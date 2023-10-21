Игрока оглушили петардой, он в больнице, матч не доиграли. Это хайлайты «дерби вечных врагов» в Греции

Дерби «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» не доиграли из-за фанатов.

Прервали в начале второго тайма. Фаны «Оли» так радовались голу, что травмировали игрока соперника.

Что произошло? Петарда рванула рядом с игроком, его увезли в больницу

«Панатинаикос» повел в счете в первом тайме, «Олимпиакос» сравнял на 48-й минуте.

После гола Мади Камара фанаты «Олимпиакоса» запускали пиротехнику. Одна из петард взорвалась около разминавшегося испанского защитника Хуанкара.

Дерби тут же прервали: игроки сначала подошли к оглушенному Хуанкару, а затем покинули поле. Испанца увезли на носилках и отправили в больницу.

Cosmote TV привел слова арбитра матча о том, что игра должна быть продолжена, а раз «Панатинаикос» не хочет продолжать ее – это дело самого клуба. Судил матч, кстати, не местный арбитр, а итальянец Фабио Мареска. Не местный, но и не топовый иностранный судья – потому что арбитрам категории «А» запрещено ездить в Грецию по решению УЕФА.

Вскоре после паузы игроки «Олимпиакоса» вышли разминаться на поле – их отправил владелец клуба Вангелис Маринакис. И чуть развлекли зрителей: голкипер Александрос Пасхалакис бил пенальти в ворота, которые вдвоем защищали полузащитник Сотирис Александропулос и играющий сейчас за «Оли» Стеван Йоветич.

«Панатинаикос» в соцсетях сообщил, что спустя час команда остается в раздевалке.

У пострадавшего Хуанкара, как сообщают, кружилась голова, он не слышал людей, поэтому и был отправлен в больницу. Хотя чувствовал себя лучше, чем в первые минуты.

Хуанкар – 33-летний воспитанник «Реала», который сыграл за эту команду всего чуть больше десяти минут в 2010-м в матче против «Депортиво» (6:1), а потом перешел в «Брагу» и скитался по арендам в испанских клубах – был в «Сарагосе», «Бетисе», «Гранаде» и «Малаге».

К вечеру «Панатинаикос» сообщил, что арбитр закрыл протокол матча, так что судьбу игры будут решать уже на соответствующих заседаниях. Команды и болельщики провели на стадионе пару часов и только потом узнали, что футбола больше не будет.

Технари из-за фанатов – норма в Греции. Уже есть три примера за 11 лет

Если матч не доиграют, «Олимпиакосу» могут присудить техническое поражение. Что ж, обычная история за последние 11 лет – такое было в чемпионате Греции уже трижды:

● В 2012-м «Панатинаикосу» засчитали поражение в игре с «Олимпиакосом», дерби тогда тоже прервали из-за фанатов.

● Через три года в разминавшегося форварда «Олимпиакоса» Альфреда Финнбогасона с трибун попала петарда. Начало матча было отложено, недовольные болельщики прорвались на поле. В итоге игра не состоялась – и снова «Панатинаикосу» записали 0:3.

● В 2019-м «Олимпиакос» опять получил технарь – матч прервали на 70-й минуте. Во время игры фанаты «Панатинаикоса» бегали к скамейке «Оли» и дрались с полицейскими.

Игры «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» называют «дерби вечных врагов». Еще больше ненависти добавила смерть 22-летнего фаната «Пао» в 2007-м – его зарезали во время согласованной драки. Матчи в Греции тогда отменили на две недели.

Фото: EUROKINISSI SPORTS; East News/IPA/Sipa USA