Безумная ЛЧ: провалище «МЮ», «Ланс» хлопнул «Арсенал», зверский победный «Реала»

Три гола за 10 минут и скандальная отмена у «Севильи».

Этот вторник – такая россыпь событий в ЛЧ! Чтобы голова не закружилась, только главное.

«Юнайтед» провалил все. Онана опять привез, оборона тоже

«Манчестер Юнайтед» продолжает страдать. Теперь вели 1:0 и 2:1 у «Галатасарая», но сами отдали эту победу, двумя глупейшими ошибками.

Сначала Андре Онана, так страдавший после результативной ошибки против «Баварии», плохим пасом подставил Каземиро, ему пришлось фолить в штрафной – пенальти и вторая желтая.

Мауро Икарди пробил мимо (хорошо хоть не так), и это выглядело как чудо для «МЮ».

Но через три минуты оборона «Юнайтед» ошиблась еще раз, Софьян Амрабат застрял и сделал так, чтобы у Икарди не было офсайда, тут аргентинец реализовал – 3:2, их «МЮ» уже не отыграл.

«Бавария» вытащила матч в Копенгагене. Очень рисковала проиграть после длиннющей серии

У «Баварии» было намного больше проблем, чем в первом туре против «МЮ» – и это в Копенгагене.

Выиграли 2:1, но с большим трудом. Победный забили только за семь минут до конца, по ходу проигрывали. Спасли голы Джамала Мусиалы (67-я минута) и Матиса Теля (83).

И то в концовке могли упустить: вратарь Свен Ульрайх феноменальным сэйвом на ленточке в добавленное время сохранил мюнхенскую победу.

Теперь «Бавария» не проигрывает в группе ЛЧ 36 матчей подряд, выиграли 15 из них – это два рекорда турнира. Все могло оборваться.

А Томас Мюллер догнал по победам в ЛЧ Икера Касильяса (по 101), впереди лишь Криштиану Роналду (115). Но у португальца-то, вероятно, их больше не будет, а Мюллер продолжает.

«Реал» вырвал победу мегапушкой. От перекладины во вратаря и в ворота!

После 1+1 от Джуда Беллингема в первом тайме, перевернувших сценарий матча в Неаполе, понадобилось еще одно чудо.

Потому что «Наполи» получил в подарок довольно странный пенальти. В начале второго тайма мяч попал в руку Начо, когда он блокировал прострел Виктора Осимхена.

Кажется, даже форвард «Наполи» был уверен, что это максимум угловой, но ВАР вернулся к эпизоду и определил, что нужен 11-метровый. Его реализовал Петр Зелиньски.

Ближе к концу, на 78-й минуте, «Реал» вырвал победу. После углового мяч прилетел дежурившему на подборе Феде Вальверде. И он всадил. Ох как он всадил!

Мяч прилетел в перекладину, чуть изменив направление из-за рикошета, вратарь Алекс Мерет потерял контроль над его полетом, в итоге перекладина, спина кипера – и ворота.

В протоколе – автогол Мерета, но такой, где заслуги бьющего намно-о-о-ого больше.

«Унион» снова проиграл на 90+4. Хотя вел 2:0

Немецкий «Унион» провел первый в истории домашний матч в ЛЧ – и это трагедия. Повели против «Браги» 2:0 еще в первом тайме благодаря дублю капитана Шералдо Беккера, но на этом приятное кончилось.

За второй тайм все растеряли, и «Брага» вырвала победу на четвертой добавленной – ударом в уголок из-за штрафной.

Да, снова на 90+4 – та же минута, когда в первом туре не удержали 0:0 на «Бернабеу» из-за Джуда Беллингема.

Совпадение, полное боли.

Фанаты «Униона» и так злы: им не нравится, что домашние матчи проводят на Олимпийском стадионе, где вообще-то играет «Герта», злейший враг. Правда, атаковать надо не УЕФА (как они сделали баннерами про деньги). Лучше пообщаться со своим же руководством – это осознанный переезд, чтобы собрать побольше людей на трибунах, УЕФА допустил и 22-тысячник.

Чудо «Ланса»: хлопнули «Арсенал»! Волевая победа

«Ланс» впервые за 21 год сыграл дома на групповом этапе ЛЧ. И победил одного из лидеров АПЛ, хотя сам в Лиге 1 плетется низко.

Французы пропустили уже на 14-й минуте, когда Букайо Сака с Габи Жезусом придумали свой гол. Но хозяева отыгрались уже через 11 минут, благодаря обводящему удару Адриена Томассона.

Сака, кстати, по здоровью которого были вопросы еще перед туром АПЛ, травмировался по ходу матча, пришлось менять. Уже есть подозрения, что все серьезно.

В главного героя превратился 20-летний Элье Ваи. Он отдал ассист на первый мяч, а тут сам завершил фланговую атаку.

И это «Ланс», который начинал Лигу чемпионов в зоне вылета Лиги 1. Теперь в ЛЧ у них уже четыре очка!

«Севилье» о-очень странно отменили гол – за руку. Победу потеряли на 95-й

ПСВ и «Севилья» выдали концерт во втором тайме. Началось с судейского соло.

На 52-й минуте гол защитника «Севильи» Адриа Педросы отменили из-за попадания в руку. Но вы посмотрите, что это за попадание. Вот момент.

Так Педроса заблокировал пас соперника у бровки, чтобы потом убежать в штрафную и забить. Если бы там не было руки, мяч бы попал в живот, с тем же успехом игрок «Севильи» его бы перехватил.

Но нет – отмена.

«Севилья» забила легальный мяч на 68-й (Неманья Гудель с паса Серхио Рамоса, теперь самого возрастного ассиста в истории ЛЧ), вела до 86-й, но потом началось отдельное шоу.

Потому что закончили 2:2, и все три раза поменять успели за 10 минут.

⏱ 86’: Серхио Рамос нарушил в штрафной и подарил ПСВ пенальти – Люк де Йонг реализовал. Бывший игрок «Севильи», кстати.

⏱ 87’: Юссеф Эн-Несири классически забил головой в резкой контратаке.

⏱ 90+5’: Джордан Тезе затолкал на самых последних секундах.

«Сосьедад» выиграл и без Захаряна. Лидируют в группе вместе с «Интером»

Тут все было спокойно.

«Реал Сосьедад» выиграл в гостях у «Зальцбурга» (2:0), победу принес Микель Ойаярсабль. Арсен Захарян был в заявке – что уже событие после пропущенных из-за болезни матчей, но в Лиге чемпионов пока не дебютировал.

«Интер» обыграл «Бенфику» (1:0) благодаря голу Маркуса Тюрама.

«Сосьедад» и «Интер» вместе лидируют, команде Захаряна дальше играть два матча с «Бенфикой».

Фото: East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP, DENIS CHARLET / AFP; Gettyimages.ru/Michael Regan; IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel /Global Look Press