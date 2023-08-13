9 комментариев

«ПСЖ» тоже не обидят.

Еще одна звезда укатывает в Саудовскую Аравию: по информации L’Équipe, «Аль-Хилаль» согласовал двухлетний контракт с Неймаром. Зарплата – 80 миллионов евро в год.

Как сообщает RMC Sport, сделку закроют в ближайшие дни. «ПСЖ» получит 70-80 млн евро, но сумма может вырасти до 120 млн за счет бонусов.

Следующая цель «Аль-Хилаля» – Марко Верратти.

Ней хотел в «Барсу», но «ПСЖ» отказался отпускать бесплатно

Решение об уходе бразилец принял сразу после возвращения из предсезонного турне – совместно с семьей и агентом Пини Захави. Одним из главных факторов стала майская акция протеста возле его дома.

Ней мог остаться в «ПСЖ» из-за Луиса Энрике, с которым работал в «Барсе», но и тот ничего не изменил. Парижане настаивали на продаже, Ней – на камбэке в Каталонию.

Да, с мая Неймар периодически давал понять «Барсе», что хотел бы вернуться в клуб.

• 15 мая: отпраздновал с игроками «Барселоны» победу в Ла Лиге.

• 16 мая: Relevo написал, что Неймар уже пару недель выясняет, сможет ли вернуться в «Барсу», но президент клуба Жоан Лапорта и тренер Хави не рассматривают такой вариант.

• 8 июня: Хави лично опроверг слухи: «Удивительно, что слухи о Неймаре вообще есть. Он не входит в наши планы. Он мне нравится как человек, я его очень уважаю, но у нас другие приоритеты».

• 3 августа: «ПСЖ» предложил «Барсе» взять Неймара в аренду во время переговоров по трансферу Усмана Дембеле, но клуб отверг идею.

• 11 августа: журналист Марсело Бехлер сообщил, что «Барса» смотрит на Неймара из-за неудачи по переходу Бернарду Силвы.

Не вышло.

«Аль-Хилаль» давно ищет мегазвезду

Сразу вспоминается эпопея Лео Месси: по информации Reuters, саудовцы давали рекордные 400 млн евро в год. The Telegraph добавлял, что отец Месси даже запускал переговоры.

Впрочем, сам Месси решил перейти в «Интер Майами».

Под конец июля «Аль-Хилаль» приходил к Килиану Мбаппе. Журналист CBS Джеймс Бендж сообщал о зарплате в 700 млн евро в год.

Его коллега Маттео Моретто добавлял: с учетом всех бонусов Мбаппе сможет заработать 1 миллиард евро за год в «Аль-Хилале», но игрок отказал.

Похоже, последний из прошлогоднего трио «ПСЖ» все-таки согласился.

Фото: Wang Yiliang/XinHua, Maurizio Borsari/www.aicfoto.com, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press