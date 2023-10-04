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Безумная ЛЧ: провалище «МЮ», «Ланс» хлопнул «Арсенал», зверский победный «Реала»

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Три гола за 10 минут и скандальная отмена у «Севильи».

Этот вторник – такая россыпь событий в ЛЧ! Чтобы голова не закружилась, только главное.

«Юнайтед» провалил все. Онана опять привез, оборона тоже

«Манчестер Юнайтед» продолжает страдать. Теперь вели 1:0 и 2:1 у «Галатасарая», но сами отдали эту победу, двумя глупейшими ошибками.

Сначала Андре Онана, так страдавший после результативной ошибки против «Баварии», плохим пасом подставил Каземиро, ему пришлось фолить в штрафной – пенальти и вторая желтая.

Мауро Икарди пробил мимо (хорошо хоть не так), и это выглядело как чудо для «МЮ».

Но через три минуты оборона «Юнайтед» ошиблась еще раз, Софьян Амрабат застрял и сделал так, чтобы у Икарди не было офсайда, тут аргентинец реализовал – 3:2, их «МЮ» уже не отыграл.

Больше деталей об этом матче – тут. «МЮ» впервые начал с двух поражений

«Бавария» вытащила матч в Копенгагене. Очень рисковала проиграть после длиннющей серии

У «Баварии» было намного больше проблем, чем в первом туре против «МЮ» – и это в Копенгагене.

Выиграли 2:1, но с большим трудом. Победный забили только за семь минут до конца, по ходу проигрывали. Спасли голы Джамала Мусиалы (67-я минута) и Матиса Теля (83).

И то в концовке могли упустить: вратарь Свен Ульрайх феноменальным сэйвом на ленточке в добавленное время сохранил мюнхенскую победу. 

Теперь «Бавария» не проигрывает в группе ЛЧ 36 матчей подряд, выиграли 15 из них – это два рекорда турнира. Все могло оборваться.

А Томас Мюллер догнал по победам в ЛЧ Икера Касильяса (по 101), впереди лишь Криштиану Роналду (115). Но у португальца-то, вероятно, их больше не будет, а Мюллер продолжает.

«Реал» вырвал победу мегапушкой. От перекладины во вратаря и в ворота!

После 1+1 от Джуда Беллингема в первом тайме, перевернувших сценарий матча в Неаполе, понадобилось еще одно чудо.

Потому что «Наполи» получил в подарок довольно странный пенальти. В начале второго тайма мяч попал в руку Начо, когда он блокировал прострел Виктора Осимхена.

Кажется, даже форвард «Наполи» был уверен, что это максимум угловой, но ВАР вернулся к эпизоду и определил, что нужен 11-метровый. Его реализовал Петр Зелиньски.

Ближе к концу, на 78-й минуте, «Реал» вырвал победу. После углового мяч прилетел дежурившему на подборе Феде Вальверде. И он всадил. Ох как он всадил!

Мяч прилетел в перекладину, чуть изменив направление из-за рикошета, вратарь Алекс Мерет потерял контроль над его полетом, в итоге перекладина, спина кипера – и ворота.

В протоколе – автогол Мерета, но такой, где заслуги бьющего намно-о-о-ого больше.

«Унион» снова проиграл на 90+4. Хотя вел 2:0

Немецкий «Унион» провел первый в истории домашний матч в ЛЧ – и это трагедия. Повели против «Браги» 2:0 еще в первом тайме благодаря дублю капитана Шералдо Беккера, но на этом приятное кончилось.

За второй тайм все растеряли, и «Брага» вырвала победу на четвертой добавленной – ударом в уголок из-за штрафной.

Да, снова на 90+4 – та же минута, когда в первом туре не удержали 0:0 на «Бернабеу» из-за Джуда Беллингема.

Совпадение, полное боли.

Фанаты «Униона» и так злы: им не нравится, что домашние матчи проводят на Олимпийском стадионе, где вообще-то играет «Герта», злейший враг. Правда, атаковать надо не УЕФА (как они сделали баннерами про деньги). Лучше пообщаться со своим же руководством – это осознанный переезд, чтобы собрать побольше людей на трибунах, УЕФА допустил и 22-тысячник.

Чудо «Ланса»: хлопнули «Арсенал»! Волевая победа

«Ланс» впервые за 21 год сыграл дома на групповом этапе ЛЧ. И победил одного из лидеров АПЛ, хотя сам в Лиге 1 плетется низко.

Французы пропустили уже на 14-й минуте, когда Букайо Сака с Габи Жезусом придумали свой гол. Но хозяева отыгрались уже через 11 минут, благодаря обводящему удару Адриена Томассона. 

Сака, кстати, по здоровью которого были вопросы еще перед туром АПЛ, травмировался по ходу матча, пришлось менять. Уже есть подозрения, что все серьезно. 

В главного героя превратился 20-летний Элье Ваи. Он отдал ассист на первый мяч, а тут сам завершил фланговую атаку.

И это «Ланс», который начинал Лигу чемпионов в зоне вылета Лиги 1. Теперь в ЛЧ у них уже четыре очка!

Как вообще это получилось? Вот наш экспресс-разбор

«Севилье» о-очень странно отменили гол – за руку. Победу потеряли на 95-й

ПСВ и «Севилья» выдали концерт во втором тайме. Началось с судейского соло.

На 52-й минуте гол защитника «Севильи» Адриа Педросы отменили из-за попадания в руку. Но вы посмотрите, что это за попадание. Вот момент.

Так Педроса заблокировал пас соперника у бровки, чтобы потом убежать в штрафную и забить. Если бы там не было руки, мяч бы попал в живот, с тем же успехом игрок «Севильи» его бы перехватил.

Но нет – отмена. 

«Севилья» забила легальный мяч на 68-й (Неманья Гудель с паса Серхио Рамоса, теперь самого возрастного ассиста в истории ЛЧ), вела до 86-й, но потом началось отдельное шоу.

Потому что закончили 2:2, и все три раза поменять успели за 10 минут.

86’: Серхио Рамос нарушил в штрафной и подарил ПСВ пенальти – Люк де Йонг реализовал. Бывший игрок «Севильи», кстати.

87’: Юссеф Эн-Несири классически забил головой в резкой контратаке.

90+5’: Джордан Тезе затолкал на самых последних секундах.

«Сосьедад» выиграл и без Захаряна. Лидируют в группе вместе с «Интером»

Тут все было спокойно.

«Реал Сосьедад» выиграл в гостях у «Зальцбурга» (2:0), победу принес Микель Ойаярсабль. Арсен Захарян был в заявке – что уже событие после пропущенных из-за болезни матчей, но в Лиге чемпионов пока не дебютировал.

«Интер» обыграл «Бенфику» (1:0) благодаря голу Маркуса Тюрама.

«Сосьедад» и «Интер» вместе лидируют, команде Захаряна дальше играть два матча с «Бенфикой».

Фото: East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP, DENIS CHARLET / AFP; Gettyimages.ru/Michael Regan; IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel /Global Look Press

34 комментария

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Роман
Вообще-то не провалище МЮ, а достойное поражение.
+18
0
+18
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Аврал
Реал играл с запасом.Было ощущение что на минималках добились трёх очков.
+10
-1
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Алексѣй Пестовъ
Севилья спецом хочет занять 3 место, чтобы выиграть Лигу Европы
+8
0
+8
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Buharoid
Сосьедад и Интер сыграли в первом туре, каким образом в 3-4 турах им играть между собой?
+7
0
+7
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VuNePonimaete
Ответ Роман
Вообще-то не провалище МЮ, а достойное поражение.
Отрицательный результат - тоже результат
+6
0
+6
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Хуан Гампер
Ответ Michael Boldyrev
в ничейном матче забили на один больше, победный - от перекладины во вратаря... зверский. Ну, ладно)
ну я не болею за реал от слова совсем но пенальти был левый
+5
-1
+4
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Dan Kennedy
Ответ Buharoid
Сосьедад и Интер сыграли в первом туре, каким образом в 3-4 турах им играть между собой?
Там еще в таблице у Бенфики в двух матчах ничья и два поражения :)
+3
0
+3
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Дороф
Ответ Алексѣй Пестовъ
Севилья спецом хочет занять 3 место, чтобы выиграть Лигу Европы
У них в чемпионате всё не так гладко. Единственная возможность для Мендилибара провести хороший сезон – выиграть ЛЕ. К чему он, собственно, и идёт.
+3
0
+3
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Аврал
Ответ Lifar Skladchikov
Ударов по воротам: одинаково, владение: одинаково, угловые: одинаково. Нарушений: у Реала больше. В последние 10 минут только оборонялись. Какой запас? Оч равная игра
...получили первый,прибавили забили два.Сразу ногу с педали газа сняли...Левый пеналь-снова прибавили.Забили,нога с газа.Потом удерживали(отбивались).Это и есть экономрежим.
+3
0
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Роман
Фавориты ожидаемо победили. Немного Арсеналу неповезло.
+2
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Асланбек Манджиев
Сосьедад с Интером уже играли в первом матче, а у Бенфики 2 поражения и нет ничьих. Пьяные там что-ли?
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Ramin Nuriev
Ответ Michael Boldyrev
в ничейном матче забили на один больше, победный - от перекладины во вратаря... зверский. Ну, ладно)
Победный от перекладины во вратаря да, а это типа какой то не такой гол что ли?
+1
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Michael Boldyrev
Ответ Хуан Гампер
ну я не болею за реал от слова совсем но пенальти был левый
в полглаза смотрел. Меня скорее более-менее живой Наполи удивил...пишут, что все плохо, а они вроде бегают.
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Чингиз Зайнуллин
интер с сосьедадом в 6 туре будут играть как бы
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MisterApple
Сколько ошибок в тексте. Жуть просто. Ужаснейший фактчекинг. Просто позор
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norm777
После перформанса Чердака теперь как-то тревожно за карьеру Беллингема
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Lifar Skladchikov
Ответ Аврал
Реал играл с запасом.Было ощущение что на минималках добились трёх очков.
Ударов по воротам: одинаково, владение: одинаково, угловые: одинаково. Нарушений: у Реала больше. В последние 10 минут только оборонялись. Какой запас? Оч равная игра
+3
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Stas Politik
Лига Чемпионов засверкала яркими красками в этом сезоне. В ней появилось гигантское количество новых команд, по сравнению с прошлыми сезонами(13 команд, играющие в этом году, не выступали в прошлом. Это много). В том числе и из топовых лиг сменились участники(Ньюкасл, Арсенал, Лацио, Унион Берлин, Реал Сосьедад, Ланс). Кризисных грандов, как Ювентус или Челси, в которых сейчас происходит не понятно что - стало меньше.
И с футбольной точки зрения это тоже классно: во многих городах впервые за долгие годы проходит главный клубный турнир, дарящий много крутых эмоций для фанатов. Это популяризует футбол, из-за чего появляется приятное ощущение на душе.

Турнир стал более разнообразным из-за команд, не игравших в ней команд - это одна главных причин, почему лично мне стало интереснее наблюдать за Лигой Чемпионов в этом сезоне. При просмотре онлайна всех матчей(переклички), эти эмоции становятся ещё более сильными.
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Ramin Nuriev
Ответ Michael Boldyrev
реал зверский просто
Ага, и матч ничейный, но разница мячей оказывается не позволила разделить очки
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rcbkz6mrtd
тен Хаг или домой пожалуйста
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Petr Tcoi
Ответ Илья Савчук
Представляю, как больно Сэру Алексу в его годы смотреть на такой труп МЮ
Его МЮ от Бильбао вылетел из группы. Так что все норм.
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Товарищ Наркотик
Ответ Дороф
У них в чемпионате всё не так гладко. Единственная возможность для Мендилибара провести хороший сезон – выиграть ЛЕ. К чему он, собственно, и идёт.
Классический сезон для Севильи
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CJ7
1. Соперникам МЮ даже не надо создавать моментов, эти пассажиры сами привезут
2. Бавария провалила игру. Отскочили объективно
3. Реал Наполи - триллер и величие Джуда
4. Берлину тупо не хватает опыта. В первом матче не дотерпели, сегодня рано потеряли концентрацию
5. Ланс уже сыграл матч года для себя. Как бы они не буксовали в Лиги 1, но пацаны заслуживают уважения
6. В Эндховене можно было смело включать только второй тайм, но ПСВ в целом смотрелось лучше
7. Сосьедад скатал банальные для себя 0-2, но больше разочаровал Зальцбур, который вообще ничего не создал толком
8. Интер прям на классе прошелся по мертвой Бенфике. Удивлен, что всего 1-0
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Sergey Mikhaylenko
Эх, обидно, что гол не на Вальверде записали
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rcbkz6mrtd
И Онана с собой забери
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