦСКА Виллиану Роше – а тут у краснодарца обращение к судьям, наверняка проступок серьезнее.

К тому же это рецидив: у Кордобы уже был дисквал за оскорбление судей : помните, в начале прошлого сезона после видео «Матч ТВ» из подтрибунки. Тогда «Краснодар» объявлял каналу бойкот.

Сейчас краснодарец сразу после жестов умчал рванул с поля. Вероятно, саму красную карточку и не увидел, но это не имеет никакого значения. Важно, что судьи отреагировали, внесли все в протокол.

В кадре ассистент Варанцо Петросян (тот самый арбитр, который благодаря искренней любви к английскому создал для коллег курсы), он четко видел жесты, поэтому не удивляет, что момент сразу оказался отражен. Не понадобились материалы СМИ и другие косвенные доказательства.

По информации «Матч ТВ», Кордоба пытался еще и зайти в судейскую – обсудить уже удаление. «Форвард хотел зайти в раздевалку арбитров, чтобы спросить за что его удалили. Футболист на повышенных тонах, но без оскорблений спрашивал: «За что вы так поступили с моей командой?», – так пересказали этот эпизод источники.

Если колумбиец получит вот за это четыре матча, не сыграет против «Оренбурга» и ЦСКА до зимнего перерыва и против «Рубина» и «Ростова» в марте .

По каким моментам претензии у «Краснодара»?

Сам Кордоба пока не высказывался, но претензии к судейству озвучил главный тренер Владимир Ивич:

«Поздравляю «Урал» с победой, но у меня есть два вопроса. Как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? Почему это не был фол? Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не был зафиксирован фол. Еще я хочу, чтобы мне кто‑то объяснил, почему за фол на Кокшарове не был назначен пенальти. Это два вопроса, на которые я хотел бы получить ответ. В матче с «Уралом» было много моментов, когда арбитр не фиксировал фолы против футболистов «Краснодара».

Момент с Олусегуном – это 47-я минута, краснодарца на скорости останавливали сразу двое соперников. Действительно похоже на нарушение.

Эпизод Кокшарова – 90-я, уже при 1:3 молодой форвард выходил на вратаря, закончилось все столкновением. Но все же сначала краснодарец успел сыграть в мяч, пробил выше, а только потом Илья Помазун в него влетел.

Итого – из двух вопросов Ивича только один выглядит обоснованным, но это точно не ключевой эпизод матча. Максимум был бы штрафной с не самой опасной позиции.

Возможно, у Джона Кордобы были дополнительные претензии – пока мы этого не знаем. Очевидно одно: колумбийский форвард, главная сила краснодарской атаки (на время дисквалификации основным, вероятно, станет как раз Кокшаров) вспылил и подставил команду в кризисный момент.

На ключевом отрезке сезона, когда нужно оставаться вплотную к «Зениту» ради продолжения чемпионской гонки, «Краснодару» придется играть без него.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press